ONLINE: Kanada - Finsko. Švýcaři smetli Nory 6:0 a jsou ve finále domácího šampionátu
Na hokejovém mistrovství světa v Curychu se rozhoduje o finalistech. Potřetí v řadě se v boji o zlato představí Švýcarsko. Domácí tým po dominantním výkonu přejel v odpoledním semifinále Norsko 6:0. Seveřané budou usilovat o premiérovou medaili v nedělní bitvě o bronz. Druhé semifinále od 20:00 sehrají týmy Kanady a Finska, jež vyřadilo ve čtvrtfinále český výběr. ONLINE přenosy z obou duelů sledujte na webu iSport.
Švýcarsko - Norsko 6:0
Švýcaři v úvodním semifinále deklasovali překvapení turnaje z Norska 6:0 a potřetí v řadě si zahrají o zlato, na které dosud nikdy v historii nedosáhli. Domácí tým vyhrál v Curychu i devátý zápas na turnaji. Úvodní gól, který byl nakonec i vítězný, vstřelil v čase 17:36 Christoph Bertschy. Norové mají stále šanci dosáhnout na premiérový cenný kov.