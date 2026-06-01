Krach ve finále a razantní krok. Šéf švýcarského hokeje končí, roli sehrála i aféra před MS
V neděli večer smutnili po dalším neúspěchu ve finále světového šampionátu. Už třetím v řadě. O den později ráno přišla ze Švýcarska poměrně nečekaná zpráva. V čele hokejové asociace s okamžitou platností končí prezident Urs Kessler. Do funkce přitom nastoupil teprve loni v září. „Chci otevřít cestu novému začátku, který asociace urgentně potřebuje,“ vysvětlil čtyřiašedesátiletý funkcionář.
Mohl to být doslova pohádkový příběh. Švýcaři na domácím šampionátu pobláznili fanoušky, předváděli fantastický hokej a sebevědomě kráčeli pro historické zlato. Za celý turnaj nepoznali porážku, soupeře přehrávali s až překvapivou lehkostí. Náraz přišel ve finále. Potřetí v řadě nevstřelili v boji o první místo ani gól. Po porážce 0:1 v prodloužení se museli tentokrát sklonit před Finy.
Netrvalo dlouho a přišly rázné změny. Už v pondělí ráno rezignoval z funkce prezident švýcarské hokejové asociace Urs Kessler. „Rozhodl jsem se odstoupit z funkce prezidenta s okamžitou platností, abych otevřel cestu novému začátku, který asociace urgentně potřebuje. Probíhající diskuse mi ukázala, že já pro to nejsem správným člověkem,“ uvedl Kessler.
„Rád bych poděkoval hráčům, členům realizačního týmu a zaměstnancům asociace za dobrou spolupráci. Zvlášť při výzvách během týdnů před světovým šampionátem,“ dodal.
Rozhodnutí skončit je v Kesslerově případě překvapivé zejména kvůli tomu, kolik času ve funkci strávil. Teprve loni v září nahradil ve funkci Marca-Anthonyho Annera a v pozici šéfa švýcarského hokeje nezůstal ani rok. Roli měla hrát i aféra bývalého hlavního kouče reprezentace Patricka Fischera.
O co přesně šlo? Fischer před čtyřmi lety odcestoval na olympiádu v Pekingu s falešným potvrzením o očkování proti covidu. Padesátiletý kouč na sebe prohřešek prozradil letos sám při neformálním rozhovoru s novináři. Když aféra vyplavala na povrch, Kessler se Fischera zastával a věc považoval za uzavřenou. „Jako asociace jsme to vzali na vědomí a považujeme za chvályhodné, že Patrick Fischer učinil tento krok směrem k veřejnosti a jasně přiznal svou chybu. Nesl patřičné důsledky. Pro nás je tím věc uzavřena,“ uvedla asociace v dubnovém prohlášení.
Příliš krátkozraké původní hodnocení
Vedení svazu tím naráželo na pokutu, kterou Fischer za zfalšované potvrzení obdržel už před třemi lety u soudu. Zaplatit tehdy musel v přepočtu zhruba milion korun. Přestože pro švýcarskou reprezentaci se tím situace zdála uzavřená, dlouholetý kouč týmu byl nakonec odvolán. Už o dva dny později Kessler i pod tlakem veřejnosti svůj postoj přehodnotil.
„Naše původní hodnocení, že je věc uzavřena, bylo příliš krátkozraké. Jde o zodpovědnost, hodnoty a důvěru. Jako asociace musíme nést následky. Fischerovo pochybení je v jasném rozporu s tím, co ve švýcarské hokejové asociaci zastáváme,“ uvedl dnes už bývalý prezident švýcarského hokeje.
Ve funkci už není ani on, ani Fischer. Trenéra krátce před mistrovstvím nahradil jeho dosavadní asistent Jan Cadieux. V Curychu rozepsal pohádkový příběh, ale s hořkou tečkou. Po ceremoniálu schoval stříbrnou medaili rychle do kapsy. Na další zlatou šanci si bude muset počkat minimálně rok. Pracovat už bude pod novým prezidentem.