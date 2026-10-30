Rusové si vychutnávají návrat: Co všechny ty odporné země teď budou dělat? ptá se trenér
Stačí pár kliknutí a seznáte, že Rusko je na nohou. Nejen to hokejové. Výrok Mezinárodní sportovní arbitráže CAS v Lausanne, které nařizuje IIHF okamžitý návrat týmů sborné do jejich programu, vyvolává ve východní zemi nepokryté nadšení. Přicházejí i rýpance bývalých figur z prostředí ruského národního týmu. Program MS v hokeji 2027 ZDE>>>
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Někdejší hlavní trenér sborné Vladimir Pljuščev a rovněž podplukovník tajné služby KGB v tehdejším Sovětském svazu netají nadšení z diplomatického triumfu, který naprosto obrací vzhůru nohama dosavadní dění v mezinárodním hokeji. „Vítězství, za které se nebude šetřit,“ cituje rozesmátého Pljuščeva server allhockey.ru. „Nevím, co teď budou dělat všechny ty odporné země, které se vydávají za velké hokejové velmoci,“ přisadil si muž, jenž v KGB sloužil v kontrarozvědce a v protiteroristickém oddělení.
Nenechají to být, trefuje se i do Česka
„Ať už bude povolení k účasti na mezinárodních soutěžích jakékoli, nemyslím si, že vše proběhne hladce. Nicméně pokud CAS rozhodl, jedná se o právní normu, proti níž nelze podat odvolání,“ připomíná 71letý penzionovaný trenér, jenž v období 1997 až 2001 vedl národní týmy od osmnáctky přes dvacítku až po áčko. V tomto období hrál proti Rusku i Vladimír Růžička, více o jeho reakci na aktuální dění čtěte ZDE>>>
Nyní očekává reakci zemí, jako jsou Švédsko, Finsko, Lotyšsko i Česko. „Nevím, co si vymyslí. Nevidím však, že by tuto situaci nechaly jen tak být. Myslím, že budou hledat nějaké důvody, záminky, aby nám mohli ještě více zkomplikovat život. Samotný jev je příjemný, věci se daly do pohybu. Hlavní je, abychom splňovali mezinárodní úroveň, jakou bychom si přáli vidět,“ prohlásil Pljuščev.
Rusové chtějí i na Euro Hockey Tour
Jeho nástupce u sborné a bývalý vynikající útočník Vjačeslav Bykov vítá verdikt z Lausanne hlavně kvůli sportovní stránce. „Skvělá zpráva pro naše hokejisty a všechny fanoušky naší reprezentace! Všechno bude v pořádku a pro další rozvoj hokeje půjde jen o přínos,“ reagoval.
Mistr světa z roku 2008 a oblíbený spoluhráč mnoha českých hokejistů Maxim Sušinskij věří, že se Rusové vrátí i do seriálu Euro Hockey Tour, kde je po obsazení Ukrajiny vystřídali Švýcaři. „Konečně zvítězil zdravý rozum, byť návrat bude na sto procent těžký. Hodně jsme ztratili – mezinárodní zápasy prakticky nebyly. Samozřejmě že v prvních letech nečekám nic velkého, je však třeba postupně obnovit turnaj čtyř zemí: Švédsko, Finsko, Česko. Začít s evropskými turnaji a pak postupovat dál,“ uvedl Sušinskij.