Zklamaná IIHF: Verdikt CAS vyvolá chaos. V lednu bude MS v Ostravě, Rusové do Česka nesmějí
Sportovní arbitrážní soud (CAS) rozhodl, že ruské týmy se mohou s okamžitou platností účastnit všech hokejových šampionátů IIHF. Tento verdikt je konečný, nezvratný a pro všechny závazný. Mezinárodní federace ve svém stanovisku vyjádřila velké zklamání. Přestože uznává autoritu CAS a její rozhodnutí je nucena přijmout, s účastí Ruska nesouhlasí. Program MS v hokeji 2027 ZDE>>>
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K ochraně bezpečnosti všech účastníků a zajištění integrity jejích soutěží je nezbytné, aby nebyla umožněna účast reprezentantů země, která vyvolala válečnou agresi na sousední Ukrajině. Okamžitý návrat, který posvětila mezinárodní arbitráž, navíc způsobí chaos v přípravách a organizaci turnajů, které už probíhají.
Problém v Ostravě?
Do některých zemí včetně Česka by v souladu s platným usnesením vlády nebyl povolen vstup ruským týmům a sportovcům. A třeba mistrovství světa žen do 18 let se má konat v lednu příštího roku v Ostravě.
IIHF vyřadila Rusko ze soutěží v únoru 2022 po napadení Ukrajiny. Federace tento zákaz z bezpečnostních důvodů naposledy prodloužila letos v lednu. Rusko se následně odvolalo k CAS, slyšení probíhala od minulého týdne.
IIHF se hájí bezpečností
Po oznámení verdiktu vydala prohlášení. Vyjadřuje v něm nesouhlas a upozorňuje na významné praktické důsledky pro soutěže, které jsou již v pokročilé fázi příprav a trvá na tom, že k ochraně bezpečnosti všech účastníků a zajištění integrity jejích soutěží je nezbytné, aby nebyla umožněna účast reprezentantů země, která vyvolala válečnou agresi na sousední Ukrajině.
„Ačkoli IIHF respektuje autoritu CAS a bude jednat v souladu s jejím rozhodnutím, tento výsledek neodstraňuje obavy, které byly základem jejích posouzení. Toto rozhodnutí má také významné praktické důsledky pro soutěže, jejichž příprava je již v pokročilé fázi. Změny v účasti vyžadují rozsáhlou koordinaci s příslušnými národními členskými svazy, organizačními výbory a hostitelskými orgány, včetně přezkumu formátů soutěží, harmonogramů, cestovních a ubytovacích opatření a bezpečnostních opatření. Tato rozhodnutí CAS nezohledňují praktické aspekty, které nelze realizovat okamžitě,“ píše se v komuniké IIHF. O reakcích z Ruska čtěte ZDE>>>
I se státními symboly
Olympijských her se mohli zúčastnit Rusové pouze jako individuální neutrální sportovci, přičemž nesměli používat žádné státní symboly. Podobná možnost údajně byla ve hře i v případě hokejistů, ale po rozhodnutí CAS můžou jet.
První šampionát, na němž by se Rusko mělo objevit, je mistrovství světa hráčů do 20 let, které proběhne na přelomu roku v Kanadě. Následně se verdikt CAS týká i lednového MS juniorek do 18 let v Česku, dubnového šampionátu této věkové kategorie chlapců i mistrovství světa dospělých, které v květnu 2027 uspořádá Německo.