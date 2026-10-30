Proč může Rusko hrát? Sportovní soud řešil právo, nikoli morálku. Pro tu nebyla opora
Sportovní arbitráž vrátila Rusko na hokejovou mapu světa. Je namístě vysvětlit právní pozadí celého příběhu, protože neznalost a morální rozhořčení ho nemalé části veřejnosti zakrývají. Jak to tedy je?
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Rusko vyřadila po začátku války na Ukrajině v roce 2022 ze svých soutěží Mezinárodní federace IIHF. Ovšem nikoli za to, že země vede válku, nýbrž z bezpečnostních důvodů. Neboli z obav o to, co se bude dít, až se zástupci agresora objeví na mezinárodní akci.
IIHF v pasti
Byla to velmi pravděpodobně právní obezlička. Důvod je zřejmý a pro případ zcela klíčový: stanovy IIHF neumožňují trestat členský svaz za geopolitické činy jeho vlády. Pokud by IIHF zdůvodnila vyřazení Ruska například „z morálních důvodů a solidarity s napadenou Ukrajinou“, naběhla by si okamžitě. Rozhodnutí by nemohlo projít, protože by právní terminologií šlo o „jednání nad rámec svěřených pravomocí“.
Aby projít mohlo, musely by stanovy obsahovat závazky k míru, respektu k lidským právům nebo ochraně dobrého jména a integrity sportu – pak by se morální hodnoty mohly stát vymahatelnou právní normou. Úplně přeloženo by vedení hokeje mohlo říct: Nelíbí se nám, že jste napadli Ukrajinu, máte stopku.
O reakcích na ruský návrat čtěte ZDE>>>
Geopolitické činy chybí v pravidlech
Pokud ale sportovní svaz nemá pro sankcionování státu za geopolitické činy oporu ve vlastních pravidlech, sportovní arbitrážní soud (CAS) nemůže trest potvrdit jen na základě etického přesvědčení většiny. Jeho soudci nemohou rozhodovat podle abstraktního, „pohádkového“ vnímání dobra a zla.
Takže nutně došlo na to, že IIHF musela prokázat, oč se její zákaz opíral. Že účast ruských hokejistů představuje bezpečnostní riziko pro hráče, funkcionáře, diváky. A CAS konstatoval, že vedení hokeje nepředložilo dostatečné a konkrétní důkazy, které by prokazovaly reálné bezpečnostní riziko znemožňující konání turnajů za účasti ruských týmů. Samotná politická situace na plošný distanc podle arbitráže nestačí.
Ještě jinak řečeno: morální úmysl neomlouvá svévolné nebo procedurálně chybné kroky.
Sportovci nenesou přímou odpovědnost
Obecně také platí, že arbitrážní praxe dlouhodobě vychází z principu, že sportovci a sportovní organizace by neměli nést přímou odpovědnost za politická rozhodnutí a vojenské akce své vlády. Plošný zákaz startu celých týmů je právně vnímán jako uplatnění kolektivní viny a diskriminace na základě národnosti, což odporuje základním stanovám mezinárodních sportovních institucí i Olympijské chartě.
Námitka, ozve se jistě někdo. V roce 2024 tentýž CAS potvrdil suspendaci Ruského olympijského výboru (ROC) z účasti týmů na olympijských hrách. Jenže tam se arbitráž opřela o konkrétní porušení stanov, jichž se Rusové dopustili. ROC totiž oficiálně začlenil pod svou správu regionální sportovní organizace z anektovaných ukrajinských území (Doněck, Luhansk, Záporoží, Cherson), čímž narušil územní integritu Ukrajinského olympijského výboru.
Jenže v hokejovém případě podobně hmatatelný, stanovami podložený delikt na stole nebyl. Proto se sportovní soud zachoval, jak se zachoval.
Haškův návrh je možný
Dominik Hašek navrhuje, aby jednotlivé země přijaly zákon či vyhlášku znemožňující ruským sportovcům start na jejich území. Právně takové řešení možné je. V případě Německa může spolkový sněm přijmout usnesení či novelizovat cizinecké předpisy (obdobně jako to učinily vlády v Česku, Polsku či pobaltských státech), kterým zakáže účast a veřejné působení reprezentacím Ruska na sportovních soutěžích konaných na území Německa. Opačně pak platí, že IIHF by pak měla právo odebrat Německu pořadatelství.