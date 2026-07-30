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Rusko na MS? Ne! IIHF znovu posoudila žádost a zákaz zůstává v platnosti

Zákaz startu Rusů na MS dál platí
Zákaz startu Rusů na MS dál platíZdroj: Michal Beránek / Sport
Zákaz startu Rusů na MS dál platí
Zákaz startu Rusů na MS dál platí
Zákaz startu Rusů na MS dál platí
Zákaz startu Rusů na MS dál platí
Zákaz startu Rusů na MS dál platí
Zákaz startu Rusů na MS dál platí
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ČTK, iSport.cz
MS v hokeji
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Mezinárodní hokejová federace potvrdila, že Rusko se dál nesmí účastnit mezinárodních soutěží. Poté, co se ruský svaz úspěšně v květnu odvolal k disciplinární komisi IIHF, Rada znovu žádost posoudila a ve čtvrtek na webu uvedla, že zákaz pro nadcházející sezonu zůstává v platnosti.

Rusko je suspendováno od vojenské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) však před třemi týdny zrušil suspendaci Ruského olympijského výboru a jeho sportovci se tak mohou zapojit do olympijských kvalifikací. Uvolnění sankcí některé sportovní federace využily a Rusové v některých sportech již znovu soutěží pod svou vlajkou a s hymnou.

Hokej však nadále Rusko do svých šampionátů nepustí. V příštím roce bude opět chybět na MS mužů v Německu, juniorů i hráčů a hráček do osmnácti let. V krátkém prohlášení federace IIHF uvedla, že důvodem jsou přetrvávající obavy ohledně bezpečnosti, ochrany a sportovní integrity. O účasti ruských žen na MS bude IIHF znovu jednat v listopadu.

V nadcházející sezoně mistrovství světa mužů uspořádají Němci v květnu v Mannheimu a Düsseldorfu. Rusko s předchůdcem Sovětským svazem je druhou nejúspěšnější zemí po Kanadě s 27 tituly. Zákaz účasti nadále platí i pro ruského spojence ve válce na Ukrajině Bělorusko, ale už jen pro MS mužů a juniorů.

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