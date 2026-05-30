Drsná hádka trenérů: Koukni na výsledek! Jen si povídej… Štěkali po sobě, ani si nepodali ruce
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Zápas plynul ke konci, výsledkově už nebylo co řešit. Švýcaři v semifinále vedli 6:0, fanoušci zpívali oslavné chorály. Ale pak najednou kamery začaly zabírat rozzlobené kouče obou týmů. Hlavně Nor Petter Thoresen v jednu chvíli vypadal, že se rozběhne a se švýcarským protějškem si to vyřídí ručně. Jan Cadieux si nenechal nic líbit. Emoce tryskaly až tak, že si ani nepodali ruce. A co to vlastně celé vyprovokovalo? Program play off MS v hokeji >>>
Domácí příznivci už se oddávali vítězné euforii, mávali šálami. Ti norští už se smířili, že je konec a jejich odvážní Vikingové se pokusí dotáhnout mistrovskou pohádku k bronzu. Nakonec to bude s Kanadou.
Pak ale přišel moment, který všechno vyprovokoval. 18letý mladík Tinus Koblar zbytečně ostře atakoval Nino Niederreitera, domácího oblíbence a klíčového útočníka, což se neobešlo bez odezvy. Švýcarský kouč to považoval za zbytečné a výmluvným gestem ukazoval na obří kostku: „Podívej se, kolik to je!“
Když to jeho norský trenérský kolega uviděl, dopálilo ho to. „Začal na mě křičet a ukazovat na výsledek. Což mě vytočilo. Také jsem ukázal emoce, ale to ho naštvalo ještě víc,“ vysvětloval potom norský stratég, jehož tým se prezentuje nekompromisním hokejem.
Za žádného stavu nic nevypouští. Jenže dle švýcarské strany tohle bylo naprosto nesmyslné. A domácího trenéra ještě víc rozhněvalo, když mu Thoresen, jenž je o 18 let starší, ukázal gestem: „Jen si mluv dál…"
To ještě víc Cadieuxa vyprovokovalo. Asistenti měli co dělat, aby své šéfy na střídačce kočírovali. „Prohráváte 0:6 a víte, že soupeř hraje hned druhý den zápas. Ale přesto se chovali, jak jsme viděli. To je prostě nedostatek respektu. Řekl jsem mu to velmi jasně,“ oponoval švýcarský trenér, jenž krátce před šampionátem povýšil z pozice asistenta.
Poté, co svaz vyhodil Patricka Fischera. Kvůli dobře známé kauze okolo falšovaných covidových certifikátů.
I tak ale domácí tým postoupil do finále, které dvakrát v řadě prohrál. O to víc se teď bude snažit uspět. V cestě jim stojí překvapivě Finové, přemožitelé českého výběru ve čtvrtfinále, kteří v další fázi vyřadili Kanadu.
Nory čeká boj o bronz. I tak je to pro ně mimořádný úspěch. V závěru prohraného semifinále ukázali, že se nedají jen tak zadarmo. A naštvaná tvář kouče Thoresena symbolizovala, že za svým týmem bojovníků pevně stojí.
O průběhu utkání už pak mluvil bez emocí. „Už to, že jsme byli v semifinále, je pro nás velké. I když je nepříjemné prohrát tak vysoko. Jejich dovednosti byly na nás až moc dobré,“ musel uznat po vysoké porážce. „Byli jsme trochu nejistí, ale možná to bylo tím, že oni byli agresivní a sehraní,“ dodal Thoresen.
Hokejové jeviště je nachystané na vrchol šampionátu. O bronz se poperou Kanaďané s Nory, o zlato domácí Švýcaři s Finy.