Český sponzor MS: Neumíme si představit reklamu u zápasů Ruska, které vraždí na Ukrajině
- Arbitrážní soud CAS rozhodl o okamžitém návratu ruských hokejových týmů do programu mezinárodní federace IIHF.
Oficiální partner šampionátů Tipsport označil tento verdikt za skandální a morálně neospravedlnitelný krok.
Společnost odmítá vypisovat sázky na ruskou reprezentaci a hrozí stažením svých reklam z ledu i přenosů.
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Společnost Tipsport, která je od roku 2023 oficiálním sázkovým partnerem IIHF pro hokejové mistrovství světa, se tvrdě ohradila proti pátečnímu výroku Mezinárodní sportovní arbitráže CAS, která rozhodla s okamžitou platností o návratu ruských týmů do programu federace IIHF.
Ruská reprezentace by se teoreticky měla představit už na světovém šampionátu do 20 let na přelomu roku v Edmontonu a Red Deeru, další akci je mistrovství světa žen do 18 let v Ostravě.
Zda se tak skutečně stane, není jisté. Společnost Tipsport má však jasno v tom, jak na verdikt CAS nahlíží.
Návrat Ruska? Skandální
„Rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu je skandální, nepochopitelné a morálně naprosto neospravedlnitelné. Rusko vraždí na Ukrajině, vede hybridní válku proti celému demokratickému světu a soud umožní jeho hokejistům hrát na světovém šampionátu, zatímco ukrajinští hokejisté umírají při obraně země před ruskými agresory. Putinův režim hokej považuje za svou výkladní skříň a je Kremlem plně podporován,“ stojí v oficiálním prohlášení.
Tipsport věří v nynější co nejrozhodnější reakci národních svazů i IIHF.
„Stanovisko Tipsportu je od začátku ruské agrese jednoznačné: patříme k největším firemním podporovatelům Ukrajiny, nevypisujeme kurzy na KHL ani jiné ruské a běloruské soutěže a rozhodně se nechystáme vypisovat ani kurzy na ruskou reprezentaci. Stejně tak si neumíme představit, že by u zápasů s Ruskem na MS byla naše reklama – ani na ledě ani v televizních přenosech.“