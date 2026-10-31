Klíčové otázky k návratu Ruska na MS: chaos s rozlosovanými turnaji, co když soupeř nenastoupí?
Privjet, Rasija. Zní to všelijak, ale zvykejte si. Ruskému hokeji se po čtyřech letech zvedla závora IIHF, velká východní země dostala zelenou od Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS), sídlící v Lausanne. Výrok tribunálu není šance změnit, návrat ruských hokejistů platí okamžitě. První turnaj s nimi se má konat na přelomu roku v Kanadě při šampionátu dvacítek. A hned v lednu se v Ostravě uskuteční MS žen do 18 let. Podle všeho s Ruskami. Nebo nastane další kotrmelec? Deník Sport vznáší klíčové otázky a přináší odpovědi k celému případu. Program MS v hokeji 2027 ZDE>>>
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O čem CAS rozhodl a proč?
Ruská strana se k Mezinárodnímu rozhodčímu soudu CAS v srpnu odvolala poté, co Rada IIHF prodloužila plošný zákaz účasti Rusů na veškerých mezinárodních akcích pod hlavičkou Mezinárodní hokejové federace. Stopka platila od února 2022 po vpádu vojsk na Ukrajinu. Soud zrušil všech pět usnesení Rady IIHF a nařídil jí povolit ruským týmům účast v soutěžích IIHF, na které se tato usnesení vztahují.
Slyšení v případu se konala v Lausanne 23. a 26. října. Ruskou hokejovou federaci v případu zastupovala globální právní firma Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, patřící k nejstarším mezinárodním advokátním kancelářím na světě a je zároveň světovým lídrem v oblastech mezinárodní arbitráže.
Proč CAS rozhodla v ruský prospěch?
V centrále Mezinárodní hokejové federace vám to nepřiznají, ovšem její lídři museli tušit riziko, že CAS rozhodne v její neprospěch. Tribunál CAS neřeší etickou stránku věci válečného konfliktu, nýbrž čistě právní hlediska. Před čtyřmi roky IIHF vyloučila Rusy ze všech mezinárodních soutěží a nikdo s tím neměl nejmenší problém.
Krom Ruska logicky. Nicméně nyní se ukázalo, že tehdejší oficiální důvod – obava o bezpečnost účastníků a integritu soutěží při konání světových akcí během pokračující ruské agrese na Ukrajině – nebyl doložen patřičnými důkazy či argumenty. CAS rozhodla, že důvody IIHF sankcionovat ze strachu, že s přítomností Rusů na šampionátech bude hráčům či divákům hrozit nebezpečí neexistují či pominuly. A IIHF nemá ve stanovách oporu trestat jakoukoli zemi za iniciování války.
Co zmůže IIHF proti rozhodnutí?
Nezbývá, než verdikt Mezinárodní sportovní arbitráže respektovat. Rozhodnutí CAS je z pohledu sportovního práva považováno za konečné, nezvratné a pro všechny strany závazné. Neexistuje žádný nadřízený mezinárodní sportovní tribunál, který by přezkoumával jeho věcnou správnost. Jelikož má CAS sídlo ve švýcarském Lausanne, podléhá tamnímu právnímu řádu. Poražená strana může podat návrh na zrušení rozhodčího nálezu u Švýcarského nejvyššího federálního soudu. Tento přezkum je však extrémně omezený.
IIHF ve svém stanovisku vyjádřila velké zklamání. Přestože uznává autoritu CAS a její rozhodnutí je nucena přijmout, s účastí Ruska nesouhlasí. Upozornila rovněž na významné praktické důsledky pro soutěže, které jsou v pokročilé fázi příprav. Trvá na tom, že k ochraně bezpečnosti všech účastníků a zajistění integrity jejích soutěží je nezbytné, aby nebyla umožněna účast reprezentantů země, která vyvolala válečnou agresi v sousední Ukrajině. Ale…
Co verdikt CAS taky způsobí?
IIHF pořádá 35 šampionátů všech úrovní. Ve chvíli, kdy by se Rusko a taky Bělorusko měly vrátit přímo do elitní skupiny, musí se dva týmy z každé divize posunout směrem dolů, což vyvolá další komplikace, chaos a spoustu otázek. Změny v účasti vyžadují rozsáhlou koordinaci s příslušnými členskými svazy, organizačními výbory a hostitelskými orgány, včetně přezkumu formátů soutěží, harmonogramů, cestovních a ubytovacích opatření a bezpečnostních opatření.
Prodávají se vstupenky na zápasy skupin, které byly dávno rozlosovány. Rozhodnutí zasáhne i MS žen do 18 let, které proběhne v lednu v Ostravě. Podle platného usnesení české vlády z roku 2023 nesmějí ruští občané vstoupit na území Česka. „Podle usnesení se ruští sportovci do Česka nedostanou. ČSLH musí začít komunikovat s příslušnými orgány a institucemi,“ řekl Petr Bříza, první viceprezident IIHF.
Co když týmy odmítnou proti Rusům nastoupit?
Nařízení mezinárodní sportovní arbitráže CAS vzít ruské hokejisty zpátky na světovou scénu může vyvolat protireakci ze strany jiných evropských federací. Lotyši mají přímo uzákoněno, že v době pokračující války na Ukrajině nesmějí proti Rusům nastoupit. Stejný postoj zaujímají taky Finové, Češi a Švédové. Může tedy nastat i situace, kdy některý národní tým odmítne proti Rusku hrát.
Odporem se však vystaví do nevýhodné situace. Hrozí nebezpečí, že bude vyloučen z turnaje. Pokud nenastoupí kvůli rozhodnutí vyšší moci, například na základě nařízení vlády příslušné země, bude následovat kontumace zápasu. Totéž platí i v opačném případě, kdyby se tým Ruska nedostavil.