Šéf hokejového svazu Hadamczik: Česko se připojuje k bojkotu zápasů s Ruskem
Prezident hokejového svazu Alois Hadamczik oznámil, že se Česko připojuje k evropským zemím, které odmítají na mezinárodních turnajích hrát s Ruskem. O okamžitém návratu sborné do světových šampionátů rozhodl v pátek Sportovní arbitrážní soud.
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„Český hokej se připojuje k postoji dalších evropských hokejových federací, které oznámily, že jejich reprezentační týmy nebudou nastupovat k utkáním proti Rusku,“ uvedl Hadamczik v tiskové zprávě.
Bojkot zápasů s Ruskem v případě jeho zařazení do turnajů oznámilo v pondělí Finsko a dnes se k němu přidaly Švédsko, Norsko, Dánsko a Lotyšsko.
Ať o našem postoji nikdo nepochybuje
Krátce před jednoznačným vyjádřením Hadamczika vydal hokejový svaz prohlášení, ve kterém zdůraznil, že české stanovisko se dlouhodobě nemění a odmítá návrat ruských reprezentací do mezinárodních soutěží.
„Ať nikdo nepochybuje o postoji Českého hokeje. Od samého počátku jednoznačně odmítáme návrat ruských reprezentačních týmů do mezinárodních soutěží za současné situace a v tomto postoji jsme plně zajedno s Finskem, Švédskem a dalšími federacemi. Nejde o žádnou změnu našeho postoje ani o váhání, pouze o odpovědný postup,“ uvedl generální sekretář Jan Černý. (velký rozhovor s Černým pro server iSport čtěte ZDE >>>)
Řeší se MS mladých hokejistek v Ostravě
Hokejový svaz nyní zaměstnává zejména lednový světový šampionát hokejistek do 18 let v Ostravě, kterého by se na základě pátečního rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu měly zúčastnit i Rusky. „Ve čtvrtek budeme jednat s představiteli vlády o platných restrikcích a možnostech neudělení víz ruské reprezentaci. Současně již od ruské strany dostáváme požadavky na kroky směřující k její reintegraci, na které musíme reagovat,“ uvedl Černý.
Představitelé české vlády v pondělí uvedli, že platí nařízení z roku 2023, které zakazuje udělování víz pro ruské reprezentace. Černý v rozhovoru pro dnešní vydání deníku Sport řekl, že by se Česko pořádání šampionátu mohlo vzdát.