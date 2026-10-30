Hašek se pouští do politiků: Nebuďte pokrytci! Jaké nabízí řešení proti Rusům?
Dlouhodobě kritizuje, že politici jednotlivých zemí umožňují beztrestně Rusům na svém území působit. Čímž podporují reklamu na válku. „Konečně se snad rozhoupou a začnou konat!“ říká někdejší brankář Dominik Hašek, podle něhož se ještě účasti ruských hokejistů na šampionátu v Německu dá zabránit tím, že by příslušnou legislativu přijal tamní parlament. „Jde o to, aby se zákonodárci evropských zemí už přestali alibisticky schovávat,“ nabádá hokejová legenda. Program MS v hokeji 2027 ZDE>>>
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Je to pro strůjce zlatého zázraku z Nagana mimořádně důležité téma. Roky nabádá, aby se věci daly do pohybu. „Teď už se snad politici probudí,“ říká pro iSport.cz muž, který dlouhodobě kritizuje především NHL, že nechává ruské hráče beztrestně hrát.
Jaká je vaše reakce na verdikt sportovního arbitrážního soudu?
„Nevím, jestli se jde ještě nějak odvolat touto cestou, nejsem právník.“
Ne, tohle je neměnné.
„Dobře, nedá se to zvrátit. Beru to jako fakt a konečně by se tedy měli probudit politici demokratických zemí, především i té naší, a přestat přehazovat zodpovědnost na jednotlivé sportovní federace. Konečně by měli zaujmout stanovisko, o kterém mluvím od začátku války. A zakázat ruským sportovcům nebo občanům veřejně vystupovat na území jejich zemí. Protože poslanci, tedy zákonodárci, mají nejvyšší moc. Přijatý zákon, v Česku k tomu stačí vyhláška, pak bude víc než sportovní právo.“
V tom případě, pokud by to přijal německý parlament, by vlastně mohl ještě zakázat Rusům, aby na šampionátu hráli.
„Ano, je to tak. Snad se konečně politici evropských demokratických zemí rozhoupají a začnou konat! A že na našem i dalším území bude zakázaná reklama na ruskou imperialistickou válku. Hlavně aby už skončilo to horké přehazování a trapné kritizování sportovních federací a aby to byli oni, politici, kdo to mohou nejvíc ovlivnit.“
Nestačí, že by Rusové nedostali víza?
„O vízech teď nechci mluvit, ta jsou různá. Když to přeženu, co když si ruský hráč získá vízum půl roku dopředu? Ne. To musí být dané jasně zákonem.“
Prostě uzákonit, že ruský občan nesmí na území dané země veřejně vystupovat.
„Ano, přesně tak. Buď to musí udělat Evropský parlament, nebo každá země zvlášť. Já nejsem právník, ale mělo by k tomu dojít okamžitě. Ještě je důležité říct: v Česku na to stačí vyhláška. Samozřejmě ale zákon je silnější, má trvalejší hodnotu. Zároveň je však třeba říct i to B.“
A to je co?
„Že musí být umožněno každému ruskému sportovci, aby odsoudil ruskou válku. Když to udělá, můžeme mu dát šanci. Ale zase mu musíme pomoct, stejně jako jeho rodině. Protože může ze strany ruské vlády čelit útlaku. To jsou věci, o kterých už mluvím několik let. Jenže politici nekonají nic! Jenom píšou na sociální sítě, že se s tím musí něco dělat… Ale jsou to jenom kecy a řeči. Teď konečně vidí, že už musejí konat! Nesmí se alibisticky schovávat.“
Věříte, že se dají věci do pohybu?
„Doufám! Tohle už měli udělat před několika lety. Doteď ten horký brambor pokrytecky a alibisticky házeli na jednotlivé federace nebo na samotné sportovce. A ještě je kritizovali, že proti Rusům hrají. Jestli se nezačnou chovat odpovědně, dopadne to tak, že umožní na svém území reklamu na ruskou válku. Která bude znamenat další stovky a tisíce mrtvých.“
Vyjádření českých politiků
- Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) uvedl, že s rozhodnutím arbitrážního soudu nesouhlasí a bude i této organizaci zasílat oficiální protest. Ministr doplnil, že nemá žádnou legislativní možnost bránit českým sportovcům v účasti na událostech, kde mohou soupeřit s Rusy. „A ani to nechci dělat, protože bych pokládal za nepatřičné poškozovat jejich sportovní kariéru kvůli této věci,“ uvedl.
- Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura je přesvědčený, že sport by se do politiky neměl zatahovat. „A sportovci nemají být trestáni za politická rozhodnutí představitelů svých zemí. Sport by měl národy spojovat, nikoliv rozdělovat,“ napsal serveru Novinky.cz. Rozhodnutí CAS respektuje.
- „Je to výsměch všem obětem ruské agrese. Agresor nemůže být odměňován za to, že ve své agresi vytrvale pokračuje. Je to naprostý skandál a morální selhání těch, kteří o tom rozhodli,“ uvedl na X expremiér Petr Fiala (ODS).
- Předseda poslanců KDU-ČSL Marian Jurečka očekává, že se hokejové reprezentace soutěží s Rusy nezúčastní. „Jestli mají platit ještě nějaké hodnoty a principy, pak na tom hokejovém mistrovství bude Rusko samo,“ napsal na X.
- Předseda Pirátů Zdeněk Hřib na X zdůraznil, že ruský sport není oddělený od politiky a ruského režimu. „Dostat se na vrchol sportovní kariéry v Rusku prakticky není možné bez podpory a souhlasu tamního mocenského aparátu. Dokud ruští vojáci zabíjejí ukrajinské civilisty a sportovce a nehrají fair-play, tak ruští sportovci nemají co pohledávat na mezinárodních soutěžích,“ uvedl.
- Přeseda ODS Martin Kupka na síti X píše o hokejové normalizaci. „Kreml slaví. Rusko dál vede válku na Ukrajině a sportovní arbitráž ho vrací na mistrovství světa s okamžitou platností. Výsledek jako první oznámil ruský ministr sportu. Je to ohavnost. Plivnutí do obličeje celému světu a všem sportovcům, kteří kvůli ruské agresi přišli o kariéru, domov nebo život,“ uvedl.
- Poslankyně Katerina Demetrashvili (Piráti) uvedla, že ruští sportovci mají také ruce od krve. „Na výšiny sportovních kariér se dá v Rusku dostat jen se svolením věrchušky, tedy podporou vraždícího Putinova režimu. Ukrajinští sportovci umírají na frontě a ti ruští si spokojeně budou soutěžit? Styďte se,“ napsala.