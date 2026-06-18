Praha a? Brno! Svaz prozradil, kde by se mělo hrát MS v roce 2031. Kdy padne verdikt
Hokejový světový šampionát v roce 2031, o jehož pořádání usiluje Český svaz ledního hokeje, bude v případě úspěšné kandidatury hostit Praha a Brno. Na čtvrteční hodnotící konferenci to prozradil viceprezident svazu Petr Bříza. „1. června jsme podali kandidaturu na konání mistrovství v Praze a Brně v roce 2031. O přidělení bude rozhodnuto v květnu 2027 na kongresu IIHF,“ uvedl Bříza. Nová brněnská aréna by měla být i hlavním stadionem pro mistrovství světa juniorů v roce 2030.
Česko, které vrcholnou seniorskou akci hostilo naposledy v roce 2024, oficiálně podalo kandidaturu na rok 2031 na začátku června. Kongres Mezinárodní hokejové federace bude volit pořadatele turnaje příští rok v květnu v závěru šampionátu v Německu. Aktuálně je Česko jediným kandidátem.
Před dvěma lety se MS konalo v pražské O2 areně a v Ostravě. Tentokrát by měla být druhým centrem nová multifunkční aréna v Brně, která se aktuálně dostavuje.
Jihomoravská metropole by měla být i centrem mistrovství světa juniorů v roce 2030, které bylo Česku již přiděleno. „Jsme daleko v jednání s Brnem a Jihomoravským krajem,“ řekl Bříza s tím, že hokejový svaz jedná i se zástupci druhého pořadatelského města. Kandidátem by měla být Jihlava.