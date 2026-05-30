Finsko - Kanada 4:2. Celebrini opět bez zlata! Vítězný gól sotva přešel čáru
Tři roky na mistrovství světa ani neprošli přes čtvrtfinále. Teď Finové útočí na zlato! Postaví se domácímu Švýcarsku. Jistotu medaile získali v semifinálovém souboji se silnou Kanadou po výhře 4:2. Ani napotřetí tak Javorové listy nedokážou triumfovat s duem Macklin Celebrini a Sidney Crosby v sestavě. Hvězdným útočníkům dvakrát zlato uniklo na šampionátu, v únoru pro změnu na olympijských hrách, kde byli stříbrní. Supertalent musí dál čekat na světové prvenství. Program play off MS v hokeji >>>
Už po třech minutách nahlodal kanadské sebevědomí fenomenální střelou Patrik Puistola, jenže ještě v úvodní části se prosadili Robert Thomas a Dylan Holloway. Prvně jmenovaný trefil kotouč nádherně ze vzduchu, přesně takové situace zámořští favorité pilovali při trénincích ve Fribourgu.
Holloway zase využil perfektní bekhendové přihrávky Macklina Celebriniho, která doletěla vzduchem až k modré čáře. Nádherný okamžik, Finové zůstávali pozadu. Zdálo se, že se jim plán bortí a kanadský rychlík odjíždí.
Jenže v prostřední části nastal další zvrat. Tentokrát v režii Seveřanů. Svěřenci Anttiho Pennanena udeřili hned třikrát. Jejich comeback spustil srovnáním kapitán Aleksander Barkov. Muž, který musel kvůli operaci vynechat celou klubovou sezonu na Floridě, znovu potvrdil, že dlouhá pauza na něm prakticky není znát. Využil práci Mikaela Granlunda na brankovišti a pozvedl finský prapor.
I vítězná trefa šla za zmíněnou dvojicí z elitní formace. Tentokrát byl střelcem Konsta Helenius, zakončovatel rychlého průniku, při němž stálo i obrovské štěstí. Kotouč se vykutálel za betony kanadského brankáře Jeta Greavese, ten už nedokázal včas zareagovat. Puk tak o pár centimetrů překročil čáru. A když o 88 sekund později pálil Aatu Räty, byl Greaves vyřízený počtvrté. Přes clonu ránu uviděl příliš pozdě.
V závěrečné periodě Finy podržel gólman Justus Annunen. Kanada spustila tlak, nejblíže k radosti měl už po pěti minutách Fraser Minten, jenže z pravé strany našel jen připravenou lapačku. Další zajímavá rána obránce Sama Dickinsona skončila na držadle hole, Darnell Nurse těsně před koncem zasáhl tyčku.
Finové se ubránili, zaútočí na páté zlato v historii a ve finále si zopakují závěrečný skupinový souboj se Švýcarskem, kdy padli 2:4. Šlo o střet o první místo curyšské skupiny, na stejném ledě proběhne i odveta. Seveřané vědí, že přidají další cenný kov po letošním olympijském bronzu. V předchozích třech letech nicméně vůbec nepronikli do semifinále MS a sčítali slabší výsledky.
Jenže zatímco Suomi dokázalo bilanci zlomit, Kanada nejenže odkládá zlatou radost, ale navíc hazarduje s osudem zkušeného útočníka Johna Tavarese. Pro něj jde o pátou účast na šampionátu, z předchozích čtyř medaili nemá. Ani on ve třetí třetině Annunena nepropálil.
O bronz se Crosby a spol. utkají v neděli s outsiderem z Norska, nicméně bylo to právě překvapení ze Skandinávie, které se postaralo o jedinou bodovou ztrátu Kanaďanů ve skupině. Vzájemný střet skončil výhrou Celebriniho party 6:5 v prodloužení. Pokračování je na programu od 15.30.