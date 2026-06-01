Chytá božsky, zlato nikde. Genoniho zmar nemá obdoby, utěšoval ho Ambühl: Strašně to bolí
Ve Švýcarsku získal sedm titulů. Odchytal tři perfektní finále mistrovství světa v řadě a v součtu v nich dostal jen tři góly, jediný při hře pět na pět. Stejně je zase stříbrný… Brankář Leonardo Genoni žije ten nejvíc smolný brankářský příběh, jaký si umíte načrtnout. „Vyměnil bych jakýkoliv z ligových triumfů za zlato z mistrovství světa,“ vykládal gólman už v průběhu skupinové fáze domácího MS, kdy Švýcaři dominovali, soupeře přejížděli. Jenže poslední krok zase nezvládli.
Je mu 38 let, stal se neochvějnou švýcarskou jistotou v brankovišti a jedním z nejlepších gólmanů, kteří nikdy nechytali v NHL. Jenže titul mistra světa uniká.
Pokud si Leonardo Genoni říká, co mohl v uplynulých třech letech udělat jinak, tak snad jen vyrazit s pukem k červené čáře a zkusit prostřelit gólmana soupeře. Třikrát nechal ve finále duši. A stejně pokaždé truchlil se stříbrnou medailí na krku. Spoluhráči ani jednou neskórovali.
Kdybyste měli vyjádřit pocit, s jakým matador přijal poslední placku, byl spíš smířený. „Pořád to byly nejlepší dva týdny, co jsem kdy zažil. Možná si medaili v příštích dnech dokonce užiju. Ale hned po zápase? Pořád to strašně bolí,“ povídal odevzdaně.
Celkově má rodák z dnes již neexistující obce Semione na šampionátech čtyři druhá místa. Ale až tragický příběh uplynulých tří nedokončených tažení je unikátní. Genoni v nich v celkovém součtu udržel bezmála 97procentní úspěšnost zásahů, postupně měl 30, 39 a 27 chycených střel. Datoví analytici by vám řekli, že s tímto výkazem prostě nemohl třikrát padnout.
Jenže stalo se. Jediným, kdo švýcarského gólmana prostřelil během finálových bojů v základní hrací době, byl David Pastrňák předloni v Praze. V dalších dvou případech Genoni udržel v 60 minutách čistá konta. Pro Švýcarsko pořád málo!
Dostane ještě šanci?
Bezprostředně po pádu s Finskem, kdy za Genonim skončila famózní střela mladíka Konsty Heleniuse, utěšoval zkušeného brankáře legendární útočník a bývalý kolega nejen z reprezentace Andres Ambühl. „Upřímně ho to mrzelo. Pozorně sledoval naše zápasy a říkal mi, že jsme si pohár moc zasloužili. A když to říká zrovna Andres, nemůžete s tím polemizovat,“ vyprávěl Genoni.
Jenže ani útěcha od ikony švýcarského hokeje, ani cena pro nejlepšího brankáře turnaje zlato nevrátí. Brankář Zugu se blíží konci kariéry, ale na nejvyšší ze všech cílů stále čeká. Na klubové úrovni je to přitom jiná pohádka. Veterán prostřídal Davos, Bern i Zug, na všech slovutných švýcarských adresách sbíral prvenství po hrstech.
Od roku 2011 se pak odchovanec Curychu, za nějž ovšem nejvyšší soutěž nikdy nehrál, začal účastnit světových šampionátů. Jenže mezinárodní scéna je pro zástupce země Helvetského kříže prokletá. Na vrchol ne a ne dosáhnout.
„Klukům jsem říkal: Na zlato nemyslete. Soustřeďte se na to, abyste hráli naplno. Ať už je to přátelák v klubu, nebo semifinále mistrovství světa. Na tom nezáleží,“ burcoval maskovaný muž Švýcary.
Ti podle jeho plánu postupovali, ovládli devět utkání bez chybičky. Pak přišlo další finále a s ním další ofenzivní propadák. Dostane uznávaný gólman ještě někdy šanci?