Hašek ostře o politicích i IIHF: Dělala z lidí idioty! Rusové z nich měli prču
Turbulentní vývoj ohledně rozhodnutí o návratu ruských hokejistů mu dává za pravdu. Někdejší brankář Dominik Hašek několik let zdůrazňuje, že je potřeba přijmout legislativu, zakazující propagaci ruských aktivit. „Vyjádření politiků tak považuju za neomluvitelný alibismus a pokrytectví,“ zlobí se legenda, která se rovněž velmi kriticky vyjadřuje o IIHF. „Už dlouho říkám, ať přestanou lhát a dělat z lidí idioty!“ zlobí se strůjce naganského triumfu pro deník Sport a server iSport.
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Na to, co se může stát, upozorňoval už vedení světové federace dřív. „Rusové z nich měli prču, hokejová veřejnost byla zmatená. A nakonec soud jim ty podělané kecy shodil ze stolu,“ volí možná nejlepší brankář v historii ostrý tón.
Co říkáte na to, že se český hokej během úterý připojil k bojkotu zápasů s Rusy?
„V celém kontextu je to důležitý krok, ale pořád je to podružná věc. Jsou potřeba daleko důležitější věci, o kterých mluvím už několik let.“
Berme to jako budíček
Co vás v posledních dnech nejvíc rozčílilo?
„Začnu trochu zeširoka. V zásadě ze zpráv, které od léta prosakovaly, jsem rozhodnutí arbitrážního soudu trochu očekával. Takže se o nějaké překvapení z mé strany nejednalo. Vzal jsem to jako fakt. A jak už jsem říkal a píšu na sociální síti X. Berme to jako budíček.“
Pro koho?
„Pro lidi, které jsme si zvolili, aby konečně nastavili taková pravidla, aby na území našich zemí nemohlo docházet k reklamě na ruskou imperialistickou válku! A pro IIHF a její funkcionáře, aby jednou pro vždy přestali lidem lhát a řekli jim podstatný důvod, proč nesmějí ruské týmy v mezinárodních soutěžích hrát.“
Podle někdejšího mluvčího IIHF Szymona Szemberga je problém hlavně v tom, že federace špatně vyhodnotila argumentaci. Bála se mluvit o politice, vnímáte to také tak?
„Já si až během dne pořádně vyslechl to odůvodnění arbitrážního soudu. A v zásadě s ním bohužel musím souhlasit. Podívejte, já už více než čtyři roky veřejně kritizuji IIHF a Petru Břízovi jsem několikrát říkal osobně, ať přestanou lidem lhát a nedělají z nich idioty! Ať nesvádějí neúčast ruských týmů na jakési bezpečnostní riziko. A snad vždy jsem mu říkal, že úplně nejhorší na takovém lživém vysvětlení je to, že se pak z velké části zcela míjí účinkem. Což se stalo. Nikdo jim to, jak se říká, nesežral. Rusové z nich měli prču, hokejová veřejnost byla zmatená. A nakonec i soud jim ty podělané kecy shodil ze stolu. Toto je současná realita. Prostě od prvního dne měli říci pravdu a ne si vymýšlet. Prý kvůli jakési pojistce! Za mě naprosto neomluvitelné!“
Politici měli téměř pět let...
Je vidět, že jste dost rozčílený.
„Protože těch důvodů je víc. Musím se vrátit i k politikům, protože nejvíc mě dopálila prohlášení mnoha současných a bývalých poslanců, kteří odsuzují rozhodnutí arbitrážního soudu a návrat ruských týmů do mezinárodních soutěží. Jejich vyjádření beru jako obrovské pokrytectví.“
Proč?
„Jsou to přece právě oni, kteří už téměř pět let měli na to, aby kvalitním promyšleným zákonem na našem území zakázali oficiální a veřejné vystupování ruských občanů a týmů. A to samé zákonodárci v Evropském parlamentu. Nikdo doteď podobný zákon ani nenavrhl! Právě tito lidé nesou prvořadou odpovědnost za to, co se děje. Přitom u nich nevidím ani náznak toho, že by si uvědomovali, že to je jejich odpovědnost. Místo toho ji přenášejí na sportovní funkcionáře a někteří dokonce na samotné sportovce. Obrovský a neomluvitelný alibismus a pokrytectví z jejich strany.“
Co říkáte na to, že organizátoři šampionátu v Německu zvažují jeho zrušení?
„To by byla ta nejzásadnější chyba a velká prohra.“
Jak to myslíte?
„Pořadatelé stejně jako celý hokejový svět nastalou situaci musí přijmout jako jedinečnou a výjimečnou výzvu. Organizátoři a celá hokejová veřejnost musí nyní přesvědčit německý parlament, aby přijal mnou tolikrát zmiňovaný zákon, který na německém území zastaví reklamu na ruskou imperialistickou válku. Tedy aby zakázal veřejně vystupovat ruským občanům a ruským týmům v jejich zemi. A připravme mistrovství světa, které bude nejen oslavou hokeje, ale též oslavou svobody, míru, a podporou napadené bránící se země. Uspořádejme nejkrásnější mistrovství světa, jaké kdy bylo. Máme k tomu jedinečnou šanci, tak toho využijme!“
Rusko se nabídlo, že by šampionát uspořádalo…
„K tomu se v kontextu toho, o čem se bavíme, nebudu vyjadřovat. Je zbytečný takovou blbost komentovat.“
Bojkot je až to poslední
Jak vnímáte prvotní vyjádření Aloise Hadamaczika, šéfa svazu?
„Tady si to dovolím rozdělit. Viděl jsem jeho prohlášení, že ´návrat Rusů je otřesná zpráva´. Ano, plně s ním souhlasím. A pak, ´jsem pro bojkot´. Tady bych ho zastavil.“
Proč?
„Naprosto rozumím, že člověk je plný emocí, ale bojkot je případně až to úplně poslední. Nepochybuji, že chce, aby naše reprezentace hrála na mistrovství světa, ale že si nepřeje, aby současně byla součástí soutěže, která je obrovskou reklamou na ruskou imperialistickou válku. Kvůli níž by byli zabíjeni a mrzačeni lidé. To nejvíc, co pro to teď může udělat, je psát oficiální dopisy a žhavit telefony, tedy působit na naše poslance doma a v Evropské unii, aby urychleně nastavili pravidla a zákony. Mimochodem v lednu je u nás v Česku šampionát juniorek. Takže svazový šéf musí takhle působit i směrem k IIHF a k organizátorům áčkového mistrovství v Německu. A tlačit na podobně smýšlející svazy a další vlivné osobnosti, aby působili na německé poslance. Ti mají několik měsíců na to, aby kvalitním zákonem zakázali veřejné vystupování ruských občanů na svém území. Toto bych jednoznačně doporučil. Aby příštích několik měsíců věnoval veškerý čas takovým aktivitám. Bojkot je případně až to úplně poslední.“
Jak byste se zachoval vy jako hráč, pokud byste měl nastoupit na šampionátu proti sborné?
„Omluvil bych se z celého mistrovství z důvodu, že se nechci zúčastnit soutěže, která je obrovskou reklamou na ruskou imperialistickou válku a další zločiny. A kvůli které bude zabito a zmrzačeno velké množství lidí.“
Vůči hráčům to není fér
Jaké to je teď pro hokejisty, když čelí podobným otázkám?
„Chápu, že takové dotazy padají. Nepochybuji, že odpovědi našich reprezentantů na podobné otázky zajímají každého fanouška i širší veřejnost. Spíš to vidím tak, že je povinnost hráčům tyto otázky pokládat. Jak s tím naloží jednotliví hráči, to záleží na nich.“
Já spíš myslel, že to vůči hráčům není férové – přehazovat zodpovědnost na ně.
„To je pravda, to není vůči nim vůbec fér! Je to věc právě toho, že naši a evropští poslanci pět let v tomto směru nic nedělali. Dosud nebyli potřebným zákonem schopni zakázat obrovskou reklamu na ruskou agresivní válku. A veškerou odpovědnost přenášejí na sportovní funkcionáře a hráče.“
Proč to zodpovědní lidé nechali dojít tak daleko?
„To má samozřejmě víc důvodů. Když pominu určitou normální připodělanost při zavádění něčeho nového, jak na to bude reagovat široká veřejnost, tak to určitě brzdily a brzdí často ekonomicky silné skupiny či jednotlivci, kterým se zásadní změna nehodí v jejich podnikání. Pak je tu obrovský politicko-ekonomický vliv z Ruska, který zasahuje přinejmenším do části nejvyšší politické sféry.“
Když se na to podíváte s nadhledem, kdo na současné situaci nese největší vinu?
„Jednoznačně politická reprezentace. Poslanci a senátoři u nás i v Evropě. Mrzí mě, že dosud většina veřejnosti obviňuje na prvním místě sportovní funkcionáře, a ne ty, jejichž zákonům se musí sportovní svazy podřizovat. Dokud veřejné mínění v tomto případě tento pohled nezmění, poslanci budou nadále alibisticky vyčkávat a jen se bít v prsa na sociálních sítích. A nic se nezmění.“
Podle mých informací jste se pokoušel přesvědčit výkonný výbor, aby vás jmenoval zmocněncem, který by problematiku kolem návratu Rusů řešil. Proč to podle vás nevyšlo?
„Ano, navrhl jsem to prezidentovi svazu, kterému se to zamlouvalo. Ten to přednesl na výkonném výboru. Jak mi druhý den bylo sděleno, tak Petr Bříza, který přišel s nejnovějšími informacemi z IIHF, vystoupil a výkonnému výboru vysvětlil, že to v danou dobu není vhodné.“
Z ruské propagandy si nic nedělám
Jaké budou další vaše kroky? Chcete se v celé záležitosti angažovat víc?
„Já brzo odlétám do Kanady a USA. Budu u uvedení nových členů do Síně slávy v Torontu. Následně v Buffalu kromě byznysu navštívím děti, dobrovolníky a další, kteří se starají o charitativní program Hašek Heroes, který jsem v roce 2001 založil. Potom strávím pár dní v Chicagu pro organizaci Člověk v Tísni, která tam nově založila pobočku.“
Vedení NHL ignoruje vaše názory. Změní na tom něco vaše osobní účast v Torontu?
„Uvidím, jaká budou moje setkání nejen se zástupci ligy, ale i dalších hokejových organizací a případně politiky či novináři. Jestli se po návratu začnu angažovat nějak speciálně, to záleží, jaký bude zájem ať už z hokejových či politických kruhů. Popravdě vůbec nevím, co mám čekat.“
Nebojíte se postihů ze strany ruské propagandy?
„Z toho si nic nedělám. Jestli proti mně vystupují ruské dezinformační weby, napojené na hlavní politickou sílu, tak asi něco dělám správně. Naopak mi to dává motivaci, abych pokračoval.“
Nemáte někdy strach o život? Za vaše názory?
„Nemám. Nepřipouštím si to. Veřejně vystupovat a jasně formulovat své názory na podstatné věci považuji vzhledem k své reprezentační minulosti za svou povinnost.“