Pokud se Němci vzdají mistrovství světa 2027, vezmeme si ho my, zní z Moskvy
Zatímco hokejový svět po verdiktu Mezinárodní arbitráže CAS řeší formáty turnajů IIHF, z Ruska zaznívají stále odvážnější hlasy volající po návratu na velká jeviště. Poslankyně Státní dumy a olympijská vítězka v rychlobruslení Světlana Žurovová přišla se smělým plánem: pokud by Německo z jakéhokoli důvodu odmítlo pořádat mistrovství světa IIHF v roce 2027, Rusko je připraveno okamžitě zaskočit.
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„Jsme připraveni kdykoliv. Příprava na světový šampionát sice trvá déle než u jiných turnajů, ale pro naši zemi to nepředstavuje vůbec žádný problém,“ prohlásila sebevědomě Žurovová. Podle ní Rusko poskytne potřebné zázemí v podstatě ze dne na den: „Máme spoustu měst s infrastrukturou prověřenou olympiádou i KHL. Mohli bychom turnaj hostit doslova zítra.“
Sponzoři se prý chtějí jen zviditelnit
Žurovová však zároveň připouští klíčovou překážku, kterou moderní arény nevyřeší – neochotu soupeřů přicestovat a hrát proti sborné. „Problém je, že by nás ostatní země mohly bojkotovat a kalit vodu prohlášeními, že k nám nepojedou. I tak ale můžeme v případě německého odmítnutí nabídnout pořadatelství my, ačkoliv by se samozřejmě mohly přihlásit třeba i Spojené státy,“ dodala.
Ostrými slovy nešetří ani legendární obránce a nynější poslanec Vjačeslav Fetisov. Toho rozlítily především reakce klíčových partnerů Mezinárodní hokejové federace, kteří se proti návratu sborné tvrdě ohrazují. „Už i sponzoři mluví o protestech proti nám, dokonce nějaký švédský výrobce nábytku. Chtějí se jen zviditelnit a ukázat, jak jsou cool,“ opřel se Fetisov do partnerů IIHF.
Bývalý slavný hokejista zároveň zpochybňuje autoritu mezinárodních institucí: „Naslouchají mezinárodní federace MOV? A jaký vliv má vlastně olympijský výbor na vládu v Německu, v Česku nebo v Kanadě, která okamžitě reagovala na rozhodnutí arbitráže CAS? MOV přece jasná doporučení vydal,“ připomněl přání z olympijské centrály o postupné navracení ruských sportovců na scénu.
Bývalý útočník reagoval na český postoj
Napětí se přenáší i na juniorskou úroveň. Viceprezident KHL a někdejší útočník Valerij Kamenskij ostře reagoval na postoj české strany k neudělování víz ruským sportovcům. Už v lednu se má v Ostravě uskutečnit šampionát žen do 18 let. „Musíme se řídit rozhodnutím soudu, který nám start na mezinárodních turnajích povolil. Zákony se mají dodržovat,“ zdůraznil Kamenskij.
Zároveň vyjádřil skepsi ohledně toho, jak rázně se za ruské hráče postaví hokejoví funkcionáři. „IIHF bude o této situaci s dotčenými zeměmi jednat, i když nepředpokládám, že by na ně vyvíjela reálný nátlak. Celá tato situace je pro nás naprosto nepřijatelná,“ prohlásil Kamenskij.