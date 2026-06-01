Zlatý Barkov a Pan Stříbrný. Švýcar prohrál i páté finále: Všechno bych vyměnil za titul
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Jestli si budete někdy říkat, že máte smůlu a ten nahoře vám moc nepřeje, vzpomeňte si na něj. Švýcarský útočník Nino Niederreiter odehrál deset světových šampionátů, z toho pětkrát se jeho tým dostal do finále. A pokaždé prohrál… Po nedělním finále s Finy (0:1) přišel mezi novináře a na krku měl stříbro. Už páté. „Všechny bych vyměnil za jedno zlato,“ ulevil si 33letý reprezentant. Když popisoval svoje hořké pocity, z dálky si nesl z ledu zlatou trofej Aleksander Barkov. Útočník, který v zámořské sezoně neodehrál jediný zápas…
Jedno utkání, dva rozličné příběhy. Smutek, bezmoc. Na druhé straně juchání s mistrovským pohárem a euforický návrat do Finska.
A právě Niederreiter s Barkovem symbolizují oba světy. Švýcar má doma pět stříbrných medailí. Pětkrát za sebou stál smutně na ledě, oči měl vlhké, pohled zabodnutý dolů. A na druhé straně létaly vzduchem hokejky i rukavice.
„Je to smutné. Mysleli jsme si, že tohle bude náš rok. Ale nebyl,“ povzdychl si útočník Winnipegu, který patří do reprezentačního jádra, jež objíždí světové akce. Poprvé se do finále dostal v roce 2013. Potom o pět let později (2018). A teď třikrát v řadě.
Když stál a měl najít důvod dalšího krachu, nevěděl. Ocenil však fanoušky, kteří celý turnaj vytvářeli skvělou kulisu. Po finském úderu v nastavení byli dlouho opaření, někteří z nich brečeli, jiní zlostně bouchli do sedačky.
Chvíli jim trvalo, než spolkli zklamání. A potom svoje hrdiny opět povzbuzovali, začali zpívat chorály. „Celý zápas byli skvělí, můžeme jim být vděční. A musíme poděkovat za všechno, co pro nás udělali. Naším cílem bylo přijet, zahrát výborný turnaj a pokud možno postoupit do finále. Už jenom kvůli tomu, aby se víc a víc lidí koukalo na hokej. A víc dětí si k němu našlo cestu,“ přeje si Niederreiter. S velkou dávkou ironie by se dalo říct: Pan Stříbrný.
Barkov by naopak snesl pojmenování Pan Zlatý. Dvakrát vyhrál Stanley Cup, teď k tomu přidal mistrovské zlato. Z roku 2016 má ještě stříbro.
Jeho příběh nese stopy zázraku. Kvůli vážnému poranění kolena vynechal celou zámořskou sezonu, za Panthers neodehrál jediný zápas. Ale makal na sobě, poctivě rehabilitoval a nakonec se dal do pořádku.
„Pracoval jsem opravdu tvrdě na tom, abych byl připravený. Pomohla mi spousta dalších lidí, abych se dostal zpátky do formy. Když jsme se neprobojovali do play off, dostal jsem pozvánku od finské federace. Jsem vážně šťastný za to, že jsem se rozhodl přijet a hrál za reprezentaci,“ vykládal šťastný centr, který jistě potěšil i svou českou přítelkyni – tenistku Marii Bouzkovou.
Na šampionátu odvedl precizní práci, i když v sezoně nehrál. Což jenom potvrdilo jeho výjimečnost. V deseti utkáních posbíral 11 bodů (3+8).
Jenže jeho síla není zdaleka jenom v ofenzivě. Jako nikdo jiný na světě neumí svůj ofenzivní potenciál spojit s bráněním.
I proto to byl on, kdo stál na vítězné straně. Na rozdíl od Niederreitera.
„Pochopitelně nechcete být na straně poražených. Naprosto upřímně ale říkám, že Švýcaři mají neuvěřitelný tým. Ukazovali to tady v průběhu celého turnaje. Hráli opravdu skvěle každé střídání. A bylo velmi náročné proti nim hrát,“ vysekl jim poklonu.
Před finále vyhráli všech devět zápasů. Se skóre 48:8!
Ovšem potom přišla brzda. Potřetí v řadě Švýcaři ve finále ani jednou neskórovali. Takže i před domácím publikem nakonec berou stříbro.
„Co nám chybělo ke gólu? Přál bych si, abych znal odpověď. Ale nevím,“ povzdychl si útočník Nico Hischier, opora New Jersey.
Také on patří ke skupince smolařů, kteří byli u všech tří prohraných finále v řadě. Série začala v Praze v roce 2024, teď vyvrcholila v Curychu. Na vlastní kůži to prožili. Genoni, Kukan, Marti, Andrighetto, Bertschy, Jäger, Hischier a Niederreiter.
Pro posledně jmenovaného je to zvlášť hořké.