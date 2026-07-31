Zákaz IIHF trvá, Rusové zuří: Evropské spiknutí! MS bez nás ztratilo úroveň, tvrdí
Už pošesté za sebou budou hokejisté Ruska chybět na mistrovství světa. Mezinárodní hokejová federace IIHF ve čtvrtek večer oficiálně oznámila, že nebudou vpuštěni ani na příští světový šampionát v Německu, chybět budou i na mládežnických turnajích. Důvodem potvrzení zákazu jsou přetrvávající obavy ohledně bezpečnosti, ochrany a sportovní integrity. Rusové zuří, rozhodnutí Rady IIHF považují za evropské spiknutí. Navážejí se i do Čechů.
Poté, co se ruský svaz v květnu úspěšně odvolal k disciplinární komisi IIHF, Rada mezinárodní federace žádost znovu posoudila a potvrdila, že zákaz trvá i pro nadcházející sezonu. Rusko je v odstávce od vojenské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) však před třemi týdny zrušil suspendaci Ruského olympijského výboru a jeho sportovci se tak mohou zapojit do olympijských kvalifikací.
Uvolnění sankcí využily některé sportovní federace, Rusové znovu soutěží pod svou vlajkou například v šermu, plavání a vodním pólu. Přidaly se rovněž volejbal nebo házená. Pomalu už se viděli i na hokejovém šampionátu. Rozhodnutí Rady IIHF je rozlítilo.
„Na tom rozhodnutí není nic překvapivého. Dalo se to čekat. Co k tomu ještě říct? Jsou to prostě ničemové. Všichni ti Češi, Švédi, Finové… Celá tahle banda. Nahromadilo se v nich tolik závisti, že je to až neuvěřitelné. Ruská reprezentace je vždycky rozdrtila, bez Ruska se jim hraje a vyhrává mnohem snáz,“ spustil bývalý reprezentační útočník Alexandr Koževnikov, který v ruských médiích často glosuje hokejové dění.
Dělají si z nás legraci
„Chtějí ukázat, jak jsou zásadoví, ale ve skutečnosti házejí všechny do jednoho rance. Jedná se o evropské spiknutí proti naší zemi. Čisté svinstvo! Celá Rada IIHF je jen hromada použitých kondomů. Řeknu to takhle, mírněji. I když mám pro jejich popis výstižnější mužské výrazy,“ běsnil 67letý Koževnikov.
Z Moskvy se s oblibou ozývá, že šampionáty bez sborné postrádají smysl. „Pokud nemají zájem pořádat seriózní turnaje s nejsilnějšími reprezentacemi, jejich problém. Mistrovství světa v hokeji upadlo bez Ruska, ne my bez něj. Úroveň našeho hokeje to nijak neovlivní. Střílejí se do vlastní nohy. Na některé semifinalisty mistrovství světa už se nedá dívat a ubránit se slzám,“ přidal se bývalý reprezentační kouč Vladimir Krikunov a poukázal na poslední dva šampionáty, kde vybojovali bronzové medaile Dánové a Norové.
I po posledním verdiktu IIHF Rusové oznámili, že se odvolali k Mezinárodní sportovní arbitráži (CAS) v Lausanne. „Je to velmi smutné, znovu mě to hluboce zklamalo. Tolik slibů a očekávání a oni si z nás takovou jezuitskou formou dělají legraci. Něco takového je vůči velmoci světového hokeje naprosto nepřijatelné,“ divil se Vjačeslav Fetisov. Dvojnásobný olympijský vítěz označil rozhodnutí IIHF za výsměch Rusku. Dál platí, že Bělorusové nebudou chybět na šampionátu do 18 let, přičemž o účasti ruských žen na mistrovství světa bude IIHF znovu jednat v listopadu. Zákaz u mužské kategorie však trvá.