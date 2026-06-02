Norské hokejisty zachránil miliardář. Slavili na zaplněném fotbalovém stadionu
Nesmazatelně se zapsali do historie sportu ve své zemi. Norští hokejisté vybojovali ve Švýcarsku vůbec první medaili ze světových šampionátů a dočkali se zasloužené pocty. V pondělí během zápasu fotbalistů se Švédskem (3:1) se jim pak dostalo uznání od zaplněných tribun přímo na stadionu, kam přišli ukázat cenné kovy. Kvůli trablům s lety ale velkou slávu málem nestihli. Zachránit je musel norský miliardář Petter Stordalen. „Když jsem četl, že nestihnou oslavu, pomyslel jsem si, že to musím zkusit vyřešit,“ prohlásil třiašedesátiletý podnikatel.
Bylo to drama se sladkou tečkou. Norové v boji o bronzové medaile vedli až do závěru s Kanadou o dvě branky, sedm sekund před sirénou však o vedení přišli. Juchání se muselo o několik minut odsunout. Pak v prodloužení udeřil Noah Steen a radost vypukla naplno. Norsko poprvé v historii získalo medaili z hokejového šampionátu a brzy se začaly plánovat oslavy.
Do nich se zapojil i norský fotbalový svaz. Bronzové hrdiny pozval na pondělní zápas proti Švédsku, který byl předposlední prověrkou před fotbalovým mistrovství světa. Jenže nastal problém.
„Pozvali nás na stadion Ulleval, ale my uvízli v Curychu. Kdo nám pomůže dostat se domů rychleji?“ napsal na síti X Patrick Thoresen, generální manažer reprezentace.
Řešení přišlo dřív, než možná sám doufal. Už o dvě hodiny později informovala norská média, že cesta hokejistů z Curychu je zařízená. Postaral se o ni miliardář Petter Stordalen, který vybavil reprezentaci charterový let. „Mohu potvrdit, že Sunclass Airlines s plnou posádkou přiveze hokejisty s realizačním týmem a rodinami do Ullevalu, aby byli ocenění, jak si zaslouží,“ potvrdil muž s odhadovaným čistým jměním 1,6 miliardy amerických dolarů.
Oslava během fotbalového zápasu
S pomocí pro reprezentanty neváhal. „Historická událost, hokejisté porazili v boji o bronz Kanadu. Když jsem četl, že nestihnou oslavu, pomyslel jsem si, že to musím zkusit vyřešit. Pak jsem to rozjel a řekl, že potřebujeme půl hodiny, abychom zjistili, jestli to zvládneme,“ popisoval rychlou operaci.
Na palubě letadla přivítal v pondělí hokejisty sám Stordalen. Stylově v kapitánské uniformě a na cestu přizval i bývalého reprezentanta Erika Follestada Johansena. Přílet do Osla byl naplánovaný na pátou hodinu odpoledne, aby hokejisté stihli slávu na fotbalovém stadionu.
A tak se skutečně stalo. Hokejisté během utkání fotbalové reprezentace ukázali přímo na trávníku bronzové medaile, celý stadion jim aplaudoval, došlo i na společné skandování. A důvod k radosti měli fanoušci i z výkonu fotbalistů, kteří porazili v přípravě na mundial Švédsko 3:1. A to bez dvou největších hvězd - Erlinga Haalanda a Martina Odegaarda.
„Bronzová medaile je historický úspěch. Je to inspirace, která ukazuje, že malé národy můžou soupeřit s největšími na světě,“ prohlásil za fotbalovou asociaci její generální tajemník Karl Petter Løken.
Chceme hovor od krále!
Zatímco vedení reprezentace řešilo, jak se včas dostat do Norska, hráči rozjeli oslavy naplno. „Dáme si pár piv, zasloužíme si je. Tady nebylo tolik norských fanoušků, takže doufám, že se někdo postará o to, aby se slavilo i v Norsku,“ přál si po vítězství nad Kanadou útočník Michael Brandsegg Nygard.
„Určitě budeme mít v žíle hodně alkoholu. Dáme si nějaká vychlazená švýcarská piva,“ přidal se další forvard Eskild Bakke Olsen.
Se spoluhráči po historickém úspěchu doufal ve speciální blahopřání od jedné konkrétní osoby. Od krále Haralda V. „Měli bychom dostat takové video, jako měl fotbalový nároďák s králem. Teď jsme na řadě my. My jsme aspoň vyhráli medaili,“ vykládal obránce Max Krogdahl a odkazoval na originální video norské nominace na fotbalové mistrovství světa, v němž hlava státu vystupovala.
„Fotbalisti ani nevyhráli bronz, takže teď bude muset kontaktovat nás. Ale ne, bude zábava v létě sledovat fotbal a musíme doufat, že dopadnou tak dobře jako my. Ne-li lépe,“ dodal s nadsázkou Havard Salsten.