Svět reaguje na návrat Rusů: Odepřete jim víza! Němci se bojí, zákon Lotyšů. Zloba Ukrajiny
Rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu (CAS) ohledně návratu Ruska na světové šampionáty spustilo lavinu reakcí. S vyjádřením bleskově přispěchala Mezinárodní hokejová federace IIHF i vedení finského hokeje. Severská reprezentace bude chápat, pokud někteří hokejisté kvůli účasti Rusů odmítnou účast na mistrovstvích. K verdiktu se vyjadřují i zahraniční média nebo osoby ze světa politiky. Program MS v hokeji 2027 ZDE>>>
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Finsko
Rozhodnutí respektujeme, ale…
Jako jedni z prvních se k rozhodnutí arbitrážního soudu vyjádřili Finové. Jejich svaz ledního hokeje vzkazuje, že respektuje rozhodování mezinárodních sporů, ale s výsledkem se absolutně neztotožňuje. Předseda Heikki Hietanen soud ostře kritizuje.
„Rozhodnutí je v celém rozsahu nepochopitelné. Finský svaz ledního hokeje důrazně odsuzuje ruskou agresi proti Ukrajině a podle našeho názoru v současné situaci neexistují žádné podmínky pro účast Ruska ani Běloruska na mezinárodních hokejových událostech,“ uvedl v prohlášení s tím, že Finsko bude plně chápat odmítnutí účasti hokejistů, kteří s Ruskem nesouhlasí. „Chápeme a podporujeme ty, kteří se takových soutěží nechtějí účastnit,“ prohlásil.
Německo
Hostitel proti návratu
Podle rozhodnutí CAS se smí Rusko vrátit už na nadcházející mistrovství světa mužů. Hostit ho bude od 13. do 30. května Německo, konkrétně města Düsseldorf a Mannheim. Vedení německého hokeje však s verdiktem nesouhlasí. „Náš postoj zůstává neměnný. Jsme proti návratu ruských národních týmů na mezinárodní hokejové turnaje,“ uvedl generální ředitel Německého svazu ledního hokeje Frank H. Lutz.
Tento postoj byl podle jeho slov jasně a jednoznačně prezentován jak IIHF, tak CAS. „Toto rozhodnutí zásadně mění situaci ohledně mistrovství světa 2027 v Německu. Pro nás jakožto hostitele by připuštění Ruska znamenalo závažné bezpečnostní, politické i ekonomické dopady. V současné době rozhodnutí analyzujeme spolu s IIHF a o dalších krocích budeme informovat,“ dodal Lutz.
IIHF
Obavy o bezpečnost
Mezinárodní hokejová federace (IIHF) s tímto rozhodnutím nesouhlasí. Podle jejího názoru byly předchozí zákazy nezbytné k zajištění bezpečnosti všech účastníků soutěží a k ochraně férovosti v ledním hokeji. I po rozhodnutí CAS tyto obavy přetrvávají, IIHF nicméně zdůrazňuje, že rozhodnutí bude respektováno a dodržováno. Nastává ale problém s organizací turnajů, které už byly rozlosovány.
„Pro turnaje, které jsou už v pokročilé fázi příprav, to má závažné praktické důsledky. Změny v účasti vyžadují rozsáhlou koordinaci s národními svazy, organizačními výbory a orgány v hostitelských zemích, včetně přehodnocování formátů soutěží, časových rozpisů, zajištění dopravy a ubytování či bezpečnostních opatření,“ upozorňují zástupci IIHF.
Rusko
Rýpance z Ruska
Stačí pár kliknutí a seznáte, že Rusko je na nohou. Nejen to hokejové. Výrok Mezinárodní sportovní arbitráže CAS v Lausanne, které nařizuje IIHF okamžitý návrat týmů sborné do jejich programu, vyvolává ve východní zemi nepokryté nadšení. Přicházejí i rýpance bývalých figur z prostředí ruského národního týmu. Více čtěte ZDE>>>
Ukrajina
Ničí nám hokejové stadiony
První vyjádření k rozhodnutí CAS zveřejnili na webových stránkách i zástupci ukrajinského hokeje. „Hokejová federace Ukrajiny respektuje autoritu Sportovního arbitrážního soudu a bere na vědomí jeho rozhodnutí. Zároveň vyjadřujeme hluboké rozhořčení nad takovým rozhodnutím učiněným v podmínkách války. Hrozby, které se staly důvodem pro pozastavení činnosti ruských týmů v roce 2022, nezmizely, ale naopak jen zesílily,“ stojí v prohlášení ukrajinské federace.
„V noci z 18. na 19. října byl v důsledku ruského raketového útoku poškozen další zimní stadion na Ukrajině. Ruská agrese si nadále bere životy civilistů a vede k ničení civilní infrastruktury. V této souvislosti je rozhodnutí povolit ruským týmům účast v mezinárodních hokejových soutěžích obzvláště znepokojivé. Domníváme se, že otázky bezpečnosti účastníků a integrity mezinárodního sportu nelze posuzovat odděleně od reality války, kterou Rusko nadále vede proti Ukrajině,“ dodali zástupci hokeje v napadené zemi.
Členka Evropského parlamentu ze Švédska
Musí zasáhnout politika
Verdikt Sportovního arbitrážního soudu pochopitelně opustil mantinely sportovního prostředí. K problematice se na síti X vyjádřila i členka Evropského parlamentu Karin Karslbroová ze Švédska. „Pro Putina to představuje obrovské propagandistické vítězství. Pokud selhává sportovní právo, musí zasáhnout politika a zabránit ruským sportovcům ve vstupu do EU. Odepřete víza ruským hráčům, kteří budou chtít vstoupit do Německa,“ vyzývá. Švédská média mezitím referují o rozhodnutí CAS jako o „šokující zprávě“.
Lotyšsko
Lotyšům brání hrát zákon
Vedení lotyšského hokeje se k novince na mezinárodním poli prozatím nevyjádřilo. „V tuhle chvíli k tomu nemám žádný komentář. Počkáme si na rozhodnutí IIHF,“ vzkázal lotyšskému webu Sportacentrs.com prezident lotyšské federace Aigars Kalvitis. Pro pobaltský stát je rozhodnutí speciálně třaskavé.
Zákon o sportu totiž zakazuje lotyšským sportovcům nastupovat proti ruským a běloruským týmům, ať už pod jejich vlastní, nebo neutrální vlajkou. Lotyši se smějí účastnit stejných turnajů jako zmíněné země, ale nesmí hrát vzájemná utkání. Pokud by národní tým proti Rusku nebo Bělorusku nastoupil, poruší zákon. O případné neúčasti na celém mistrovství by musela rozhodnout lotyšská federace.
Reakce ze Švýcarska
Důraz na sportovní stránku
Návratem Rusů na světové šampionáty se zabývají i sportovní média napříč Evropou. Frankofonní švýcarský web Planete Hockey se zaměřil čistě na sportovní konkurenci. Zmínky o probíhající válce vynechal. „Rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu povolit Ruské hokejové federaci okamžitý návrat do soutěží IIHF by mohlo mít pro švýcarské národní týmy značné důsledky. Od mistrovství světa mužů až po juniorské mistrovství.
Riskuje se podstatná změna rovnováhy sil s blížícím se turnajem v roce 2027. Pro švýcarský mužský tým je v sázce hodně. Jako finalisté posledního mistrovství světa by se švýcarský tým mohl v boji o medaile setkat s dalším konkurentem. Rusko se pyšní značnou hráčskou základnou a přední tradicí. Jeho návrat by dále zvýšil úroveň konkurence v turnaji, kde se o místa ve čtvrtfinále a semifinále již tak tvrdě bojuje. Citlivou otázkou je také složení skupin,“ upozorňuje server.
Manažer klubu Djurgården
Manažer švédského klubu žádá bojkot
Plní roli generálního manažera ve švédském klubu Djurgården, v minulosti působil jako expert a komentátor na stanici TV4. Pro stejný kanál se teď Niklas Wikegård vyjádřil k rozhodnutí CAS. A neskrýval rozhořčení. „Podle mého názoru platí, že pokud bude Rusům povoleno zúčastnit se mistrovství světa, pak by se Švédsko nemělo zúčastnit,“ uvedl. „Rusové způsobili problémy celé Evropě, nejen Ukrajině. Pokud je znovu přijmou zpět, pak bylo celé období jejich suspendace zbytečné. Někdo musí mít odvahu říct jasné ne,“ vyzvala výrazná postava švédského hokeje.