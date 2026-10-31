Ostrá reakce Kanady na návrat Rusů: Jde o zásady, facka lidskosti. U nás nejsou vítáni
Rozhodnutí Mezinárodní sportovní arbitráže nařizující hokejové federaci IIHF znovu přijmout Rusko do mezinárodních soutěží, vyvolává mnoho otázek a reakcí. Nejbližším turnajem, jehož by se případný návrat týkal, by bylo juniorské mistrovství světa, které se koná na přelomu roku v Edmontonu a Red Deeru. Rusové však v Kanadě nejsou vítáni. Verdikt CAS rozčílil kanadské politiky. Federální vláda už potvrdila, že zachová omezení týkající se ruských sportovců. Program MS v hokeji 2027 ZDE>>>
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Arbitrážní soud v pátek rozhodl, že mezinárodní hokej musí otevřít náruč Rusku, a to s okamžitou platností. Zrušil tím sankce, které na Rusko a jeho spojence Bělorusko byly uvaleny po invazi na Ukrajinu v roce 2022. Organizace Hockey Canada vyjádřila zklamání nad tímto výsledkem a uvedla, že usiluje o objasnění dopadů na budoucí soutěže, včetně juniorského šampionátu, který začíná za necelé dva měsíce v kanadské Albertě.
Kanadská ministryně zahraničních věcí Anita Anandová i ministr sportu Adam van Koeverden verdikt CAS odsoudili. „Kanada je nesmírně zklamaná rozhodnutím, které Rusku umožňuje účastnit se těchto juniorských hokejových akcí,“ uvedla Anandová.
Kanada zkoumá další možnosti
„Proti tomuto výsledku jsme důrazně proti. Budeme i nadále udržovat vlastní omezení týkající se účasti ruských sportovců na akcích pořádaných v Kanadě, které jsou financovány z federálních prostředků. Zkoumáme další možnosti, jak zajistit, aby ruská vláda i nadále nesla odpovědnost,“ uvedla ministryně zahraničí.
Ministr pro sport Van Koeverden se k ní připojil. „Hokej je součástí kanadské identity. Jsme velmi hrdí na to, že můžeme přivítat svět, aby zde soutěžil na nejvyšší úrovni, a sdílet pohostinnost a ducha, které nás jako Kanaďany charakterizují. S touto hrdostí však přichází i odpovědnost za dodržování našich zásad a hodnot. Kanada důrazně nesouhlasí s rozhodnutím Sportovního arbitrážního soudu o zrušení suspendace Ruské hokejové federace,“ napsal a pokračoval.
„Kanada trvá od roku 2022 na tom, že Rusko nemá být zastoupeno na mezinárodních sportovních soutěžích, dokud bude pokračovat jeho nelegální a neospravedlnitelná invaze proti Ukrajině. Kanada zachová omezení účasti ruských sportovců na akcích pořádaných v Kanadě, které jsou financovány kanadskou vládou, a prozkoumá další možnosti, jak zajistit, aby ruská vláda nesla odpovědnost. Kanada důrazně odsuzuje ruskou invazi na Ukrajinu a bude i nadále pevně stát po boku Ukrajiny.“
Ruská hokejová federace FHR mezitím v prohlášení zveřejněném na svém anglickém účtu na platformě X naznačila, že má v plánu své reprezentanty vyslat na turnaj. Podle organizace Hockey Canada federální vláda dosud na mistrovství světa do 20 let nevyčlenila žádné finanční prostředky. Provinční vláda poskytla již v roce 2024 celkem 11 milionů dolarů na pořádání hokejových akcí, včetně juniorského šampionátu.
Možný návrat Ruska vyvolává i složité logistické otázky. Včetně té, jak by turnaj o deseti účastnících měl v krátké lhůtě přijmout další zemi, když už je připraven rozpis a spousta dalších opatření souvisejících s organizací šampionátu.
„Toto rozhodnutí má rovněž významné praktické dopady na soutěže, které se nacházejí v pokročilé fázi příprav. Změny v účasti vyžadují rozsáhlou koordinaci s příslušnými národními svazy, organizačními výbory a hostitelskými orgány, včetně přezkoumání formátů soutěží, harmonogramů, cestovních a ubytovacích opatření a bezpečnostních opatření. Rozhodnutí CAS nezohledňuje praktické aspekty, které nelze realizovat okamžitě,“ uvedla IIHF ve své reakci.
Hokejové federace Finska, Švédska, Německa a Česka vydaly v pátek prohlášení, v nichž vyjádřily zděšení nad rozhodnutím CAS. Mistrovství světa mužů pořádá v příštím roce Německo. Mezi účastnické země patří i Ukrajina. „Umožnit Rusku účast by pro nás jako hostitele mělo závažné bezpečnostní, politické a ekonomické důsledky,“ napsal předseda představenstva německého svazu Frank H. Lutz.
V roce 2028 by měly Kanada a Česko společně hostit Světový pohár, který organizuje NHL. Ta dosud nezveřejnila kompletní seznam osmi účastníků. „Je to samozřejmě důležitá informace, která bude součástí všech faktorů, které budeme muset zvážit,“ uvedl viceprezident NHL Bill Daly.
Rusko využivá sport jako propagandistický nástroj
Lydie Migusová, předsedkyně pobočky Ukrajinsko-kanadského kongresu v Albertě, uvedla, že v provincii žije přes 400 000 Ukrajinců nebo lidí ukrajinského původu. Od začátku ruské agrese před téměř pěti lety dorazilo do Alberty zhruba 65 000 až 70 000 Ukrajinců. V pátek ráno vyšla zpráva, že ruští hokejisté by mohli v této kanadské provincii hrát už za několik týdnů.
„Je to facka lidskosti. Všichni víme, že Rusko využívá jak kulturu, tak sport jako propagandistický nástroj k normalizaci této války. Pokud Kanada těmto hráčům účast povolí, bude to v přímém rozporu s tím, co sama provedla, když otevřela své dveře těm, kteří před válkou utíkají především kvůli bezpečnosti a míru,“ prohlásila Migusová.
Premiérka Alberty Danielle Smithová v pátek uznala složitost situace. Dodala však, že se nebude snažit bránit účasti Ruska na turnaji.
„Všichni doufáme v mezinárodní řešení konfliktu, aby se ti, kteří se chtějí vrátit domů, mohli vrátit bezpečně. Chápeme a respektujeme emoce, které dnes lidé prožívají. Jsou zcela oprávněné a legitimní. Sport může být cestou k širší spolupráci a myslím, že v to můžeme všichni doufat. Budeme se však řídit rozhodnutím mezinárodních orgánů, i když si uvědomujeme, že pro ty, kteří jsou stále vyhnáni ze své vlasti, je pravděpodobně velmi těžké smířit se s tím, že mezinárodní orgány tak rozhodly,“ řekla Smithová.