Růžička k návratu Rusů na MS: Sportovně ano, ale pořád umírají lidé! Za komunistů odmítl céčko
Když zvedl telefon, informaci o návratu Rusů do světového hokeje se dověděl od redaktora iSport.cz. „Opravdu, jo? No to nevím, vždyť se tam pořád válčí. To je přeci hrozný,“ reagoval někdejší kouč Vladimír Růžička, kapitán olympijských šampionů z Nagana. Z hokejového hlediska to sice vítá, ale podle něj nejde sport oddělit od politiky. „Já jsem nechtěl být kapitán, abych nesloužil komunistům. Taky jsem protestoval. A naštěstí tehdy nebyla žádná válka,“ dodává hokejová legenda.
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Rusové se vrací do hokeje, budou už na světovém šampionátu v Německu. Co vy na to?
„Zaskočil jste mě. Sportovně určitě dobře, ale vždyť se na Ukrajině pořád válčí! Což je hrozný. Umírají lidé, s čímž se nedá souhlasit. Je to hrozný.“
Takže jste z toho rozpolcený?
„No jasně, jednoznačně. Celkově je to divný. Někteří Rusové reprezentují, jiní ne. V tenisu hrají, v NHL taky. A proč jinde ne? Člověk se v tom nevyzná. Hašan (Dominik Hašek) má jasný názor, že když někdo hraje v NHL, je to propaganda. Já pořád říkám, že jsou to jenom sportovci, ale je jasné, že je to provázané. Taky jsem musel hrát v komunistické době a s komunisty jsem nesouhlasil. Proto jsem ani nechtěl dělat kapitána reprezentace.“
Nechtěl jsem být v určitých letech kapitán
Navíc neprobíhala tehdy žádná válka.
„No právě. Podívejte se, že na Ukrajině umírají lidé, což je strašný. To přece nemůžeme zlehčovat."
A když to vezmete čistě z hokejového hlediska?
„Řekněme si na rovinu, že to mistrovství zkrátka, když tam nejsou Rusové, chudne. To je, jako kdybychom tam nebyli my, Kanada, Amerika nebo Švédsko. Úroveň tím zkrátka trpí, nahrazuje se to týmy, které hokejově nejsou dobré. To přece každý vidí. Někdy mi přijde, že je šampionát o ničem, když vidím některé zápasy. Jenže pozor, tím nechci říct, že s tím souhlasím!“
Protože politický kontext nejde přehlédnout.
„Právě. Válčí se už hrozně dlouho a pořád se to nikam nehýbe. Umírají lidé, což je přece strašné.“
Možná je v tom vyšší politika, že? Mluví se o tom, že výrazně lobbují i Spojené státy.
„Je to možné, v tom se nejde vyznat. Je to asi všechno vyšší hra. Každopádně když někde umírají lidé, je to děs.“
Jak se podle vás budou cítit čeští hráči, když nastoupí proti Rusům?
„Nevím. Vždycky byly zápasy proti nim vypjaté, zvlášť po roce 1968. V lidech to bylo pořád. Dneska už je jiná doba, ale válčí se, což je hrůza. Já jsem nesouhlasil s komunisty, nechtěl jsem ani být kapitán v určitých letech. Prostě je to složitý. Sám nevím, co k tomu říct. Ale rozhodně nesouhlasím s tím, že se vracejí, když se pořád válčí.“