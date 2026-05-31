Tajemství videa oceněného redaktora Sportu. Hrál na bicí, natočil ho kolega s armádní kamerou
PŘÍMO Z CURYCHU | V říjnu zrovna nakupoval, když mu zavolal Luc Tardif, že mu IIHF předá mimořádně prestižní ocenění Media Award. Když opadl prvotní šok, vnímal to jako poctu. Ale přišel další telefonát a po něm i lehký stres: „Chtějí po mně nějaký záběry. Kde já je seženu?" Pavel Bárta, dlouholetý redaktor deníku Sport, nakonec sehnal historické momentky, které zaujaly. Na nich bubnuje nebo se šátkem na hlavě dělá poznámky v redakci Gólu. A za ním na nástěnce probleskne fotka Roberta Smithe ze skupiny The Cure. Muzika je totiž vedle hokeje jeho životní vášní.
Zatímco ostatní ocenění ukazovali hlavně hokejové záběry, Bárta nechal diváky nakouknout i do zákulisí. Třeba jak bubnuje. Kde vůbec takové záběry sehnal?
Hodně mu pomohl David Soeldner, rovněž dlouholetý hokejový novinář. „Pamatoval jsem si, že mě tehdy natáčel, tak jsem ho poprosil, jestli by se po tom nepodíval,“ popisuje brzo 63letý reportér, jenž zažil 25 mistrovství světa, vyzkoušel si i roli mluvčího reprezentace a mimo jiné napsal knihu Gudy o Radku Gudasovi, která vyšla v edici deníku Sport.
V medailonku byl zachycený i jako vášnivý bubeník. „Já jsem se na vojně dostal v té době k naprosto unikátní funkci videokameramana útvaru. Takže jsem si mohl kameru občas vzít na opušťák domů,“ popisuje Soeldner, jenž rovněž také pravidelně jezdí po hokejových šampionátech a točí zajímavosti pro Českou televizi.
Tehdy, v roce 1992, vzal kameru a zašel za Bártou a jeho parťáky do sklepa, kde zkoušeli s kapelou. „Jmenovala se Moráň. David měl na tehdejší dobu profi kameru, takže nás točil, potom si s tím dlouho hrál. Aby to vypadalo hezky. Ani jsem netušil, že se to takhle jednou dostane na veřejnost,“ pousmál se uznávaný novinář, jenž v sobotu převzal z rukou šéfa IIHF ocenění Media Award za přínos světovému hokeji.
Mezi čestnými hosty nechyběl ani Petr Bříza, viceprezident IIHF, který si Bártu pamatuje už právě z doby, kdy s novinařinou začínal.
„Takže jsem ho zažil jako toho vlasatýho kluka, na kterém ale bylo vidět, jak svou práci miluje. Dělal ji s nadšením, což mu vydrželo doteď,“ vybavuje si trojnásobný ligový šampion se Spartou.
V medailonku je ukázaný rovněž v pozici reportéra, jak spolu s dalším redaktorem iSportu byli na světovém šampionátu v Rize v roce 2023. O záběry ze zákulisí novinářské práce se opět postaral Soeldner.
„Lidé, kteří dávali medailonek dohromady, mi říkali, že se jim to líbilo. Tak doufám, že i všem ostatním. Já to ani pořádně neviděl, protože když něco z toho běželo, zrovna jsem měl děkovnou řeč. No a předtím jsem byl nevózní, chystal jsem si ji a přehrával v hlavě. Takže jsem taky nic neviděl,“ směje se náš dlouholetý kolega.
V deníku Sport dělá od roku 2010, což je už šestnáct let. Je to nejdelší období jeho profesní kariéry. „Jsem rád, že jste to se mnou vydrželi,“ vzkázal pobaveně v krátkém videorozhovoru těsně poté, co prestižní cenu dostal.
My jako deník Sport jsme hrdí, že mezi námi máme takovou oceněnou legendu. Díky a gratulujeme!