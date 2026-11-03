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Černý: Rusy můžeme vypnout od veškeré pozornosti. MS? Ve hře je i vrácení hostitelství

Černý: Rusy můžeme vypnout od veškeré pozornosti. MS? Ve hře je i vrácení hostitelství
Černý: Rusy můžeme vypnout od veškeré pozornosti. MS? Ve hře je i vrácení hostitelstvíZdroj: koláž iSport
Generální sekretář Českého hokeje Jan Černý
Ruští hokejisté na MS 2019
Rusové se vrací na MS v hokeji
Rusové se vrací na MS v hokeji
Rusové se vrací na MS v hokeji
Rusové se vrací na MS v hokeji
Rusové se vrací na MS v hokeji
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Miroslav Horák
Miroslav Horák
MS v hokeji
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  • Sportovní arbitráž CAS rozhodla o okamžitém návratu ruských hokejových reprezentací do mezinárodních turnajů pořádaných federací IIHF.

  • Generální sekretář svazu Jan Černý označil verdikt za čistě politický a poukázal na platné vládní nařízení, které ruským občanům zakazuje vstup do Česka.

  • Vedení českého hokeje svolává jednání s ministry a zvažuje i vrácení pořadatelství lednového mistrovství světa žen do 18 let v Ostravě.

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Hokejový svět se sbírá z příkazu, jenž rudou mocnost vrací do akcí pod hlavičkou IIHF. Dotčené strany spustily alarm a musí honem vyřešit, co s ruskými týmy, s nimiž nepočítaly. Za pár týdnů vypukne v Kanadě šampionát dvacítek, v lednu pak v Ostravě dívčí MS do 18 let. Leccos může vyřídit státní nařízení v jednotlivých zemích, vládní postoje. Ty však určitě nevybaví vše potřebné. Nastal chaos, v němž se i Česko musí rychle zorientovat. Jak na to půjde? Otevřený vhled do komplikované situace nabízí Jan Černý, generální sekretář hokejového svazu.

Před týdnem v Lausanne se Jan Černý ocitl pod dvouapůlhodinovou palbou otázek amerických právníků, najatých Ruskou hokejovou federací. Padaly otázky na důvody pokračování odklonění sborné ze scény z obav o bezpečnost a integritu soutěží IIHF. Český zástupce vystupoval v roli svědka, podobně jako šéf německého svazu Frank H. Lutz, jenž se nechal slyšet, že po baterii otázek advokátů seznal, jaký výsledek Mezinárodní arbitráž (CAS) vyšle do světa. A nespletl se. Rusko je zpět. A hned. Z toho důvodu je ve hře i vrácení hostitelství ostravského MS žen do 18 let.

Jak to celé probíhalo u arbitráže CAS?
„Šel jsem mezi posledními, po mně si vzali Luca Tardiffa (bývalý prezident IIHF) a slyšení skončilo. Podle mého soudu jsme my, jako česká strana, představili nejsilnější argumenty, máme v rukou potvrzení ministerstva vnitra k účasti ruských reprezentantek na šampionátu do 18 let, podle nějž za současné situace není možné, aby se turnaje zúčastnily. Jde o vládní usnesení nařízení 683 z roku 2023, které upřesňuje pravidla a striktně omezuje účast ruských a běloruských sportovců na sportovních akcích u nás. Český hokej s ním naprosto souhlasí.“

Naprosto skandální rozhodnutí

Argumentoval jste u CAS slovy, že bezpečnostní hrozba při účasti ruských sportovců je zřejmá a jednoznačná?
„Ano. Máme i stanovisko ministerstva k účasti týmu Ruské federace na mistrovství žen v Ostravě, podložené zprávou Cizinecké policie ČR o tom, že u nás nadále platí zákaz startu ruských sportovců. Cizinecká policie aktivně odepírá vstup všem občanům Ruské federace, kteří hodlají na území Česka vstoupit či v něm pobývat na základě víza za účelem turistiky, kultury či sportu.“

V čem spočívá ta hrozba?
„Konkrétně se píše, že tyto kategorie občanů v souladu s pokyny na unijní úrovni představují hrozbu pro veřejný pořádek. A že účast sportovkyň Ruské federace na MS žen do 18 let by představovala zvýšené riziko v rovině veřejnoprávní, vízové, bezpečnostní i provozní. S tím, že současné právní předpisy fakticky neumožňují vstup ani účast sportovců a týmů Ruské federace na našem území. V mých očích jde o poměrně silné stanovisko.“

Které se nejspíš nebude měnit, takže mladé Rusky se na šampionát do Ostravy nedostanou. Co může následovat?
„Věřím, že

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