Rulík a národní tým: zlatý nástup a zbytečně hořký konec. Zažehl motory, ale...
ANALÝZA SPORTU | Působení Radima Rulíka u národního týmu započalo operací Praha 2024 a končí operací kolene, na niž se trenér národního týmu chystá po návratu z Curychu. Svou misi zahájil úchvatně, mnohem lépe, než se žádalo. A zavírá ji mnohem hůře, než byste si přáli a čekali. Ať se na to díváte, jak chcete, paradoxně solidní páté místo na šampionátu nekonvenuje s jedním z nejslabších vystoupení mužstva od rozdělení federace na MS, ne-li vůbec nejhorším. Jaká byla Rulíkova tříletka?
Kdybyste bezprostředně po olympiádě udělali anketu mezi hokejovou veřejností, zda by měl Radim Rulík a jeho štáb dál pokračovat, je téměř jisté, že by většina fanoušků zmáčkla volbu Ano. A to zejména pod dojmem úctyhodného vzdoru kanadským superhvězdám ve čtvrtfinále turnaje. Chybělo málo a český výběr se postaral o prvotřídní senzaci světového významu. Nyní po velmi rozpačitém mistrovství vnímáte, že přišel ideální čas na změnu. Řada nápaditých věcí vyšuměla, zevšedněla. Už to všechno nemá takový šmak, drajv a tah jako na začátku. Jistě, zároveň nikde není psáno, že nyní bude o poznání lépe.
Je to škoda, neboť na prvotřídní „pražskou“ sezonu šlo navázat lépe i déle. Ale díkybohu za ni. Mnozí si vybaví všeobecnou otrávenost po MS 2023, kdy měl reprezentaci na starost Kari Jalonen, rok předtím bronzový, následně tepaný za nezáživný herní styl. Vztahy v realizačním týmu se vyhrotily a rok před Prahou se nejvyšší vedení svazu odhodlalo k radikálnímu kroku. Velkou roli tehdy sehrál i Jaromír Jágr po konzultaci s nejodpovědnějšími, k jakému řešení se přiklonit. Nový šéf hokeje Alois Hadamczik to vzal na sebe a prosadil si úspěšnou trenérskou skupinu ze stříbrné reprezentační dvacítky. Rulíkovu.