Norský bronz šokoval i sázkaře, v medaili před turnajem věřily jen 2 % z nich
Hokejové mistrovství světa přineslo jeden z největších sázkařských šoků posledních let. Norsko totiž senzačně vybojovalo bronzové medaile, přestože před turnajem této variantě věřila pouhá dvě procenta lidí, kteří si na šampionát vsadili u společnosti SazkaBet.
„Největším překvapením turnaje je konečné třetí místo Norska,“ uvedl Lukáš Nepovím, manažer kurzových sázek společnosti SazkaBet, Allwyn Česko.
Na tuto možnost mířily před turnajem pouze dvě procenta sázek. A přímo před zápasem o bronz mířilo 90% tipů sázkařů právě na tým kolem legendárního Kanaďana Crosbyho. Nakonec po prohře 2:3 v prodloužení marně.
Šok pro sázkaře přineslo i samotné finále. Titul získalo Finsko po vítězství nad domácím Švýcarskem, přestože Seveřanům věřilo jen 30 procent sázejících. Na druhou stranu Finové vstupovali do šampionátu v pozici jednoho z favoritů.
Kurz 5:1 byl dokonce třetí nejnižší. Na jejich celkové zlato si nicméně před turnajem vsadilo jen pět procent lidí.
Celkové tržby za mistrovství dosáhly podle SazkaBetu 60 milionů korun, přičemž zpět mezi sázkaře putovalo 53 milionů. Oproti loňskému roku šlo o pokles zhruba o 20 procent. Proč?
„Příčinou je slabší účast hráčů z NHL v olympijském roce. Zároveň se už za deset dní koná mistrovství světa ve fotbale, největší sportovní akce pořádaná jednou za čtyři roky,“ vysvětlil Nepovím, kam sázkaři upínají svoji pozornost.
Nejsázenějším utkáním celého turnaje byl zápas základní skupiny mezi Českem a Itálií, který měl být jednoznačnou záležitostí českého týmu. Jenže právě v něm svěřenci trenéra Rulíka fanoušky pěkně vycukali. Velký outsider v něm dokonce vedl a Češi vítězství 3:1 urvali až v poslední třetině.