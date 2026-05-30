Záruba poprvé o výslovnosti, omluvě za Darinu i fenoménu kolem hokeje. Nahradí ho jednou AI?
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | K hokeji neodmyslitelně patří, dlouhé roky je jeho hlasem. A tváří. Uznávaný komentátor Robert Záruba kývl na prosbu webu iSport o rozhovor s tím, aby se snažil najít odpovědi na otázky, proč televize tak dráždí. Proč veřejnost víc rozebírá výslovnost? Nebo to, co napíše na sítě reportérka Darina Vymětalíková? Víc než výkony na ledě? „Mistrovství světa je prostě u nás fenomén. A lidi si vždycky z hokeje vyberou nějaké téma, které se celospolečensky řeší,“ tvrdí šéfkomentátor Redakce sportu v ČT. Mluví o střetu televizí, rekordním počtu zápasů, chybovosti. A nahradí ho jednou umělá inteligence? Program play off MS v hokeji >>>
Dlouho trvalo, než si 58letý průvodce hokejem během mistrovství našel čas. „Rád vyhovím, zvlášť svému bývalému studentovi. Ale fakt nevím kdy,“ omlouval se. Nakonec to vyšlo den před semifinále, když si šel osahat komentátorskou pozici.
Byla to pro vás pracovně jedna z nejtěžších sezon? Která je natažená kvůli olympiádě až do začátku června?
„Asi ano. Nikdy předtím jsme neodvysílali tolik utkání, takže jsme jich ani tolik nekomentovali. A zůstali jsme ve stejném počtu lidí. Já si na konci každé sezony říkám: To zas bylo těžký! Ale tentokrát opravdu jo. (smích) Hlavně mezi únorem a květnem. Možná i tím, že poslední tři roky byly hodně intenzivní.“
Jak to myslíte?
„V roce 2024 bylo mistrovství světa v Praze, kterému jsme věnovali hodně volného času, pak olympiáda v Paříži. Rok nato jsme připravovali zimní Hry, další šampionát. A olympijská sezona je nahuštěná, protože fakt dost vysíláme. Nejen pro nás je to náročný, ale i pro ostatní. Vždyť i vy jste u toho, takže to sám víte… Když mají hokejisté den volna, nás se to netýká. Pořád musíme připravovat, co bude dál.“
Kolik jste odkomentoval zápasů?
„Je to určitě nejvíc od doby kdy jsem začal. Ještě to nemám přesně spočítané, ale mám dojem, že to bude poprvé přes sto utkání. Tedy komentovaných. Spoustu dalších jsem viděl, k řadě z nich jsem dělal studio.“
A je to poprvé, co jste sám komentoval celou jednu skupinu?
„To už se stalo. Ale jestli si dobře pamatuju, bylo to v době, kdy jsme nevysílali všechny zápasy. Tady dáváme všech 64. Kluci, kteří zůstali v Praze, nám hrozně moc pomohli. Protože komentovat dvě utkání za den je samo o sobě dost vyčerpávající – včetně přípravy. A třetí už do toho opravdu nezapadá.“
Jde to vůbec zvládnout?
„Už jsem si to vyzkoušel, Ondra Zamazal i Tomáš Jílek s tím mají taky zkušenost. A třetí zápas za den je opravdu extrém. Řekl bych až na hranici rozumného zdravotního rizika. Tomu jsme se chtěli vyhnout, takže děkujeme klukům z Prahy. I tak jsme komentovali dva zápasy, jenom dvakrát jeden. Prvních dvanáct dní je to nápor. Člověka to vcucne a vyplivne až na konci…“
Jak se staráte o zdraví? Už máte recept na to, aby vás neskolila viróza?
„Poslední dva roky jsme měli extrémní smůlu. V Praze a v Ostravě byl nemocný Kuba Voráček, vážně se zranil Milan Antoš, který z toho úplně vypadl. A na bruslích boural i Michal Dimitrov. Loni jsme to odnesli my dva s Jirkou Hölzelem, v Herningu nás skolila nějaká nemoc, odrovnalo nás to. Navíc jsem v tu dobu zjistil, že se mi rozběhlo astma, protože jsem měl problémy už opakovaně. Díky doktoru Kašákovi jsem dostal lék, který opravdu pomáhá.“
Ve Švýcarsku jste problémy neměl?
„K tomu jsem se chtěl dostat, já jsem si totiž ten inhalátor zapomněl doma. A když už jsem čtvrtý den cítil, že hlasivky dostávají zabrat a není to dobrý, naštěstí mi ho z Česka přivezl Bedřich Ščerban. Ještě jednou jemu i jeho paní děkuju, protože ho vyzvedli na recept v lékárně. Tím mě zachránili.“
Čím to, že výslovnost švédských jmen přehlušila i samotné výsledky? Je to tím, že televizní vysílání, zvlášť hokeje, je ostře sledované a zároveň dráždí?
„Spíš mě to baví v tom, jak každý říká, že na televizi nekouká, už ji ani nesleduje. A pak vidím sledovanost a ukáže se realita. Ta je pořád neuvěřitelná. Hokej táhne obecně, ale zvlášť při mistrovství světa vylétnou čísla ze statisíců na miliony. A když se něco přihodí, každý se k tomu chce vyjádřit. Nakonec z toho vznikne absurdní debata.“
Jako ta výslovnost?
„Ano. Protože pokud máme dodržovat pravidla přebírání cizích vlastních jmen, jednou to stejně přijde. Ale součástí je i doporučení, ne úplně pravidlo, moc do toho nesahat, neměnit to. Což jsme v tomto případě nedodrželi.“
A způsobilo to velký poprask.
„Vím, ale prostě to jde proti pravidlu, že máš přizpůsobit českou výslovnost nejbližší známé české souhlásce nebo samohlásce. Což je přesně tenhle případ. A navíc to ještě komplikují sami Švédové, kterým je to úplně jedno… Oni sami používají nespisovnou verzi příjmení. Dneska už nikdo ve Švédsku neřekne Persson, Larsson. Změkčují to. Když jsem začal v devadesátých letech komentovat, ještě se to vyslovovalo jinak… Dřív nebo později to budeme muset přijmout, ale chápu, že lidi na to nejsou zvyklí. Původně s tím začal Ondra Zamazal ve florbalu, já s tím přišel na Švédských hrách před šampionátem. A nebyly na to žádné reakce.“
Ale teď obrovské. Je to právě důkaz, že hokejové mistrovství světa je v Česku nevídaný fenomén?
„Určitě ano. Vždycky se z nabídek témat ze všeho možného, o čem se lidi baví, vybere něco, co se hokeje týče. A teď to byla kauza švédských příjmení. Jinak je to nejsledovanější sportovní událost u nás.“
Švédská jména? Nenapadlo by mě, co se kolem toho strhne
Jak to podle vás bude s nadcházejícím fotbalovým šampionátem?
„Jasně, je to ve světě sport číslo jedna. Jednoznačně. Když náš nároďák postoupí do čtvrtfinále, což je klidně možné, protože fotbal je nevyzpytatelný, tak to sledovanost hokeje přebije. Ale pouze v extrémním případě. Ale nic netrumfne olympijský turnaj v Naganu a domácí šampionát v Praze před dvěma lety. To jsou doteď dva nejsledovanější sportovní pořady od doby, kdy se začalo měřit současnou metodou. Mistrovství v roce 2024 nepřekonala ani vánoční pohádka, která obvykle vyhrává. Proto ani nereaguju na vzkazy typu: Vždyť Česká televize z hokeje už nic nevysílá… Vždyť vysíláme nejsledovanější hokej, který existuje.“
Je i pro vás osobně důležité, že reprezentační hokej bude na dalších pět let v České televizi?
„Já bych se smířil s tím, že ho nemáme… Už se to stalo.“
Ale jenom jednou, ne?
„Ano, jednou.“
A vy jste zrovna v ten rok 2000 přešel na Novu a komentoval jste šampionát.
„Ale tam jsem nešel kvůli tomu. Rozhodly jiné důvody, spíš se to spojilo.“
Neříkejte, že by vám to nechybělo.
„To víte, že jo. Ale přežil bych to… Vždyť já už ani nevím, na kolika šampionátech jsem byl. Bylo by mi to líto, ale určitě bych se s tím vypořádal. Zase bych měl volné jaro, byl bych s rodinou. Možná by to bylo i fajn. Ale jsem spíš rád kvůli lidem. Mají za rozumnou cenu nejsledovanější sportovní událost na kanále, který nemusí nikde lovit a hledat. Mají to i v nejrůznějších aplikacích, protože způsobů, jakým se dá Česká televize sledovat, je hrozně moc. Podle mě je to správně. Protože za rozumných podmínek to patří do programu veřejné služby. Pokud se neplatí nesmyslná částka, jako za fotbalovou Ligu mistrů, která se na reklamách nemůže nikdy zaplatit. To je investice, spíš jde o reputační zisk. Ale ne o obchodní.“
Do jaké míry vám kauza švédských jmen zaměstnala hlavu během turnaje?
„Skoro vůbec.“
Opravdu ne?
„Ne, protože já jsem se tomu nevěnoval, na nic jsem nereagoval. Kdyby ano, nedělal bych nic jiného. To je moje zkušenost z posledních let. Během olympiády jsem se rozhodl, že při velkých akcích se budu skutečně věnovat výhradně svojí práci. Zjistil jsem, že kdybych na všechno reagoval, zabralo by mi to tolik času, že už by to začalo do práce zasahovat. Já jsem napsal na sítě jenom pár statusů, ale úmyslně jsem odpovědi jenom přejel, nedíval jsem se na ně. Abych neviděl, kolik jich tam je. Fakt jsem nic nečetl. Až druhý den mi volala Nora (Fridrichová - přítelkyně) a říkala mi, co se píše. Já jsem byl překvapený, protože by mě vůbec nenapadlo, co se kolem toho strhne.“
I novináři se na to ptali.
„Ano. Nejdřív jeden, pak druhý, další… Říkal jsem si: Co se děje? (smích) Víc jsem to zjišťoval z reakcí okolí. Různě se to ke mně dostávalo, kdo všechno se k tomu vyjádřil. Ale já jsem se toho nezúčastňoval.“
Ale rozhodnutí, že se vrátíte k původní výslovnosti, bylo vaše?
„Oproti minulosti máme intenzivnější spolupráci s Ústavem pro jazyk český. Jsme v kontaktu s lingvistkou, která se věnuje výslovnosti cizích vlastních jmen. Napsal jsem jí, že to vzbudilo ohlas a jaké by dala doporučení, protože stejně se musíme rozhodnout my. Ona mi napsala odpověď, v níž nabídla důvody k oběma cestám. Takže jsme se rozhodli, že to vrátíme. Že sice jména budeme vyslovovat špatně, ale nebude to dráždit část diváků.“
Takže to byl vstřícný krok směrem k nim?
„K těm, kterým to vadí. Ale kolik je jich? Protože když ti něco vadí, dáš to najevo. Odezva je silnější. Jenže ti, kterým to nevadí nebo naopak jsou rádi, se neozvou. Takže my vlastně nevíme, protože není žádné referendum, jak máme vyslovovat. Já jsem si pak řekl, že nějaká skupina to je a budeme k nim vstřícní a protentokrát to stáhneme. Ale stále to leží na stole a můžeme se k tomu v budoucnu vrátit. Protože ono to má širší souvislosti. Ještě jedna mě teď napadla.“
Jaká?
„V roce 1991 jsme poprvé vysílali Pittsburgh ve finále Stanley Cupu. Na OK 3. A přešli jsme z výslovnosti Mario Lemijé (Lemieux) na Lemijů. Protože on sám, který byl frankofonní Kanaďan a narodil se v Quebeku, přijal americkou výslovnost. Nechal tedy komentátory říkat tuhle verzi… Po něm to převzal i Claude Lemieux, který zrovna, bohužel, za nešťastných okolností zemřel. I my jsme to tedy začali používat, i když kolem toho bylo trošku haló. Schytávali jsme to, protože lidi nám nadávali: On je frankofonní Kanaďan, cožpak to nevíte? To si nezjistíte? Jenže tehdy to byl ohlas, který přišel dopisem. Nebo někdo zavolal. Což zdaleka nemělo dnešní intenzitu. Tady to někdo napíše na sítě a má to daleko větší zásah. Kdybychom změnili výslovnost u Maria teď, způsobilo by to taky velký poprask.“
Dohraje se zápas, ale víc se řeší výslovnost. O čem to svědčí?
„Nevím... (přemýšlí) Lidi, kteří sledují NHL, vás konfrontují s výslovností, s informacemi. Je to běžný. Teď jsem řešil i to, jestli kanadský útočník Macklin Celebrini je ´Selebrini´ nebo ´Celebrini´. Šel jsem kvůli tomu za Gordy Millerem, slavným kanadským komentátorem, který mi pověděl: Správně je ´Selebrini´, toho se drž. A takhle je to skoro s každým jménem, které je nejisté. Někdy se výslovnost upravuje. Je to neustálé ověřování.“
Ale obecně, o čem to svědčí? Že se řeší podobné věci?
„Že je to pořád sledované, musíme být ve střehu, vysvětlovat.“
Darina to tak úplně nemyslela, něco si k tomu řekneme
Vnímáte články, které se o vás píšou?
„Když mě někdo neupozorní, nedostanu se k nim. Určitě to není tak, že bych hledal, jestli se o mně něco píše. Většinou mi to někdo řekne, ale když se chci soustředit na něco, co dělám, potlačím zvědavost. A nepodívám se. Po těch letech už jsem se povznesl, že se o mně píše. Jasně, záleží, v jaké je to souvislosti, ale tak nějak už jsem si zvyknul.“
Zeptám se obecně. Proč se řeší Darina Vymětalíková víc než výkony na ledě? Zaregistroval jste to jistě.
„Jo, tohle jo…“
Jedna její zpráva na síti X je víc než konec éry Radima Rulíka, když to trochu přeženu.
„To bych zase neřekl, to ne… (přemýšlí) Spíš bych řekl, že je to potrava pro nějaký střet. Souboj. A tady jde o velmi atraktivní střet, protože je to mezi televizními stanicemi. Myslím si, že my jako Česká televize nepotřebujeme, abychom se do takové situace dostávali. Podle mě to Darina ani tak nemyslela. Ale už je z toho válka dvou televizí… Já jsem tohle zažil, když začala Nova. A mívali jsme hokejové i fotbalové zápasy mezi sebou. Tam jsme se na hřišti řezali hrozným způsobem. Protože my jsme neměli rádi je, oni nás. Ale teď je jiná doba, přeneslo se to jinam. Tehdy jsme si dali po zápase pivo a zasmáli jsme se. Neříkám, že jsme byli kamarádi, ale nedalo se mluvit o válce. Jedině na hřišti.“
A teď je z toho mediální kauza.
„V dnešní době se to posunuje tímhle směrem, někdo to tam tlačí. Ale já si myslím, že Darina to tak úplně nemyslela. My si k tomu asi spolu něco řekneme.“
Ještě jste o tom spolu nemluvili?
„Zatím ne. Ale že by bylo nutný to nějak zásadně řešit? Nevím, no…“
Nabalují se další a další reakce. Přitom, s prominutím, je to taková kravina. Myšleno v kontextu celého šampionátu.
„Souhlasím, je to blbost. Nesmysl. Jestli se to někoho dotklo, tak se já za Darinu omlouvám. Nebylo to šťastně formulovaný, ale nemyslím si, že by to bylo míněné zle. A už vůbec ne vůči Romanu Šebrlemu. Oba dva si ho velmi vážíme. A víc bych to mediálně nerozmazával. Ano, bylo to nešťastné, ale nic tak zásadního, aby se to muselo speciálně řešit.“
Je to pro ni poučení, že si člověk musí dávat pozor? Zvlášť pokud pracuje v tak ostře sledované televizní pozici.
„Ano. Taky jsem asi napsal spoustu věcí, které nevyzněly dobře, to se prostě někdy stane. Já jsem obecně opatrný. A už vůbec nehodnotím práci jiných televizí a kolegů. Nedělám to. I když si o tom něco myslím, vyhýbám se tomu. Někdy je to složitý, když nám lidi předhazují, jak to dělají ostatní, jak my… Ale do ničeho se nepouštím. Jednak z kolegiality, ale i proto, že spousta lidí v jiných televizích jsou moji bývalí studenti.“
Mezi nimi jsem i já. I když jsem v televizi neskončil.
„Vím. (smích) Ale já je prostě nehodnotím. Nemám důvod jim kazit dojem z toho, že jsou dobří nebo že to dělají dobře. Ani mi to nepřísluší. A jak už jsem říkal – vadilo by mi to právě i proto, že jsou to mojí bývalí studenti. Snažím se být opatrný. Zvlášť ve sportu. Kdybychom se bavili, jestli je lepší volební vysílání v České televizi nebo jinde, tam se možná odvážím něco říct. Ale v mém oboru ne.“
Kontrola díky AI je hodně užitečná
Když se zeptám na komentování obecně, je náročnější na přípravu než dřív? Vzhledem k tomu, že sami diváci si mohou díky umělé inteligenci zjistit a ověřit skoro všechno?
„Je to těžší. Ano. Zase se líp informace získávají. Ale i to má zádrhel.“
Jaký?
„Já jsem vázaný tím, že budu používat výhradně informace, které daného sportovce nepoškodí. Když to není podložené, nebudu to říkat. I když sítě toho mohou být plné. Vypadá to jako super zpráva, ale mně to přijde nefér vůči hráčům. Jsme pod daleko větší kontrolou, takže i když jsou informace dostupnější, musíš je o to víc ověřovat. A čím dál cennější jsou neformální rozhovory přímo s hráči a trenéry. Proto rád lítám s reprezentací, chodím na tréninky. Abych byl přímo u toho. Opravdu nejcennější informace jsou dneska přímo od hráčů, tedy od zdroje. Plus věci, které odpozoruju při trénincích. Proto na ně chodím, to si člověk na sítích nepřečte. Hodně důležité jsou small talk – nezávazné konverzace. Před kabinou, v mixzóně. Hrozně mi pomáhají v tom, abych se vyznal, která informace je relevantní.“
Zabere příprava na zápas víc času než dřív?
„Na tom je legrační, že veškeré elektronické věci to urychlují. Ale zároveň i zdržují.“
Jak to myslíte?
„Jsou super funkce excelových tabulek, které opravdu pomáhají. Nebo umělá inteligence – zkoriguje spoustu věcí. Ona ti najde zdroje informací, což je skvělé. Jenže my chystáme i program do studia, do dalších pořadů. Když jsem začínal, byly jenom noviny a časopisy a kontakt s hráči nebo trenéry. Nebylo nic kolem. Začátek zápasu, konec. Žádné studia o přestávkách. Teď člověk musí mít opravdu velké informační zázemí, aby nejen komentování, ale i doprovodný program měly kvalitu.“
V čem nejvíc používáte umělou inteligenci?
„K vlastní kontrole. To je super pomůcka, která ověřuje identifikaci v zápase. Jestli mluvím o správném hráči. Pochopitelně neumí změřit, jestli jsem něco mohl říct líp, zajímavěji. To si musím v hlavě probrat sám.“
Vy si analyzujete odokomentované zápasy?
„Právě pouze tímhle způsobem přes AI. Jinak nemám čas se koukat zpětně. Hodím je do programu a ona to porovná s obrazem. S velkou přesností mi spočítá identifikační chyby v zápase. Takže mám přehled. A hned se můžu podívat, proč k nim došlo. Například jestli byl hráč blbě otočený. Někdy mi lidi vyčítají, že to nepoznám podle toho, jestli je pravák, nebo levák. Jenže když hráč stojí, není možné si hned uvědomit, jak je nastavený. Identifikace musí být blesková a ne vždycky je snadný si to v hlavě spočítat.“
Těžší i proto, že je hokej mnohem rychlejší?
„Ano. Vidím to přitom, když komentuju parahokej nebo ženský hokej. Ty jsou pomalejší. Ale pozor, nic proti tomu, hra je zase jinak zajímavá. Ale je víc času hráčky nebo hráče identifikovat. Při mužském hokeji je to složitější. Pro mě je důležité, abych si udržel procento chyb. Abych jich neměl víc.“
Což se daří?
„Ano. Dokonce jsem to po olympiádě trochu snížil. Protože si zpětně dokážu zanalyzovat, proč se tak stalo. Vidím podobné číslo, hokejku i helmu. Dokážu si vybavit příčinu chyby. Kontrola díky AI je hodně užitečná. Občas se stane, že i ona se splete. Koukám na to a říkám si: To je ale ten správný hráč! Ona řekne: Aha, pardon, tak to já jsem se spletla. To asi zná každý z nás, když s ní pracujeme. Někdy zamění lidi a vyhledá nesmysly.“
A v přípravě vám pomáhá jak? Třeba zadáte – najděte mi všechno o Romanu Červenkovi?
„Ne, takhle obecný to nemám. Většinou se zaměřím na téma, které mě zajímá. Čím přesnější je zadání, tím lepší je odpověď. A nabídne víc zdrojů, kde si to můžu ověřovat. Protože se nemůžu spolehnout jenom na AI. To by se mohlo stát, že dojde k záměně osob. Což si nemůžu dovolit. Už se mi stalo, protože jsem si jednu informaci nestihl ověřit a zaměnil jsem ji.“
Ozvou se hned hráči?
„Ne, to ne. Jednou jsem se bavil s hráčem, kterého jsem s někým zaměnil. Špatná identifikace. A on mi odpověděl: Hele, v klidu, já vůbec nevím, jak to stíháš. Něco jiného je koukat v klidu na televizi doma, když se hráč třikrát otočí, vidíš mu na záda. Je v detailu. Ve hře je to hukot. Někdy jméno řekneš se zpožděním dvou sekund a už je to pozdě. Těžko se to vysvětluje někomu, kdo nikdy nekomentoval. A hokej je specifický, že je hrozně rychlý.“
Musíte si dávat zvlášť pozor, abyste nevypustil neověřenou informaci? Ta by hned začala lítat po sítích.
„No jasně. Občas hráče hodnotím, to ano. Nebo přidám určitou spekulaci. Ale to se bere za názorovou stránku komentáře, která k tomu patří. Taky se stane, že se to někoho dotkne. Ale nikdy to není vedené zlým úmyslem nebo osobním motivem. Nikoho nikdy nechci poškodit. Ani lidi, kteří s námi nemluví. Nebo jsme s nimi měli kontroverzi. Žádnou si teď nevybavuju, ale kdyby k něčemu došlo, dám si naopak ještě větší pozor.“
Když se bavíme o AI. Nemáte obavy, že vás jednou nahradí? Mě taková myšlenka u naší práce napadne.
„Jo, určitě nahradí. Jednou jo. Dají se do toho naládovat i hlášky, vtipy. Myslím, že je to možný. Mně by to až tolik nevadilo… Zase bych dělal něco jiného. Můj brácha (Alan), který se tomu věnuje, mi říkal, že už to mají připravený. Nevím, jestli nekecal. Že můj hlas už mají nachystaný. Že bych to byl já, komentoval by můj hlas. Ale že bych to nebyl já. (smích) Uvidíme, co přinese doba.“