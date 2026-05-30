Pocta! Náš kolega Pavel Bárta převzal Media Award za přínos hokeji, cenu předal šéf IIHF
PŘÍMO Z CURYCHU | Velké ocenění pro dlouholetého člena deníku Sport. I pro samotného Pavla Bártu. Zkušený novinář totiž v sobotu na světovém šampionátu obdržel prestižní Media Award za přínos světovému hokeji. Při slavnostním ceremoniálu v Curychu ocenění převzal z rukou Luca Tardifa, šéfa IIHF. „Je to obrovská pocta," reagovala novinářská legenda, která nejdelší část kariéry, teď už patnáct let, tráví právě v naší redakci. Moc mu gratulujeme! Víkend stráví v dějišti šampionátu jako čestný host. Tentokrát bez tužky a diktafonu…
V neděli oceňuje IIHF především hokejisty a trenéry. Ty, kteří jsou nejvíc vidět a vstoupí do Síně slávy hokejové federace. Sobota je určená pro osobnosti, které jsou trošku v pozadí, ale pro hokej i tak nezastupitelné.
„Jsou malinko ve stínu, ale bez nich by hokej nebyl takový. A k nim právě patří i novináři,“ uvedl prezident Tardif, když krátce před ceremoniálem přistoupil ke stolku, kde byl i 63letý Bárta. Nejdřív si neformálně povídali, nechyběla u toho ani jeho manželka.
„Jsem docela nervózní,“ pousmál se náš kolega krátce předtím, než usedl do sálu. Předtím ještě vypil sklenici vody.
Nejdříve byli oceněni slovenská hokejistka Zuzana Tomčíková, trenér Pat Cortina. Po nich na pódium vystoupil Bárta. Reportér, který v roli novináře absolvoval 25 hokejových šampionátů, několik olympijských her i zápasů NHL. Působil rovněž jako mluvčí hokejové reprezentace a před rokem v edici deníku Sport vyšla knížka Gudy, zpověď hokejového ranaře o Radko Gudasovi.
„Byl jsem nervózní, trochu jsem se jednou zakoktal. Ale snad se to dalo poslouchat,“ pousmál se potom Bárta, který si po své emotivní řeči vyzkoušel, jaké to je být na druhé straně pomyslné barikády.
Tentokrát to byl on, kdo odpovídal na otázky. Vydržel dlouho. Až tak, že pro něj musel přijít sám prezident Tardif. Protože ocenění museli jít na společný oběd, takže mu nenápadným gestem ukazoval: Už je čas!
Na oběd novinář, jenž se prvního šampionátu zúčastnil v roce 1985 v Praze, odešel i s manželkou, která ho v Curychu doprovází.
„Nevěřím, že jsem ve Sportu vydržel tak dlouho. A hlavně vy, že jste to se mnou vydrželi,“ smál se náš dlouholetý kolega, který spolu s Václavem Jáchimem nejvíc proslavili někdejší časopis Gól.
Jeho práci po slavnostním ceremoniálu ocenil i Petr Bříza, viceprezident IIHF. Někdejší skvělý brankář, jenž si Bártu pamatuje ještě jako mladého kluka, který s novinařinou začínal. „Už tehdy ho to hrozně bavilo. Zajímal se o NHL, když o ní ještě moc informací nebylo. Znal spoustu příběhů. O každém hráči vám řekl nějakou zajímavost nebo to, co s ním sám zažil,“ vykládal Bříza, jenž získal tři tituly se Spartou.
Právě o pražském klubu často Bárta píše, přináší o něm exkluzivní informace. „Vždycky na něm bylo vidět, jak moc ho práce baví, dával do toho vášeň. I za něj jsem moc rád, že dostal tohle ocenění, zaslouží si to. Navíc tím, že Media Award obdržel český novinář, znamená, jak je u nás mediální trh silný. Jsme baštou hokeje a i dnešek to jenom potvrdil,“ dodal Bříza.
Bárta se o tom, že bude oceněný, dozvěděl v říjnu, když mu volalo cizí číslo. Z ciziny. Byl zrovna v nákupním centru, když to vzal a slyšel: „Tady Luc Tardif. Rád bych vám řekl, že budete oceněný.“
Reportér zapomněl, co vlastně šel koupit… „Byl jsem překvapený. Ale zároveň obrovsky poctěný. Vážím si toho,“ vykládal v obleku, který si kvůli slavnostnímu ceremoniálu musel pořídit.
Po slavnostním obědě bude i VIP hostem dvou semifinálových zápasů. Zůstane i na nedělní finále. Tentokrát bez počítače a stresu z uzávěrky.