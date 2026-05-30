Změňte STRATEGII, velí experti. Mladé nakázal Lojza, myslí si Duda. Vrbata: Chybí vize
Myslet víc na budoucnost. Tahle linka silně rezonuje po představeních národního týmu na MS ve Švýcarsku. Češi nepotěšili výsledkově, když podruhé za sebou skončili na šampionátu ve čtvrtfinále. Mnohem víc se však probírají nezáživná vystoupení, po nichž se dělo dlouho nevídané. Fanouškům došla trpělivost a tým po ošklivé podívané s Norskem vypískali. A to už něco znamená. Jak dál? Program play off MS v hokeji >>>
Reprezentace nedosáhne na víkendové partie bez přítomnosti svých nejlepších hráčů NHL. Jenže zatímco v předchozích letech hráči věšeli hlavu po bitvách s velmocemi, letos museli gratulovat Norům a dokonce Slovincům. Navrch připočítejme obrovské trápení s Itálií. V branži se čím dál víc skloňuje téma odklonu od útoků na medaili ve prospěch myšlenky připravit si mladé hráče směrem k olympiádě a Světovému poháru. Je to reálné?
Zní to odvážně a hezky zároveň. Do soupisky nalijete mladou krev, o níž jste přesvědčeni, že každým absolvovaným zápasem na MS zvedne úroveň své hry a mentality. Tenhle urychlovač zkušeností a rostoucí sebedůvěry by se měl vyplatit při největších akcích jako je World Cup a zimní Hry.
První podnik se koná v únoru 2028, druhý za další dva roky. „Nemusíme se na MS dostat do čtvrtfinále, ale ohráli jsme si kluky, kteří budou příští rok lepší, další rok zase a za čtyři roky můžou hrát opravdu větší roli na olympijském turnaji,“ vykládá v podcastu Zimáku bývalý reprezentant Radim Vrbata.
Že český hokej nutně potřebuje další hráče s potenciálem stát se rozdílovým borcem, o tom není sporu. Zatímco se vede debata, zda změnit zakonzervovanou strategii a jít nově cestou bez enormního tlaku na zisk medaile. Vrbata nicméně naráží na dosud nevyřčenou svízel.
„Jestliže mají noví trenéři smlouvu na dva roky, udělají vše pro to, aby měli výsledky a mohli u toho zůstat. V tom to mají těžké,“ neočekává extra posun majitel více než tisícovky startů v NHL.
Jaký cíl vytyčí svaz?
Na mysli má nástup Zdeňka Motáka s Pavlem Grossem. Že v sobě mají touhu dotáhnout reprezentaci k medaili, jim logicky nemůžete mít za zlé. Zvlášť po letošním zmaru bude příště o to větší hlad po úspěchu.