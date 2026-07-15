Rusové se vidí na MS v hokeji 2027. Doplatit na to může Ukrajina a hrozí bojkot
Rusové na světových šampionátech a mezinárodních akcích chybí od roku 2022 po napadení Ukrajiny. Mezinárodní olympijský výbor změnil olympijskou chartu a poté předběžně suspendaci zrušil. Ruští sportovci se opět můžou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní olympiádu 2028 v Los Angeles a hokejisté už začali hlásat, jak se sborná vrátí na světovou scénu. Po prohlášení lotyšského člena Rady IIHF Viesturse Koziolse, že i po rozhodnutí MOV zůstanou dveře zavřené, se však zvedla nová vlna ruské ukřivděnosti a výkřiků o diskriminaci.
Mezinárodní olympijský výbor doporučil sportovním organizacím, aby ukončily program prověřování neutrálního statusu Rusů. Jenže jejich nadšení záhy opadlo. „Mnoho členů Councilu IIHF sdílí můj názor. Válka pokračuje a může mít velmi negativní dopad na mistrovství světa. Pro IIHF představuje velmi důležitou událost, na níž by měl vládnout sport a kde by hráči měli ukázat svůj nejlepší výkon,“ prohlásil Lotyš Viesturs Koziols, člen IIHF v rozhovoru pro ruský Sport-Express.
„Jsem si jistý, že účast Rusů na něm může mít negativní dopad – mnoho zemí se mistrovství světa nezúčastní, ruští fanoušci budou čelit negativnímu postoji ostatních příznivců. A to k ničemu dobrému nepovede. Máme stavět ploty na tribunách jako ve fotbale?“ nadhodil lotyšský funkcionář.
Každý turnaj zvlášť
IIHF vyřadila Rusko a jeho spojence Bělorusko ze svých soutěží v únoru 2022 po napadení Ukrajiny a zákaz každoročně prodlužuje. Naposledy ho potvrdila letos v lednu pro ročník 2026/27. Rusku bylo mezitím odebráno pořadatelství šampionátu, který se měl konat před třemi lety v Petrohradu. Sankce vysvětluje bezpečnostními riziky.
Rusko však stále strká nohu do dveří. Letos v květnu uspělo s odvoláním u disciplinární komise IIHF. Ta rozhodnutí anulovala a záležitost vrátila Radě IIHF, která musí posuzovat každý turnaj zvlášť. Federace navíc umožnila částečný návrat Běloruska. V nadcházející sezoně se výběr do 18 let smí zúčastnit mistrovství světa, ženy a hokejistky do 18 let zase šampionátů nižších divizí. Jenže v tom případě se může stát, že proti nim výběry jiných zemí odmítnou nastoupit.
„Ještě před pár měsíci nás přesvědčovali, že politika nemá nic společného se suspendací reprezentací Ruska a Běloruska. Že důvodem naší neúčasti je nějaká forma obav o bezpečnost turnajů. A teď, po rozhodnutí MOV, příběhy o bezpečnosti okamžitě skončily. Místo toho nám říkají, že návrat ruských národních týmů ve skutečnosti povede k bojkotu turnajů ze strany několika národních týmů. Cynismus nejvyšší úrovně!“ prohlásil někdejší reprezentant a hlasitý zastánce ruských nároků Sergej Světlov.
Fasel v zákulisí
Rusové dělají všechno, aby nastoupili už na příštím šampionátu v Německu. Bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje, mluví o rusofobii. Obviňují IIHF, že staví překážky a jde proti proudu dalších sportovních federací, které účast ruských sportovců umožňují.
I Němci jako pořadatelé MS budou muset předložit důkazy, proč případný návrat Ruska představuje bezpečnostní riziko. Jestliže to Rada IIHF potvrdí, Rusko se nejspíš odvolá k Mezinárodní sportovní arbitráži (CAS). Kdyby uspělo, z elitní skupiny by vyšachovalo právě Ukrajinu, která si vybojovala postup po 20 letech.
Bývalý dlouholetý prezident IIHF René Fasel má blízko k Vladimiru Putinovi. Po ruské invazi na Ukrajinu ho jako poradce angažovala KHL. V Rusku podniká, před třemi lety dokonce získal občanství. A dál se pohybuje v zákulisí mezinárodního hokeje. V říjnu bude IIHF volit nového prezidenta. Francouz Luc Tardif končí, k uchazečům patří první viceprezident Petr Bříza nebo Němec Franz Reindl.
Na seznamu devíti kandidátů jsou i zástupci z bývalých sovětských republik jako Aivaz Omorkanov z Kyrgyzstánu nebo Bělorus Sergej Gončarov. Ten během války z mezinárodního dění zmizel, nyní se opět vynořil. Je možné, že se vytváří klika, která má posílit ruský vliv. Bude záležet na Evropě, zda chce být jednotná, nebo se rozdělí.
U Lotyšů vyplývá bojkot Ruska už z nařízení vlády. Podobný názor jako oni zastává v hokeji taky Finsko, Švédsko a Česko. Světový pohár pořádá NHL, turnaj nespadá pod mezinárodní federaci, platí v něm jiná pravidla. Jedna ze dvou skupin se bude hrát v Praze. Pokud by se World Cupu 2028 zúčastnilo Rusko, nastoupilo by v severoamerické skupině s Kanadou, USA a Švýcarskem nebo Německem. V počátku by se s ním Finsko, Švédsko a Česko nemohly potkat, ale v play off se kolize nedá vyloučit. Podle regulí týmy nastoupit musí. Jinak budou vyloučeny z turnaje. Zdá se, že i tady může být zaděláno na problém.
Jak se vyvíjela situace
- Únor 2022
Po vypuknutí války na Ukrajině 24. února doporučil Mezinárodní olympijský výbor vyloučení ruských a běloruských sportovců ze soutěží.
- Květen 2022
IIHF odebrala Rusku pořadatelství MS 2023 a následně Rusko a Bělorusko vyloučila z mezinárodních turnajů a šampionátů všech úrovní.
- Březen 2023
Vedení IIHF prodloužilo suspendaci pro další sezonu s odkazem na bezpečnostní rizika pro hráče, fanoušky a organizátory.
- Květen 2024
Zákaz účasti byl potvrzen i pro MS 2025. Evropské hokejové svazy a IIHF se shodly, že návrat Ruska je za dané situace nemyslitelný.
- Únor 2025
IIHF prodloužila pozastavení účasti Ruska a Běloruska i na ročník 2025/26. Důvodem byla pokračující bezpečnostní rizika spojená s válkou.
- Květen 2025
MOV potvrdil, že ZOH 2026 v Miláně a Cortině budou bez zástupců Ruska a Běloruska v týmových soutěžích. Padla tak možnost, že se v hokejovém turnaji představí ruská sborná.
- Leden 2026
Rada IIHF odmítla zapojení Ruska do soutěží pro sezonu 2026/27, opět s odvoláním na obavy o bezpečnost. Ruská strana se odvolala k Disciplinární komisi IIHF.
- Květen 2026
Disciplinární komise zrušila lednové rozhodnutí IIHF o pokračujícím zákazu kvůli nedostatečnému odůvodnění bezpečnostních rizik. Zároveň však potvrdila, že to neznamená automatický návrat, ale otevřela možnost posuzovat start Ruska případ od případu.
- Červen 2026
Při rozlosování skupin pro MS v Německu v roce 2027 sice Rusko chybělo, ale po květnovém verdiktu se situace změnila a účast se bude projednávat podle jednotlivých turnajů.