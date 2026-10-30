Hadamczik o návratu Rusů: Šokovalo mě to. Brit byl proti, přehlasovali ho Ital a Egypťan
Prezidenta Českého svazu ledního hokeje Aloise Hadamczika dnešní rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu (CAS) o návratu Rusů do šampionátů během pokračující agrese na Ukrajině šokovalo. Stanici Radiožurnál Sport také řekl, že rozhodnutí musí svaz čelit a zvrátit ho může jedině tehdy, pokud se spojí s jinými národy.
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Hadamczik je dlouhodobě na nemocenské a informaci o dnešním verdiktu CAS vstřebával jen těžce. „Jel jsem dnes z nemocnice a šokovalo mě to. Protože jsem nikdy nečekal, že dokud bude válka, že to bude vůbec někdo projednávat,“ řekl.
Zjistil si, kdo za rozhodnutím stojí. „Arbitrážní komise se skládala: předseda Ital, členové Egypťan a Brit. Ten byl samozřejmě proti a ti dva ho přehlasovali. Je trapné, že se to vůbec může stát,“ podivoval se.
Morálka má být silnější než sport
Stejně jako český svaz se postavili proti návratu ruských týmů do soutěží například Finové nebo Švédové i další národní federace. Pokud se tyto země spojí, mají podle Hadamczika sílu pokusit se verdikt sportovního soudu ještě zvrátit. „Když jsou lidé charakterní, tak se musí spojit. V jednotném názoru je síla. Když budeme sami, tak se musíme dívat, jaké sankce nás můžou postihnout,“ upozornil.
V lednu bude Ostrava hostit MS hokejistek do 18 let. Tam by se případně Rusky mohly na základně dnešního rozhodnutí představit. Vláda jim však nemusí udělit vízum. V květnu pak Německo hostí vrchol reprezentační sezony mužů. „Jsme jednoznačně proti tomu, aby Rusové nastoupili na mistrovství světa. Morálka by měla být silnější než sport. Český hokej stojí za tím, že by tam Rusové neměli být,“ dodal Hadamczik.