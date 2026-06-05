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Další derby se Slovenskem! Česko čeká na příštím MS i zámořská dvojice nebo bronzová senzace

Jaroslav Chmelař a Martin Pospíšil
Jaroslav Chmelař a Martin PospíšilZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Brankář národního týmu Dominik Pavlát a kanadský útočník Connor Brown
Kanadská radost před brankou Dominika Pavláta
Český obrácne Libor Hájek v souboji s Ryanem O&#39;Reillym z Kanady
Čeští hokejisté slaví gól
Čeští hokejisté se radují z výhry v derby proti Slovensku
Čeští hokejisté se radují z výhry v derby proti Slovensku
Čeští hokejisté se radují z výhry v derby proti Slovensku
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iSport.cz, ČTK
MS v hokeji
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Čeští hokejisté se na příštím mistrovství světa v Německu představí ve skupině B v Mannheimu a utkají se s Kanadou, USA, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. Pořadatelská země využila možnost jedné změny oproti původnímu rozdělení na základě žebříčku Mezinárodní hokejové federace (IIHF) a přesunula svoji reprezentaci do skupiny A místo Slovenska. Složení skupin zveřejnila federace dnes na svém webu.

Světový šampionát začne ve čtvrtek 13. května zápasem na fotbalovém stadionu v Gelsenkirchenu, kde by se mělo utkat domácí Německo zřejmě se Švýcarskem. Kompletní program turnaje ale organizátoři zveřejní v příštích týdnech. V Mannheimu a Düsseldorfu, kde se odehrají utkání skupiny A, se začne hrát v pátek 14. května.

Turnaj, na kterém povede poprvé českou reprezentaci jako hlavní kouč Zdeněk Moták, vyvrcholí v Düsseldorfu v neděli 30. května.

MS 2027: Skupina A (Düsseldorf):

Švýcarsko, Švédsko, Finsko, Německo, Lotyšsko, Rakousko, Slovinsko, Ukrajina.

MS 2027: Skupina B (Mannheim):

 USA, Kanada, Česko, Slovensko, Norsko, Dánsko, Maďarsko, Kazachstán.

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