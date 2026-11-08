Němci chtějí uspořádat MS podle plánu. Ale za účasti Ruska to nebude možné
Týden po rozhodnutí Mezinárodního sportovního soudu CAS ohledně návratu Ruska na světovou scénu německá vláda jasně prohlásila, že mistrovství světa v Düsseldorfu a Mannheimu se příští rok konat bude. Možná však bez Ruska. „Naším cílem musí být uspořádání turnaje podle plánu. Vzhledem k bojkotům v případě účasti Ruska by to však nebylo fakticky možné. Proto nyní skutečně chceme prostřednictvím jednání prozkoumat možnosti, jak turnaj přesto zorganizovat,“ řekl mluvčí spolkové vlády Stefan Kornelius.
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Německo nepohrozilo bojkotem zápasů proti Rusku jako dalších devět účastníků elitní skupiny šampionátu, včetně České republiky. Vládní představitelé však odmítají návrat sborné v době, kdy na Ukrajině stále zuří agresivní válka. Poté, co CAS rozhodl o zrušení suspendace Ruska, uvalené po vpádu jeho vojsk do sousední země, oznámili odchod ze šampionátu v případě ruské účasti i významní sponzoři. Německý hokejový svaz (DEB) naznačil, že by se mohl vzdát organizace šampionátu.
V minulých dnech proto proběhly intenzivní rozhovory mezi nedávno zvoleným prezidentem Mezinárodní hokejové federace IIHF Franzem Reindlem a zástupci Německého olympijského výboru. Jejich závěr: Účast Ruska činí konání mistrovství světa v Německu ze sportovního i ekonomického hlediska prakticky nemožným.
Německo nevylučuje zákaz víz pro Rusy
Kanadský premiér Mark Carney vyloučil účast Rusů na mistrovství světa do 20 let, které proběhne na přelomu roku v Edmontonu a Red Deeru. Připomněl přitom možnost odepřít víza ruským sportovcům. Ani německá vláda tuto možnost pro mistrovství světa v roce 2027 nevyloučila. V prohlášení ministerstva vnitra stojí: „V době, kdy Rusko vede útočnou válku proti Ukrajině, nemůže existovat žádná normalita a my ji ani nebudeme předstírat.“
Do debaty se zapojil i ruský vládce Vladimir Putin. Aniž by konkrétně jmenoval, obvinil některé země z politických restrikcí vůči ruským sportovcům. Kremelský diktátor se přitom oháněl hrubým porušováním práva, soudních rozhodnutí a tím i demokratických institucí.
CAS kritizuje IIHF
CAS se cítil povinen svůj rozsudek obhájit. Soud přitom konstatoval, že IIHF se dopustila hrubých pochybení. Světová federace prý nepředložila dostatečné důkazy k prokázání právních předpokladů pro vyloučení ruských týmů. K těmto možným pochybením došlo ještě před zvolením Reindla prezidentem IIHF, který ovšem byl členem vedení federace.
O rozpolcenosti IIHF svědčí i mimořádné zasedání Rady IIHF, které mělo proběhnout v pondělí, ale stále se prodlužovalo. Členové se však až do pátku nedokázali dohodnout na společném postupu po vynesení rozsudku. V sobotu IIHF oznámila, že turnaje se nezúčastní Bělorusko, které je spojencem Ruska.
„IIHF nadále nesouhlasí s rozhodnutím CAS týkajícím se účasti Ruska na šampionátech. Zároveň však podnikáme nezbytné kroky vyžadované verdiktem CAS a posuzujeme, jaké podmínky by musely být splněny, aby byla zajištěna ochrana našich šampionátů, finanční stabilita organizace a dlouhodobá budoucnost mezinárodního hokeje,“ uvedla ve svém stanovisku Mezinárodní hokejová federace.