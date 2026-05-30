ONLINE: Švýcarsko - Norsko 6:0. Domácí jsou ve finále. Večer hraje Kanada s Finskem
Na hokejovém mistrovství světa v Curychu se rozhoduje o finalistech. Potřetí v řadě se v boji o zlato představí Švýcarsko. Domácí tým po dominantním výkonu přejel v odpoledním semifinále Norsko 6:0. Seveřané budou usilovat o premiérovou medaili v nedělní bitvě o bronz. Druhé semifinále od 20:00 sehrají týmy Kanady a Finska, jež vyřadilo ve čtvrtfinále český výběr. ONLINE přenosy z obou duelů sledujte na webu iSport.