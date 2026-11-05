Otázky a odpovědi ke krizi kolem Ruska: komplikace pro MS, hrozba bojkotů i zlato pro Kreml
Finsko jako první vyhlásilo, že proti Rusům hrát nebude. K postoji hokejových mistrů světa se přidaly další státy, včetně Česka. Kanada, která pořádá šampionát do 20 let, jasně řekla, že ruské hokejisty nepustí do země. Němci jsou připraveni vzdát se pořadatelství šampionátu mužů v příštím roce, pokud by na něm startovali Rusové. Škoda Auto a další sponzoři mistrovství světa uvedli, že v takovém případě přehodnotí svou podporu. O reakci na rozhodnutí sportovního arbitrážního soudu o návratu Ruska jedná od pondělí vedení IIHF. Mezinárodní hokej řeší největší krizi v historii. Verdikt CAS rozpoutal chaos, vyvolal mnoho reakcí a otázek. Deník Sport hledal odpovědi a východiska.
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Co bude s MS 2027 v Německu?
Dokud trvá válečná agrese na Ukrajině, na MS proti Rusům hrát nebudeme. K bojkotu Finska se připojily další země, Lotyši mají zákaz hrát proti Rusku dokonce v zákoně. Němci chtěli zaútočit na divácký rekord z předloňské Prahy. Na příjmech z turnaje jsou závislí. Ale co kdyby se organizace přece jen vzdali? Kdo by se jí pak zhostil? A přijely by všechny týmy, nebo jen některé?
Pokud by seznam účastníků prořídl, stane se šampionát fraškou, jak ho ostatně nazývali sami Rusové, když na turnaj nesměli. V Düsseldorfu jednaly největší šajby německého hokeje. V tuto chvíli se nabízejí víceméně dvě varianty, které by dávaly smysl. Posunout šampionát o rok, což musí posvětit IIHF. Nebo Rusy nepustit do Německa, jako to chtějí udělat Kanaďané v případě MS do 20 let. Ale k tomu se napřed musí postavit tamní spolková vláda.
Přihrají zlato Kremlu?
Slovensko bojkot zápasů s Ruskem nechystá, další národní asociace se nevyjádřily nebo vyčkávají. Kdyby některé týmy odmítly nastoupit proti Rusům, bude jejich protivník prohlášen vítězem díky kontumaci. To by ve finále mohlo přihrát zlato Kremlu. Rozhodnutí CAS a přísné dodržování litery zákona a řádů bez ohledu na morální zásady poskytuje víc práv neřádům než těm, co se proti nim brání. Rychlá změna stanov IIHF asi nepřijde. Zaváněla by účelovostí, poměr sil v Radě mezinárodní federace se po volbách změnil.
Až se plamen zklidní, můžou se měnit i názory. Švédové po sovětské okupaci Československa převzali pořadatelství MS v roce 1969 místo Prahy. Pak i za Kanadu, která trucovala, když jí odepřeli start omezeného počtu profesionálů. V roce 2020 byl šampionát zrušen kvůli covidu. Teď však nastala úplně jiná situace. A všichni nejsou zajedno.
Jak situace ovlivňuje IIHF?
Mistrovství světa 2021 se mělo konat v Minsku a Rize. IIHF tak rozhodla už v době, kdy bylo jasné, že v Bělorusku vládne diktátorský režim. „Nemíchejte politiku a sport,“ hájila se federace, kterou vedl René Fasel. Sponzoři řekli, že pokud bude trvat na svém, nepřitečou peníze. Šampionát se pak hrál jen v Lotyšsku. Vrátit Rusko na mezinárodní scénu dostala IIHF rozkazem od CAS.
Ruský hokej je provázaný s Putinovým režimem a většina partnerů si nechce špinit jméno. Stažení podpory by zvažovala automobilka Škoda, výrobce pracovních oděvů Strauss a další společnosti, pokud se turnajů zúčastní reprezentace Ruska. Odchod sponzorů by světovému hokeji přivodil velmi vážný problém. Z peněz od nich a z výtěžku ze šampionátu elitní skupiny financuje IIHF jejich rozvoj a další turnaje. Rusové vykřikují, že zajistí vlastní sponzory. Kdysi měli na dresech logo Rosoboronexport. Alkohol odmítáme, ale vývoz zbraní za Fasela nevadil. Doba se však změnila.
Hraje roli NHL?
Nejlepší soutěž na světě se tváří netečně, až přehlíživě. Je samostatnou jednotkou s vlastními pravidly. Alexandra Ovečkina, který překonal historický rekord v počtu gólů, oslavují stejně jako Wayna Gretzkého, který ho držel před ním. NHL nijak Rusy neomezuje, ani jim v ničem nebrání, což někdy bývá považováno za podporu jejich režimu a propagandy. Bezprostředně po rozhodnutí CAS vyšel na oficiálních stránkách NHL jen článek o odmítavé reakci Kanady. Víc se téma neřešilo.
Nicméně vyhrocená situace ve světovém hokeji nahrává spádům NHL o další zvyšování sféry svého vlivu. Už poněkolikáté chce vzkřísit World Cup, který má ve své režii. Po delší době se předvedla na zimní olympiádě. Seniorské MS, které je pro IIHF životodárné, vlastně nepotřebuje. Mnohem víc se zajímá o juniorské šampionáty, kde se rodí i její budoucnost.
Může se IIHF ještě bránit?
CAS neposuzoval morální přijatelnost ruské agrese, ale přezkoumával rozhodnutí IIHF podle jejích vlastních pravidel a předložených důkazů. Federaci teď zbývá možnost obrátit se na švýcarský Spolkový soud. Nejde však o běžné odvolání, při němž by soud celou věc znovu projednal. Stávající řády umožňují IIHF disciplinární a etická opatření. Připouštějí i pozastavení členství svazu pro závažné porušení jeho povinností a za stanovených podmínek i jeho vyloučení.
Pokud by se třeba ruskému svazu prokázalo nové či pokračující porušování etických pravidel, mohla by IIHF zvažovat další postih. V případě návrhu na vyloučení z turnaje kvůli bezpečnostním rizikům by musela doložit povahu a závažnost rizik a dopad na konkrétní soutěž a vysvětlit, proč nestačí mírnější opatření. Obecný nesouhlas s účastí nebo přejmenování dřív zamítnutého zákazu by nestačily.