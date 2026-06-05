Další derby se Slovenskem! Česko čeká na příštím MS i zámořská dvojice nebo bronzová senzace
Čeští hokejisté se na příštím mistrovství světa v Německu představí ve skupině B v Mannheimu a utkají se s Kanadou, USA, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. Pořadatelská země využila možnost jedné změny oproti původnímu rozdělení na základě žebříčku Mezinárodní hokejové federace (IIHF) a přesunula svoji reprezentaci do skupiny A místo Slovenska. Složení skupin zveřejnila federace dnes na svém webu.
Světový šampionát začne ve čtvrtek 13. května zápasem na fotbalovém stadionu v Gelsenkirchenu, kde by se mělo utkat domácí Německo zřejmě se Švýcarskem. Kompletní program turnaje ale organizátoři zveřejní v příštích týdnech. V Mannheimu a Düsseldorfu, kde se odehrají utkání skupiny A, se začne hrát v pátek 14. května.
Turnaj, na kterém povede poprvé českou reprezentaci jako hlavní kouč Zdeněk Moták, vyvrcholí v Düsseldorfu v neděli 30. května.
MS 2027: Skupina A (Düsseldorf):
Švýcarsko, Švédsko, Finsko, Německo, Lotyšsko, Rakousko, Slovinsko, Ukrajina.
MS 2027: Skupina B (Mannheim):
USA, Kanada, Česko, Slovensko, Norsko, Dánsko, Maďarsko, Kazachstán.