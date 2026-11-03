Dali si vlastní gól. Bývalý mluvčí IIHF cupuje federaci za chaos kolem návratu Rusů
Sportovní arbitrážní soud vyhověl odvolání Ruské hokejové federace a nařídil IIHF umožnit účast ruských týmů v mezinárodních soutěžích.
Bývalý ředitel komunikace federace Szymon Szemberg označil výsledek za vlastní gól vedení, které během pěti let nedokázalo upravit své stanovy.
Švédský svaz odmítl turnaj bojkotovat z obav ze sestupu, Szemberg naopak vyzval Švédy, Finy a Čechy ke společnému nátlaku na vedení světového hokeje.
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Sportovní arbitrážní soud (CAS) v letech 2025 až 2026 projednával četné žádosti o arbitráž podané ruskými sportovními organizacemi a sportovci ohledně účasti na mezinárodních akcích. Na konci minulého týdne vyhověl odvolání Ruské hokejové federace a IIHF nařídil umožnit účast ruských týmů v mezinárodních soutěžích.
„Měla pět let na to, aby upravila svá pravidla tak, aby odůvodnila suspendaci Ruska. Ale neučinila tak. Nese proto odpovědnost za chaos, který způsobila. Dala si vlastní gól,“ poukázal na síti X bývalý mluvčí IIHF Szymon Szemberg.
Řízení CAS se většinou týkají otázek způsobilosti a správy. Zda jsou sportovci a národní federace oprávněni soutěžit, za jakých podmínek a jestli sportovní organizace dodržely platná pravidla.
V letošním roce obdržel CAS tři samostatná odvolání od Ruské hokejové federace proti mezinárodní federaci týkající se účasti ruských týmů v soutěžích IIHF a účasti RIHF na kongresu IIHF. Minulý týden CAS jednomu z těchto odvolání vyhověl a IIHF bylo nařízeno umožnit účast ruských týmů v mezinárodních soutěžích, které zastřešuje.
Právníci využili mezeru
Polský rodák Szymon Szemberg dlouho pracoval jako sportovní reportér ve švédském Göteborgu. Od roku 2001 byl třináct let ředitelem komunikace IIHF za vlády jejího prezidenta Reného Fasela. Od roku 2014 pracoval pro Champions Hockey League a později se postavil do čela E.H.C., aliance sdružující evropské kluby. Hokejové prostředí i zákulisí dobře zná.
„Rozhodnutí CAS přijmout odvolání Ruska ohledně jeho účasti na mistrovství světa vyplývá z neochoty, nerozhodnosti a strachu IIHF uvést skutečné důvody pozastavení členství Ruska. Důvodem je samozřejmě to, že Rusko bezdůvodně zahájilo rozsáhlou invazi do svobodné země a již pět let bez rozdílu vraždí nevinné civilisty. CAS rozhodl ve prospěch Ruska, že důvody IIHF týkající se bezpečnosti účastníků, diváků a dobrovolníků nebyly dost pádné na to, aby vyloučily zemi z mistrovství světa,“ napsal Szemberg v reakci na síti X.
Podle něj IIHF neučinila nic, aby upravila své stanovy a pravidla tak, aby dostatečně odůvodňovaly suspendaci. Z toho důvodu prý neuspěla jako třeba světová federace curlingu. „IIHF se při každém prodloužení suspendace každoročně odvolávala na ‚bezpečnost‘. Tuto právní mezeru využili právníci ruské hokejové federace a u CAS našli podporu pro svou věc,“ zdůraznil.
IIHF se chovala nesprávně
Deník Sport požádal Szemberga o vyjádření. „Pokud mluvíme o otázce Ruska a CAS, ano, největší chybou IIHF je, že neupravila ani nezměnila svá pravidla. Proč to neudělali? To se budete muset zeptat Břízy (senior viceprezident IIHF). Moje teorie je, že zaprvé vždycky chtěli nechat Rusku otevřená zadní vrátka. To dokazuje způsob, jakým řešili problém s tím, že Rusko každoročně dostávalo body do žebříčku, přestože se v tomto ohledu neúčastnilo. Zadruhé, IIHF se bála zmínit válku, protože by to bylo použito jako důvod ke zpochybnění účasti USA a jejich vojenských akcí v Íránu nebo Venezuele,“ sdělil v odpovědi.
Není jisté, zda by změna stanov byla průchodná vzhledem k zastoupení různých zemí a zájmů ve vedení IIHF. Státy, jichž se určitá problematika týká, v tomto případě Rusko, se hlasování nezúčastňují. Mohou si ale získat podporu, jak se ukázalo i na volebním kongresu IIHF. „Nejsem si jistý, zda otázce rozumím. Buď se chováte správně, nebo ne. A Rada IIHF tuto situaci způsobila tím, že se chovala nesprávně,“ odvětil Szemberg na dotaz Sportu.
„Úkolem CAS není posuzovat závažnost ruských válečných zločinů na Ukrajině. Má posuzovat, zda sportovní federace dodržuje svá pravidla a zda jsou její rozhodnutí v souladu s vlastními předpisy. IIHF v případě suspendace Ruska tyto předpoklady nesplnila,“ upozornil.
Dojde na bojkot?
I Švédsko má v councilu IIHF svého zástupce. Anders Larsson je zároveň šéfem národní asociace (SIF). „Měl si být vědom, že on a jeho kolegové z představenstva IIHF nepředložili dostatečně pádné důvody pro vyloučení Ruska. Na to upozornila představenstvo IIHF už v červnu (!) samotná disciplinární komise IIHF.
Svazový Larsson rovněž uvedl, že SIF navzdory všemu nebude mistrovství světa bojkotovat. Důvodem prý je, že by Švédsko v případě bojkotu mohlo být přeřazeno do osmé divize mistrovství světa k Arménii, Malajsii a Spojeným arabským emirátům a že by mohlo trvat osm let, než by se vrátilo do elitní divize,“ napsal Szemberg na síti X.
A nakonec dodal: „Důvodem, proč se mistrovství světa v hokeji hraje každý rok (dokonce i v olympijském roce!), je to, že jde o zlatý důl. A že švédská televize – spolu s finskou a českou – platí za vysílání mistrovství světa velmi dobře. Pokud by se Švédsko nezúčastnilo, znamenalo by to obrovskou ekonomickou ránu. Pokud by spojilo síly s Finskem a Českem, mistrovství světa i IIHF by mohly skončit. O nuceném sestupu by nemohla být ani řeč. Pokud je Larsson ze SIF skutečně rozhořčen, měl by on a jeho kolegové – v zájmu slušnosti – vytáhnout kartu bojkotu. Tím by měl Larsson ze SIF šanci napravit nedbalost Larssona z IIHF,“ uvedl Szemberg.