Rusové se vrací na MS v hokeji! IIHF nesouhlasí, reakce z Finska. Paradox s Ukrajinou?
Dnešní den zásadním způsobem mění dění v mezinárodním hokeji. Do akcí IIHF se vrací Rusko, nehledě na pokračující válečný konflikt na Ukrajině. Sportovní arbitrážní soud (CAS) v Lausanne vyhověl odvolání Ruské hokejové federace proti rozhodnutí Rady IIHF ze dne 27. července 2026. Co to přesně znamená? V prvé řadě jistotu, že Rusko si zahraje na mistrovství světa 2027 v Německu, dočká se už i šampionátu do 20 let na přelomu roku v Kanadě a v příštím roce MS do 18 let a šampionátu žen. Program MS v hokeji 2027 ZDE>>>
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Program a obsazení těchto velkých turnajů však může dostát zásadních změn a odvetných opatření. Severské země a Lotyšsko už dříve avizovaly, že v případě výhry Ruska u CAS podniknou opatření.
Není vyloučené, že Finsko, Švédsko a Lotyšsko svou účast na MS zruší. Nyní se napjatě čeká na reakce ve Skandinávii a Pobaltí. Shodou okolností na MS v Německu na jaře příštího roku se probojovala Ukrajina z nižší divize. Je tedy možné, že ji právě Rusko nahradí.
Kterých turnajů se týkají změny
Ruský výběr by se tak měl znovu představit nejen na MS 2027 v Německu, IIHF musí zařadit rovněž ruské juniory do MS dvacítek, které se na přelomu roku bude hrát v Kanadě. Oba turnaje jsou přitom už rozlosované. U žen se návrat týká příštího MS 2027.
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„Ačkoliv IIHF respektuje autoritu CAS a bude se jeho verdiktem řídit, tento výsledek nijak nerozptyluje obavy, které byly základem jejích rozhodnutí. Toto rozhodnutí má rovněž závažné praktické dopady na soutěže, jejichž příprava je již ve velmi pokročilé fázi,“ uvedla hokejová federace.
Před organizačními výbory MS tak nyní stojí nelehké úkoly, zdůraznila IIHF. „Zahrnují mimo jiné přehodnocení formátů soutěží, harmonogramů, logistiky cestování a ubytování či bezpečnostních opatření. Rozhodnutí CAS nebere v úvahu praktické aspekty, které nelze realizovat okamžitě,“ dodala hokejová federace.
Nepochopitelné, zní z Finska
S pohotovou reakcí na rozhodnutí CAS přispechali Finové. „Toto rozhodnutí je v celku vzato nepochopitelné. Finský hokejový svaz ostře odsuzuje ruskou válku proti Ukrajině a podle našeho názoru v současné situaci neexistují podmínky pro účast Ruska nebo Běloruska na mezinárodních hokejových akcích,“ říká předseda tamního svazu Heikki Hietanen.
Úkolem hokejového svazu je umožnit národním týmům účast na mezinárodních soutěžích. Žádný hráč ani člen realizačního týmu však není povinen účastnit se turnaje, na kterém se účastní Rusko nebo Bělorusko. „Chápeme a podporujeme ty, kteří se takových soutěží nechtějí účastnit,“ uvedl Hietanen.
Oficiální znění verdiktu CAS:
„Soud zrušil všech pět usnesení Rady IIHF a nařídil IIHF povolit ruským týmům účast v soutěžích IIHF, na které se tato usnesení vztahují. Odvolání Ruské hokejové federace bylo podáno 25. srpna 2026. Slyšení v případu se konala v CAS ve dnech 23. a 26. října. Ruskou hokejovou federaci v případu zastupovala mezinárodní advokátní kancelář Curtis spolu s generálním ředitelem Dmitrijem Kurbatovem a jeho zástupcem Alexandrem Kiknadzem.
CAS proto vyhověl tvrzením Ruské hokejové federace v klíčových bodech a zrušil rozhodnutí IIHF, která bránila ruským týmům v účasti v mezinárodních soutěžích. Podle rozhodnutí soudu je IIHF povinna zajistit účast ruských týmů na příslušných turnajích IIHF v sezoně 2026/27. Rozhodnutí CAS tuto záležitost řeší, jelikož je konečné a nelze se proti němu odvolat.“
Na ruských sportovních webech se okamžitě po oznámení verdiktu CAS objevila vlna díků. „Ruská hokejová federace vítá rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu a děkuje ruskému ministerstvu sportu, Ruskému olympijskému výboru, právnímu týmu Curtise a všem specialistům, kteří se podíleli na přípravě postoje ruské strany.
Po celou dobu absence mezinárodních soutěží si Ruská hokejová federace zachovala systém národních týmů, pokračovala v tréninku hráčů všech věkových kategorií a rozvíjela domácí soutěže, včetně mládežnického, juniorského a ženského hokeje. Ruská hokejová federace čelí ve spolupráci s Mezinárodní hokejovou federací náročné práci na implementaci rozhodnutí CAS a návratu ruských týmů do soutěží pod záštitou IIHF.“
Kompletní vyjádření IIHF:
„Mezinárodní hokejová federace (IIHF) vyjadřuje své zklamání nad rozhodnutím Sportovního arbitrážního soudu (CAS), který s okamžitou platností povolil Ruské hokejové federaci přihlásit ruský tým do všech mistrovství IIHF.
IIHF s touto částí rozhodnutí nesouhlasí a trvá na tom, že její rozhodnutí byla nezbytná k zajištění bezpečnosti a ochrany všech účastníků a k zachování integrity jejích soutěží.
Ačkoli IIHF respektuje autoritu CAS a bude jednat v souladu s jejím rozhodnutím, tento výsledek neodstraňuje obavy, které byly základem jejích posouzení.
Rozhodnutí má také významné praktické dopady na soutěže, které se již nacházejí v pokročilé fázi příprav. Změny v účasti vyžadují rozsáhlou koordinaci s příslušnými národními členskými svazy, organizačními výbory a hostitelskými orgány, včetně přezkoumání formátů soutěží, harmonogramů, cestovních a ubytovacích opatření a bezpečnostních opatření. Tato rozhodnutí CAS nezohledňují praktické aspekty, které nelze realizovat okamžitě.“
Rozhodnutí se týká účasti Ruska na následujících mistrovstvích:
Mistrovství světa IIHF mužů 2027
Mistrovství světa juniorů IIHF 2027
Mistrovství světa žen IIHF 2027 (listopad 2027)
Mistrovství světa žen do 18 let IIHF 2027
Mistrovství světa mužů do 18 let IIHF 2027
Adam Martinik