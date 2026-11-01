Německo řeší návrat Ruska na MS: Zvažujeme, že se pořadatelství turnaje vzdáme
Jaký důsledek také může mít návrat Ruska na hokejovou scénu? Němečtí pořadatelé mistrovství světa nevyloučili možnost, že po rozhodnutí sportovní arbitráže CAS se květnového turnaje vzdají. Předseda představenstva svazu DEB Frank H. Lutz řekl televizi MagentaTV, že jej okolnosti nutí zvažovat i takové řešení. Jako hlavní důvod uvedl finanční stránku. Chystá se na jednání s politiky.
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„Nechci malovat čerta na zeď, ale samozřejmě musíme zvážit i variantu, že se mistrovství světa vzdáme,“ řekl Lutz v sobotu v Bremerhavenu, kde německé hokejisty odehrály přípravný zápas s Japonskem (5:1) před listopadovým MS v Dánsku. „Jsem sice optimista, ale nemohu se stoprocentní jistotou prohlásit, že se mistrovství světa v květnu v Düsseldorfu, Mannheimu a Gelsenkirchenu opravdu uskuteční,“ doplnil.
Enormní dodatečné náklady
Lutz prohlásil, že nastalá situace představuje pro pořadatele neúnosné ekonomické riziko. Zařazení Ruska do turnaje by podle něj znamenalo enormní dodatečné náklady především v oblasti bezpečnosti. Čekat bude nyní i na postup světové federace IIHF, která na pondělí svolala k jednání Radu.
„A protože se ale jedná i o politické rozhodnutí, pojedu příští týden do Berlína,“ avizoval Lutz jednání, jehož předmětem by také mohla být také otázka udělení či neudělení víz ruským hráčům. „Momentálně ale nemám v této věci sebemenší představu. Jistě bude tématem diskuse, kam až bude spolková vláda ochotna zajít,“ dodal šéf představenstva DEB.
Akce už jsou rozlosované
Ruské hokejové týmy vyřadila IIHF ze soutěží v únoru 2022 po napadení Ukrajiny. Federace od té doby zákaz startů opakovaně prodlužovala, naposledy zejména z bezpečnostních důvodů letos v lednu. Rusko se následně odvolalo k CAS a sportovní soud po slyšení z minulého týdne rozhodl, že ruské týmy se mohou s okamžitou platností znovu účastnit hokejových šampionátů. S rozhodnutím hned vyjádřila nesouhlas řada národních svazů včetně českého i samotná IIHF. Situace je o to komplikovanější, že nejbližší akce jsou již rozlosované.