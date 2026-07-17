Němci zaútočí na český rekord. Velkolepá show na úvod, MS zahájí zápas na stadionu Schalke
Světový šampionát v hokeji příští rok v Německu načne velkolepá show. Turnaj odstartuje zápas na fotbalovém stadionu v Gelsenkirchenu. Tým pořadatelské země se střetne s vicemistry světa Švýcary ve čtvrtek 13. května. Kapacita Veltins-Areny, kde sídlí fotbalisté Schalke 04, činí 61 574 diváků. Zbývající duely se budou hrát v halách v Düsseldorfu a Mannheimu, které pojmou přes 13 tisíc fanoušků. Němci díky nezvyklému kroku můžou zaútočit na divácký rekord MS.
V aréně Schalke, která byla jedním z dějišť předloňského fotbalového EURO, zahájí hokejový šampionát v Německu po 17 letech. Tehdy se hrálo v Kolíně nad Rýnem a Mannheimu. Úvodní zápas mezi domácím výběrem a USA se však konal v Gelsenkirchenu. Do hlediště stadionu se zatahovací střechou se i díky tribunám ve vnitřním prostoru vešlo 77 803 diváků, což byl tehdy světový rekord. Domácí tým vyhrál 2:1 v prodloužení.
„Gelsenkirchen se v roce 2010 zapsal do historie ledního hokeje. Zahajovacím zápasem mistrovství světa na tomto ikonickém místě navazujeme na tento hokejový odkaz. Duel mezi domácím Německem a úřadujícími vicemistry světa ze Švýcarska přivede proti sobě dvě špičkové hokejové země a slibuje nezapomenutelný vstup do turnaje,“ pravil Matti Nurminen, generální sekretář mezinárodní hokejové federace IIHF.
„Oznámení dějiště úvodního zápasu dělá z mistrovství světa v Německu pro fanoušky poprvé hmatatelnou událost, turnaj získává konkrétní podobu. Úvodní zápas je vždy výjimečným okamžikem – představuje začátek mezinárodního sportovního svátku a vytváří vzpomínky, které přetrvávají dlouho po skončení prvního hracího dne. Zahájení mistrovství světa takovým vrcholem, je něco zcela výjimečného,“ uvedl šéf organizačního výboru MS 2027 Claus Gröbner.
Útok na český rekord v návštěvnosti
Po atraktivním úvodním duelu se program šampionátu rozběhne naplno až den poté, v pátek 14. května. Česko se v základní skupině v Düsseldorfu střetne s Kanadou, USA, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. První fáze prodeje vstupenek se rozběhla už od čtvrtečního poledne. Nejlevnější lístky by měly stát 39 eur (asi 950 korun).
Hlediště v Gelsenkirchenu bude mít menší kapacitu než v roce 2010, takže tehdejší rekord nepadne. Celkový počet 797 727 fanoušků z roku 2024 však ohrožen být může, stejně jako nejvyšší průměrná návštěva. Na předloňském MS v Praze a Ostravě dosáhla 12 464 diváků na jedno utkání. PSD Bank Dome v Düsseldorfu má kapacitu 13 102, SAP Arena v Mannheimu 13 600, z toho 9954 k sezení.
Kdo povede domácí výběr v pozici trenéra, zatím není známo. Po odchodu 66letého Harolda Kreise německý svaz stále hledá jeho nástupce na střídačku národního mužstva. Pracovní skupina složená z manažerů DEL Stefana Ustorfa a Charlyho Fliegaufa vede jednání s možnými kandidáty.
Možností se podle informací německých médií nenabízí mnoho. V úvahu připadají bývalé německé hvězdy NHL Marcel Goc (42) a Christian Ehrhoff (44). Někdejší obránce Ehrhoff dokonce potvrdil deníku Bild, že se setkal s představitelem DEB. Otázkou zůstává, zda bude funkce kouče a manažera týmu zastávat jedna osoba, nebo se práce rozdělí. Jméno nového kouče německé reprezentace by mělo být oznámeno v nejbližší době.