Mistr světa, který ztratil medaili, dostane na starosti pohár. Co vše to ve Finsku způsobilo
Trofej pro hokejové mistry světa bude mít ochranku. Finský hokejový svaz tak zareagoval na rozhodnutí Jesseho Puljujärviho vzít pohár šampionů na hudební festival Qstock. Ten se koná o posledním červencovém víkendu v Oulu, odkud hvězdný útočník pochází. V podcastu finské influecerky Hanny Tikanderové vtipkoval, že se bude snažit pohár co nejlíp střežit, protože už mu začátkem léta ukradli zlatou medaili.
IIHF věnovala finské asociaci exemplář poháru, který nyní putuje od jednoho hráče k druhému. Každý z nich má možnost strávit s ním celý den. „Je to ten pohár, který ve Finsku zůstane. Nakonec půjde do Hokejového muzea,“ oznámila šéfka komunikace svazu Henna Malmbergová.
Jesse Puljujärvi už přišel o zlatou medaili začátkem června po oslavách titulu v karaoke baru v Helsinkách. „Všechny kolovaly mezi lidmi, kteří si je mohli prohlédnout, ale tu moji nikdo nevrátil,“ vyprávěl.
Pohár chce vzít na největší hudební akci na severu Finska. V podcastu se s úsměvem zmínil, že uvažuje o tom, že by pro něj najal vlastního strážce. Pojal totiž podezření, že by někdo mohl chtít, aby taky zmizel.
Je důvod k obavám, že Puljujärvi ztratí i trofej pro světové šampiony? „To určitě nikoho netrápí. Určitě zůstane v bezpečí a k ničemu takovému nedojde. Ani o tom nechci spekulovat. Každý, kdo pohár dostane, se o něj postará,“ uvedla Malbergová.
Při oslavách českých hokejistů před dvěma lety trofej nevydržela. Uvolnily se v ní šrouby, spojující mísu s podstavcem. Před blížícím se přijetím u prezidenta republiky ji však za pomoci kustodů opravili. Finští hráči plánují vzít si pohár na chatu nebo ho vystavit na různých akcích. Už dostali pokyny, co není vhodné s ním provádět.
„Nesmí se využívat k marketingovým účelům, ale jinak si každý může sám rozhodnout, co s trofejí udělá. Pokyny jsou velmi volné, nicméně každý musí pohár udržovat v dobrém stavu,“ řekla Malmbergová.