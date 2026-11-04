Škoda Auto přehodnotí podporu MS: Návrat Ruska je neslučitelný s hodnotami, které zastáváme
Automobilka Škoda Auto přehodnotí své zapojení do mistrovství světa v ledním hokeji, pokud se šampionátu zúčastní ruská reprezentace. Společnost, která je hlavním sponzorem turnaje od roku 1993, se neztotožňuje s rozhodnutím Sportovního arbitrážního soudu (CAS), který umožnil návrat ruských týmů do soutěží Mezinárodní hokejové federace (IIHF). ČTK to dnes řekla Iva Povolná z komunikace automobilky. Proti návratu ruských hokejistů se v minulých dnech vymezili také další sponzoři.
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„Neztotožňujeme se s rozhodnutím Sportovního arbitrážního soudu o účasti ruských národních týmů v soutěžích IIHF. Vzhledem k pokračující ruské agresi považujeme návrat ruské reprezentace na mistrovství světa za neslučitelný s hodnotami, které dlouhodobě zastáváme. Pokud se ruský národní tým mistrovství světa zúčastní, přehodnotíme naše zapojení do šampionátu a podnikneme další kroky,“ uvedla automobilka.
Škoda patří mezi nejdéle působící partnery MS
Škoda Auto dlouhodobě podporuje sport a podle svého vyjádření klade důraz na respekt, vzájemné porozumění a odpovědnost. „Situaci aktivně sledujeme, jsme v úzkém kontaktu s našimi partnery a věříme, že se podaří dospět ke konstruktivnímu řešení,“ doplnila společnost. Škoda Auto patří mezi nejdéle působící partnery hokejového mistrovství světa.
CAS minulý týden rozhodl, že se ruské týmy mohou s okamžitou platností znovu účastnit hokejových šampionátů. IIHF vyřadila Rusko ze soutěží v únoru 2022 po napadení Ukrajiny a zákaz z bezpečnostních důvodů opakovaně prodlužovala. Ruská reprezentace by se tak mohla vrátit už na příští mistrovství světa, které v květnu 2027 uspořádá Německo. IIHF s rozhodnutím soudu nesouhlasí, uvedla však, že ho bude respektovat.
Dříve se vyjádřil Tipsport
Další sponzor, sázková skupina Tipsport, označila už dříve rozhodnutí CAS za skandální a uvedla, že si nedokáže představit svou reklamu u zápasů s Ruskem na mistrovství světa, a to ani na ledě, ani v televizních přenosech. Plzeňský Prazdroj oznámil, že pokud se Rusko šampionátu zúčastní, přijme opatření, aby se jeho logo neobjevovalo během případných vzájemných zápasů české a ruské reprezentace.
Škoda Auto v minulosti oznámila, že odstoupí z pozice sponzora mistrovství světa v roce 2021, pokud bude Bělorusko potvrzeno jako spolupořadatel turnaje. Automobilka tehdy své stanovisko zdůvodnila ochranou lidských práv. IIHF následně Bělorusku pořadatelství odebrala.