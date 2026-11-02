Rázný krok finského města: Pokud bude na turnaji Rusko, vzdáme se pořadatelství
Finské město Turku oznámilo, že odstoupí od pořádání mistrovství světa juniorů v ledním hokeji v sezoně 2027/28, pokud na turnaji bude hrát Rusko. Šampionát má hostit spolu s Tampere.
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„Dokud Rusko vede na Ukrajině útočnou válku, nemůžeme připustit, aby v Turku hrála ruská reprezentace,“ uvedla starostka Piia Eloová v prohlášení, které radnice zveřejnila na webu města.
Zástupci Turku doufají, že mezinárodní federace IIHF společně s finskou vládou naleznou způsob jak Rusku v účasti zabránit. „Pokud se turnaj uskuteční bez účasti Ruska, Turku jej velmi rádo uspořádá,“ stojí v prohlášení.
O dalším postupu jedná
IIHF vyřadila ruské týmy ze soutěží v únoru 2022 po napadení Ukrajiny a od té doby zákaz startů prodlužovala, naposledy zejména z bezpečnostních důvodů letos v lednu. Rusko se následně odvolalo ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS), který minulý týden rozhodl, že ruské týmy se mohou s okamžitou platností hokejových šampionátů znovu účastnit. IIHF s verdiktem stejně jako některé národní svazy nesouhlasí, ale respektuje ho. O dalším postupu jedná.
Nejbližší mistrovství světa juniorů bude na přelomu roku hostit Kanada v Edmontonu a Red Deer.
Švédský sponzor odmítl podpořit MS v hokeji
Švédská společnost AJ Products, která patří k partnerům Mezinárodní hokejové federace IIHF od roku 1989, nebude sponzorovat nadcházející mistrovství světa mužů, pokud se ho zúčastní ruská reprezentace. Nábytkářská firma se dnes v prohlášení ostře vymezila proti pátečnímu verdiktu Sportovního arbitrážního soudu (CAS), který rozhodl o okamžitém návratu ruských týmů do mezinárodních soutěží.
„Rozhodli jsme se, že logo společnosti AJ nebude spojeno s mistrovstvím světa IIHF v mužské kategorii v příštím roce poté, co Rusku bylo opět povoleno se účastnit,“ řekl agentuře Reuters generální ředitel AJ Products David Bray.
„S IIHF nás pojí dlouhodobé partnerství trvající 37 let, k tomuto kroku jsme se odhodlali po pátečním soudním rozhodnutí. V podnikání často přicházejí těžká rozhodnutí, ale tohle bylo velice snadné,“ dodal.
AJ Products zaujala stejný postoj jako česká sázková společnost Tipsport, která coby oficiální sponzor MS už dříve oznámila, že si nedokáže představit, že by u zápasů s Ruskem na šampionátu měla na ledě či v televizních přenosech svou reklamu.
IIHF vyřadila ruské týmy ze soutěží v únoru 2022 po napadení Ukrajiny. Federace od té doby zákaz startů opakovaně prodlužovala, naposledy zejména z bezpečnostních důvodů letos v lednu. Rusko se následně odvolalo k CAS a sportovní soud rozhodl, že ruské týmy se mohou s okamžitou platností hokejových MS znovu účastnit.
S rozhodnutím hned vyjádřila nesouhlas řada národních svazů včetně českého i samotná IIHF. Situace je o to komplikovanější, že nejbližší akce jsou již rozlosované. Týká se to i lednového MS hráček do 18 let v Ostravě. Němečtí pořadatelé 90. ročníku mužského turnaje nevyloučili, že se květnového šampionátu vzdají.