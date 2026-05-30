Měl být oporou, ale… Chtěl jsem od sebe moc, říká Blümel. Co jeho posazení se Slovinci?
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Bez příkras se dá označit za největší individuální zklamání české reprezentace. Mírněji vyjádřeno, švýcarský šampionát se Matěji Blümelovi nepovedl. Sám o rezervách věděl. Vizitku velkého střelce a hráče pro první formaci upustil, bojovnost se z jeho seznamu vlastností vytratila. „Přijel jsem s nějakým očekáváním, které jsem úplně nenaplnil,“ přiznal útočník, který slaví 26. narozeniny. Jen už to není v dějišti mistrovství světa, jak by si přál. Program play off MS v hokeji >>>
Pomalu se dostává do hráčské kolonky, z níž nebývá snadného úniku. Kategorie hokejistů, kolem nichž můžete postavit tým, naložíte na ně hlavní střeleckou odpovědnost. Jenže když se jim nedaří? Těžké pořízení, nepředvedou žádný další nadstandard, jiný druh pomoci.
Do téhle sorty spadli v minulosti i jiní Češi než Matěj Blümel.
Vzpomeňte na příběh Jakuba Vrány, který dával góly ve Washingtonu, v Detroitu a také v národním týmu. Jenže po návštěvě asistenčního programu NHL pro pomoc hráčům v těžkých životních situacích šel s výkonností dolů. Trenéři si stěžovali, že defenzivně hoří, nedává hře všechno. Podobným střelcem z méně sledované koleje je prakticky celou kariéru taky třeba Martin Frk, snajpr zaparkovaný v AHL.
Odtud se zatím nemůže vymanit ani Blümel, přičemž světový šampionát mu v misi zrovna nepomohl. „Těžký turnaj. Ani po osobní stránce to nebylo ono. Nehrál jsem svůj hokej. A nejde jen o góly a body, ale celkově o hru. Paradoxně jsem se nejlépe cítil až ve čtvrtfinále, kdy jsem se do toho fakt naplno dostal. Mrzí mě to, protože jsem se do Švýcarska hodně těšil. Ale nedá se nic dělat, život jde dál,“ kroutil hlavou táborský rodák po vyřazení české reprezentace ve čtvrtfinále.
Turnaj mu může ublížit i směrem k boji o NHL, která pro hráče zůstává prioritou. Mistrovství světa pořád navštěvuje spousta evropských skautů. Ale nejedná se pouze o ně. Ve Fribourgu nejen na kanadských zápasech sedělo vedení zámořské reprezentace s generálním manažerem Pittsburghu Kylem Dubasem nebo jeho pobočníkem a bývalým skvělým útočníkem Jasonem Spezzou. V nejlepší lize světa se o jejich práci ví, takže když bude chtít někdo Blümela angažovat, může se poptat.
„V úvodu jsem do toho vlétl, pak jsem se ale v posledních třech duelech skupiny hodně hledal. Na takovém turnaji nejde hrát na jeden zápas. Myslím si však, že jsem chtěl od sebe asi moc. Dostal jsem sám sebe úplně zbytečně pod tlak. A teď mě to štve. Hodně jsem na sobě před zápasem pracoval, abych se uvolnil a hrál lépe. Cítil jsem se mnohem líp. Je jen škoda, že jsem úplně nenašel návod, já se ve skupině sám zlepšit,“ vykládal někdejší útočník Pardubic.
Velkým tématem bylo, jak trenérský štáb naložil s Blümelovým osudem po úvodním utkání. Proti Dánsku se prosadil dvěma body, byť gól dával do odkryté klece. Jenže se Slovinci už seděl na tribuně, přičemž do formy se potom propracovával složitě. Překvapil také argument hlavního kouče Radima Rulíka, že šlo o hráčovu aklimatizaci a prostoru dostane ještě dost.
Blümel už se nicméně ve zbytku turnaje nedokázal nastartovat a postupně klesal do podřadnějších rolí. S nimi si neporadil. Ublížil mu trenér svým rozhodnutím?
„Těžko říct,“ krčil rameny Blümel krátce o osudném vyřazení ze soupisky v úvodu skupinové fáze. „Pořád je mi teprve šestadvacet. Stále je na čem pracovat. A já věřím, že ještě nějakou šanci na mistrovství světa dostanu.“
Kolem Blümela by měla v létě zblízka nakračovat pražská Sparta, zásadní ovšem je, zda se šikovný útočník dokáže v zámoří dohodnout na smlouvě v NHL. Kontrakt v Bostonu mu skončil. Celkově v nejlepší lize světa drží bilanci 17 zápasů se dvěma brankami.