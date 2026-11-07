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Nové vyjádření IIHF: Jasný postoj k Rusku, mluví o jednání. O Bělorusku je rozhodnuto

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ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
MS v hokeji
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Mezinárodní hokejová federace (IIHF) uvedla, že i když nadále nesouhlasí s návratem ruských hokejistů do mezinárodních soutěží, hledá způsob, jak vyhovět verdiktu Sportovního arbitrážního soudu. Řešení chce hledat ve spolupráci s národními svazy včetně Ruska. Federace to oznámila v prohlášení po několikadenním jednání své rady.

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Zároveň potvrdila dřívější rozhodnutí, že Bělorusko oby podporovatel ruské invaze na Ukrajinu má zákaz zúčastnit se na přelomu roku juniorského mistrovství světa v Kanadě a také jarního seniorského šampionátu v Německu.

CAS před týdnem rozhodl o okamžitém návratu ruských týmů do soutěží IIHF. Po kritice svého verdiktu tento týden uvedl, že hokejová federace během řízení nepředložila dostatek důkazů, proč Rusové nesmí na šampionátech startovat. IIHF, která vyřadila Rusko ze soutěží v únoru 2022 po napadení Ukrajiny, dosud vždy argumentovala bezpečnostní otázkou.

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Několik zemí, včetně Česka, Finska, Švédska nebo Lotyšska, trvá na vyloučení ruské reprezentace, dokud válka neskončí. Zápasy s ruským týmem hodlají bojkotovat.

IIHF prověřuje všechny možnosti

„Ačkoli IIHF nadále nesouhlasí s rozhodnutím sportovní arbitráže o účasti Ruska na šampionátech, podniká nezbytné kroky, které tento verdikt vyžaduje. Zároveň posuzuje, jaké podmínky jsou třeba, aby byla zajištěna bezpečnost šampionátů, ochráněna finanční stabilita organizace a zaručena dlouhodobá budoucnost mezinárodního hokeje,“ uvedla dnes federace s tím, že musí postupovat v rámci platných pravidel a také zodpovídat za průběh mezinárodních soutěží a chránit celý hokej.

„IIHF proto prověřuje všechny dostupné možnosti, včetně zahájení diskusí se všemi dotčenými národními svazy - včetně ruského - s cílem nalézt konstruktivní řešení, které bude v zájmu světového hokeje,“ stojí v prohlášení.

Návrat ruských hokejistů na mezinárodní scénu se nelíbí ani některým sponzorům. Automobilka Škoda Auto, která je hlavním partnerem mistrovství světa od roku 1993, uvedla, že v takovém případě přehodnotí své zapojení do šampionátu.

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