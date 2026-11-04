Bojkot zápasů s Ruskem? Slovensko nic takového nechystá. Ministr návrat sborné vítá
Finsko, Norsko, Švédsko, Dánsko, Lotyšsko, Česko a nově také Rakousko. Seznam zemí, které se rozhodly bojkotovat zápasy s hokejisty Ruska, se stále rozrůstá. Otazník visí nad Slovenskem, které však podle vyjádření vládních špiček nic takového nechystá. Ministr cestovního ruchu a sportu Rudolf Huliak páteční verdikt Sportovního arbitrážního soudu (CAS) vítá, považuje jej za dobrou zprávu pro hokejové fanoušky.
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K bojkotu zápasů s ruskými hokejisty na mistrovství světa se nově přidalo i Rakousko. „Náš postoj je poměrně jasný. Dokud probíhá válka, kategoricky odmítáme účast Ruska na mezinárodních hokejových turnajích. Samozřejmě existuje možnost, že společně budeme bojkotovat zápas proti Rusku. Za současné situace hrát proti Rusku určitě nebudeme. Do května se ale ještě mohou věci změnit,“ uvedl výkonný ředitel rakouského svazu Alexander Helwig v pořadu veřejnoprávní televize ORF.
Jakou hodnotu má medaile bez Rusů?
Sportovní arbitrážní soud (CAS) koncem minulého týdne rozhodl, že Mezinárodní hokejová federace (IIHF) musí obnovit členství ruských týmů na velkých akcích. Počínaje juniorským mistrovstvím světa, které se uskuteční na přelomu roku v Kanadě. Několik zemí už vyjádřilo bojkot, proti Rusku hrát nechtějí a nebudou.
Jak to ale vypadá se Slovenskem, které i navzdory pokračující ruské agresi na Ukrajině pravidelně povolává do reprezentace své hráče z Kontinentální hokejové ligy? K situaci se už vyjádřily i vládní špičky.
„Ministr cestovního ruchu a sportu Rudolf Huliak vítá rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu (CAS), které umožní start ruské reprezentace na mezinárodních turnajích. Dlouhodobě zastává názor, že sport nesmí být spojován s aktuální politickou situací. Skutečnost, že se ruští hokejisté budou moci účastnit mezinárodních turnajů, je především dobrou zprávou pro sportovní fanoušky,“ uvedl pro sport.sk odbor komunikace a marketingu slovenského resortu sportu.
Ještě před ním vydal své stanovisko slovenský premiér Robert Fico: „Vždy jsem byl proti zatahování sportu do politiky. A vždy jsem si kladl otázku: Jakou hodnotu mají zlaté medaile, když jste na cestě k jejich získání nemuseli porazit ruské hokejisty, kteří samozřejmě patří mezi nejlepší na světě?“
Slovensko respektuje rozhodnutí CAS
Rozhodnutí CAS respektuje i Slovenský svaz ledního hokeje. „Slovenský hokejový svaz respektuje rozhodnutí příslušných mezinárodních orgánů a bude čekat na další kroky Rady IIHF v této záležitosti,“ stálo v jeho posledním prohlášení.
V KHL momentálně nastupují čtyři slovenští hokejisté. Jedná se o obránce Mária Grmana, Christiána Jaroše a útočníky Adama Lišku s Adamem Ružičkou.