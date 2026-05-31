Švýcarsko - Finsko 0:1p. Suomi jsou po čtyřech letech mistry světa, kletba domácích trvá
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Další neuvěřitelné nervy. Další infarktové finále. Třetí v řadě! A třetí porážka za sebou. Hokejový Bůh se snad proti Švýcarům spiknul. Tohle bolí, hodně bolí… Je to vůbec možné? Národní tým na šampionátu prohrál ve finále s Finy 0:1. A na historické zlato stále čeká. V nastavení rozhodl Konsta Helenius a ukázal sport v té nejsyrovější podobě. Švýcaři seděli na střídačce, v očích měli slzy. Stejně tak fanoušci. Až po chvíli si stoupli a začali tleskat. Byl to smutný potlesk ale…
Ten pohled na led byl všeříkající. Nepotřeboval další komentář. Jak domácí měli slzy v očích a na krku jim viselo stříbro. Ani fanoušci to dlouho nemohli vydýchat, ale po chvíli už svoje oblíbence vytleskali.
Aspoň takhle jim chtěli poslat energii na dálku.
Praha 2024: 0:2.
Stockholm 2025: 0:1 v prodloužení.
Curych 2026: Prohra 0:1 v prodloužení.
Jak kruté…To jsou švýcarské výsledky v posledních třech finálových bitvách. Tito švýcarští hráči zažili všechy tři zklamání za sebou. Jejich psychika tedy prochází nejtěžší zkouškou v kariéře: Genoni, Kukan, Marti, Andrighetto, Bertschy, Jäger, Hischier, Niederreiter.
Od začátku prodloužení už celá hala stála. Už nikdo nevydržel sedět. Po šedesáti minutách to bylo 0:0 a ve hře byly jen dvě varianty. Buď pokračování prokletí, nebo zlaté opojení.
Lidé trnuli při každé šanci Finů. A modlili se, když domácí šli do útoku. Ale bohužel pro ně přišla krutá rána.
Helenius rozhodl, Finové se k němu rozběhli. Domácí zůstali na ledě. Tohle si v sobě ponesou ještě dlouho… Potřetí v řadě nezvládli finále.
Poslední dvě minuty v základní části fanoušci zpívali chorály. Když 65 sekund před koncem ukryl brankář Genoni puk v lapačce, lidé v rudých dresech si dávali hlavu do dlaní. Ty nervy už na ně byly moc.
Celý Curych byl napnutý k prasknutí. Čekalo se na jediný gól. Na ten, který odšpuntuje šampaňské a celonárodní veselici. Poprvé v historii. Kdo se nedostal do haly, prožíval to ve fanzóně. Kdyby v ní někdo mezi devátou a jedenáctou měřil tlak, možná by se posouvaly horní hranice.
Na začátku prodloužení trefil finský útočník Jesse Puljujärvi tyčku. Ale na první pohled nebylo jisté, jestli to nebyl gól. Takže až po chvíli, při zpomalených záběrech, si natěšený hokejový národ oddychl.
Šílený nervák to byl i pro něj. Pro srdcaře, který odehrál dvacet šampionátů, má dvě stříbra. V neděli dopoledne vstoupil do Síně slávy IIHF, jeho emotivní řeč vzala za srdce.
Andres Ambühl prožil den plný rozdílných emocí. V neděli dopoledne vstoupil do Síně slávy IIHF, jeho emotivní řeč vzala za srdce. Potom dlouho poskytoval rozhovory.
Na sobě měl reprezentační dres, v němž odehrál 151 zápasů na mistrovství světa. Nikdo v historii jich nezvládl víc. Když se ho reportér iSport.cz zeptal, jestli si myslí, že jeho někdejší parťáci budou hrát i za něj, aby mu aspoň takhle na dálku splnili zlatý sen, pokrčil rameny.
„To nevím. Fakt ne,“ pousmál se. „Hrají za Švýcarsko. To je to nejdůležitější. A za sebe. O mně bych vůbec nemluvil,“ říkal se skromností sobě vlastní. Potom připustil, že si nedokáže představit, jaké emoce ho pohltí. „Pořád jsem blízko tomu, že jsem hrál. Ale už nehraju, mám odstup. Tak fakt nevím,“ uvedl bývalý kapitán reprezentaci i Davosu.
Když se během první třetiny objevil na kostce, okamžitě fanoušci začali tleskat. Je vidět, že ikonu mají pořád v srdci. Stejně jako dalšího nedávného přímého aktéra z ledu. A to kouče Patricka Fischera, kterého svaz odvolal krátce před šampionátem. Někteří lidé přišli v tričkách s jeho jménem.
Před utkáním se navíc nad jedním sektorem objevil velký transparent: Danke, Fischi. A nad ním obří švýcarská vlajka. Trenér s reprezentací, kterou vedl od roku 2015, získal tři stříbrné medaile. Ale zlatá brána zůstávala přibouchnutá.
Jak šel čas, na domácí hokejky se vkrádala nejistota. Puky odskakovaly, rány mířily vedle. I když o tom hráči ani fanoušci nechtěli mluvit nahlas, aby nic nepřivolali, jistě se jim musel připomenout přízrak minulých dvou finálových účastí.
Nakonec se tak stalo.
Švýcarsko pláče.