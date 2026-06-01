Momenty Rulíkovy éry: Zlatá Praha, kontroverze v nominacích i půlhodina bez masky
Po čtvrtfinálovém konci na MS proti Finsku se uzavřela reprezentační kapitola kouče Radima Rulíka a jeho realizačního týmu. Behěm tří let na lavičce národního týmu prožil Rulík historický vrchol v podobě zlatého triumfu z Prahy, ale také tři hořká čtvrtfinálová vyřazení. Web iSport se nyní ohlíží za Rulíkovou érou v roli hlavního kouče a vybírá nejzásadnější momenty jeho angažmá na nejsledovanější pozici v českém hokeji.
Poprvé v akci
listopad 2023
Poté, co Rulík předstoupil před novináře po čtvrtečním vyřazení z MS, si při hodnocení své éry právě na tento turnaj Karjala vzpomněl. „Bylo na něm pět hráčů z týmu pro letošní šampionát. Neskutečný, nikdy neodmítli reprezentovat,“ považoval si Rulík. Mluvil o Dominiku Pavlátovi, Jiřím Ticháčkovi, Danielu Voženílkovi, Davidu Tomáškovi a Jakubu Flekovi. Ale před třemi lety šlo hlavně o herní proměnu. Bouchla do očí. Češi okamžitě zjistili, že mohou být aktivní, živí, nebojácní. Zkrátka úplně jiní než pod defenzivním předchůdcem Kari Jalonenem.
Nominace před Prahou
květen 2024
Dusná brněnská atmosféra na vás dolehne ještě dnes. Po mimořádně nevydařených Českých hrách Rulík vedle prezidenta svazu Aloise Hadamczika oznámil jména 26 vyvolených pro domácí MS. Polohlasně, nevýrazně. Nervozita před důležitou akcí prostupovala sálem i přes televizory. Rulík schytal kritiku nejen za to, jak se prezentoval, ale třeba jakým způsobem naložil s některými hráči. Centr Tomáš Nosek od něj dostal jediný zápas na širokém ledě, navíc v roli, kterou od přechodu do zámoří nehrál. Žádná tisková konference dlouho nepobouřila veřejnost jako ta před Prahou.
Zlatý triumf
květen 2024
V kontextu předchozích událostí Rulík šokoval. Pravda, sešel se mu prvotřídní hráčský materiál, poprvé se odhodlal reprezentovat Pavel Zacha, k tomu zraněním limitovaný David Pastrňák. V útoku byl Martin Nečas, vzadu Radko Gudas s Lukášem Dostálem a další. Nicméně Rulík byl tím, kdo hvězdy poskládal k sobě a vytvořil chemii i systém, který fungoval. Poprvé se ukázala jeho méně pozitivní mediální tvář, kdy si třeba lustroval akreditace novinářů, jež neznal. Přesto byl po řadě renomovaných jmen prvním trenérem, jenž po 14 letech zlomil čekání na zlato. Všechna čest.
Americký trest a konec
květen 2025
Na MS v Dánsku a Švédsku se mělo ukázat, jestli Rulík zvládne s mnohem horší sestavou vyvařit další úspěch. David Pastrňák ani tentokrát neodmítl. Česko bylo hladové, toužilo po kousavém týmu, který bude hrozit. Ve výsledku se celý turnaj zkrouhl na osudný skupinový zápas s USA. V něm národní mužstvo pykalo za vlastní nedisciplínu a s pozdějšími mistry světa padlo 2:5, třebaže gólman Karel Vejmelka vytáhl 51 zákroků. To značilo těžkého čtvrtfinálového soka v podobě Švédska. Hotovo bylo už v úvodní třetině. Rulík poznal první těžkou porážku.
Kde je energie?
únor 2026
Nejtěžší test prožil trenér na olympijských hrách. Do nominace kontroverzně zařadil třeba Tomáše Kundrátka, věřil, že zkušenostmi pomůže. Mnohem víc však zaráželo, jak Česko na úzkém hřišti upustilo od dřívější bojovnosti. Vrcholem byla utrápená výhra 3:2 nad Dánskem v osmifinále. „Přijde, co ode mě ještě hráči neslyšeli! Musí se hrát pro Česko a fanoušky,“ burcoval Rulík. Hráče probral z klinické smrti, ve čtvrtfinále s Kanadou předvedli nejlepší výkon, duel s obrem dovedli do prodloužení, těsně před koncem vedli. I tak se objevily myšlenky, zda za Rulíkem ještě pořád jdou.
Půlhodina bez masky
květen 2026
Po necelé tři roky předstupoval Rulík před novináře s jasnou vizí a často nasupeným výrazem, i když uspěl. Minulý čtvrtek po třetím vyřazení ve čtvrtfinále v řadě masku odhodil. „Pojďte do mě, pánové,“ pronesl, než skoro půlhodinu trpělivě odpovídal na dotazy všeho druhu. S reprezentací měl za sebou prohru se Slovinci i Nory, trápení s Itálií nebo Slovenskem, hladký konec proti Finům. S jasně nejslabším kádrem velké divy nedokázal. Rozloučil se pokorně. „Nejsem v pozici, abych někomu radil,“ řekl s odkazem na předchozí výsledky. V Curychu dopsal tečku, všem poděkoval.