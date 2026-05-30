Hopp Schwiiz! Švýcaři jsou opět ve finále, soupeře drtí 48:8 a přejí si zlatý Curych. Napodobí Prahu?
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Rozjetý válec nezastavili ani odolní norští Vikingové. Pořadatelská země dál může snít o historickém zlatu. Potřetí v řadě postoupili Švýcaři do finále šampionátu! Předtím dvakrát v řadě prohráli, tentokrát už nechtějí žádné slzy. Semifinále ovládli 6:0 po vlažnějším začátku, když si soupeře oťukávali. A pak do něj začali gólově bodat. Na šampionátu vyhráli i devátý zápas, neztratili jediný bod! Mají úchvatné skóre 48:8. Vydrží domácím euforie a nezbytný pokřik Hopp Schwiiz! i v neděli v noci? Program play off MS v hokeji >>>
Švýcarský hokej krátce před šampionátem otřásla jedna z největších sportovních afér v historii. Zfalšovaný covidový protokol vyhnal ze střídačky dlouholetého kouče Patricka Fischera, který vedl reprezentaci od roku 2015.
Jestli si někdo myslel, že aféra mužstvo rozhodí a oslabí, nastal pravý opak. Hráči se ještě víc semknuli a po třech stříbrech, které s nimi vybojoval právě kouč Fischer, chtějí v neděli slavit. Touží zažít zlatý Curych 2026. Něco jako byla Praha 2024.
„Před mistrovstvím to bylo hrozně vyhrocené. Velké emoce. Ale pak se to uklidnilo, tým se semkl a jde si za svým cílem,“ říká Simon Graf, šéf sportovní rubriky největších švýcarských novin.
Před halou to žilo. Už více než tři hodiny před utkáním se před Swiss Life Arenou korzovaly stovky fanoušků. Na sobě tradiční červené obleky. Nechyběl ani Elvis v černých brýlích a bílém saku, který neustále bušil do zvonu a užíval si pozornost.
V první třetině se domácí spíš rozkoukávali. Bylo cítit, že moc neví, co čekat. Norové nepatří dlouhodobě mezi absolutní elitu, ale na šampionátu ukázali, že mají ambice se do ní zařadit. I jeden z dlouholetých švýcarských reportérů se zeptal: „Vy už jste s nimi hráli, tak co? Porazíme je?“
Výběr Radima Rulíka prohrál se srdnatými Vikingy 1:4, dojel na chabé nasazení, v tom byli Norové lepší. V podobném duchu se odvíjela i první část semifinále s domácími. Prosadil se až útočník Christoph Bertschy, jenž si povyjel a potom se trefil ideálně. Zaplněná hala mohla poprvé slavit.
Až následně se švýcarský válec rozjel. Když se ujala nenápadná teč Kena Jägra v čase 32:51, na kostce se rozsvítilo 3:0. Norský brankář smutně lovil puk z branky, hlavní kouč Petter Thoresen si vzal tabulku a chystal plán, který by ještě mohl vývoj otočit. Ale sebevědomý tým dál mašíroval do finále.
Potřetí v řadě se tak švýcarské mužstvo probojovalo do finále. Předtím to dvakrát nevyšlo. Před dvěma lety v Praze je uškvařila vroucí O2 arena a vítězný gól Davida Pastrňáka. Loni to byli Američané.
Teď přichází pokus číslo tři. Všude okolo slyšíte: Tak kdy jindy, než teď, už by měli vyhrát zlato? „Ale tohle si říkali i dva roky předtím. Zatím ale šlapou úžasně,“ říká útočník Jan Kovář, který dlouhodobě působí v Zugu a dokonale zná prostředí švýcarského hokeje. V týmu nejvíc zná gólmana Leonarda Genoniho, který s ním působí v Zugu.
„Jsou hladoví, určitě pro zlato udělají maximum,“ dodává Kovář.
Na zvon před utkáním slavnostně zazvonil Andres Ambühl, švýcarská hokejová legenda. Srdcař, který objezdil 19 šampionátů. Na nich získal tři stříbrné medaile. A teď už jen v civilu sleduje svoje kamarády, jestli konečně rozkopnou zlatá vrata.
O tom, s kým se domácí utkají v nedělním finále, se rozhodne ve večerním semifinále mezi Kanadou a Finskem.
Jisté je, že Hopp Schwiiz! se bude v aréně v Curychu rozléhat i v neděli. Teď jde o to, jestli i po utkání.
Švýcarské výsledky na MS:
- Švýcarsko - USA 3:1
- Švýcarsko - Lotyšsko 4:2
- Švýcarsko - Německo 6:1
- Švýcarsko - Rakousko 9:0
- Švýcarsko - Velká Britránie 4:1
- Švýcarsko - Maďarsko 9:0
- Švýcarsko - Finsko 4:2
- Švýcarsko - Švédsko 3:1 (čtvrtfinále)
- Švýcarsko - Norsko 6:0 (semifinále)