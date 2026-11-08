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Němci chtějí uspořádat MS podle plánu. Ale za účasti Ruska to nebude možné

Zápas Německa s Ruskem na MS v hokeji 2017
Zápas Německa s Ruskem na MS v hokeji 2017Zdroj: Profimedia.cz
Rusové se vrací na MS v hokeji
Rusové se vrací na MS v hokeji
Rusové se vrací na MS v hokeji
Rusové se vrací na MS v hokeji
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Pavel Bárta
Pavel Bárta
MS v hokeji
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Týden po rozhodnutí Mezinárodního sportovního soudu CAS ohledně návratu Ruska na světovou scénu německá vláda jasně prohlásila, že mistrovství světa v Düsseldorfu a Mannheimu se příští rok konat bude. Možná však bez Ruska. „Naším cílem musí být uspořádání turnaje podle plánu. Vzhledem k bojkotům v případě účasti Ruska by to však nebylo fakticky možné. Proto nyní skutečně chceme prostřednictvím jednání prozkoumat možnosti, jak turnaj přesto zorganizovat,“ řekl mluvčí spolkové vlády Stefan Kornelius.

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Německo nepohrozilo bojkotem zápasů proti Rusku jako dalších devět účastníků elitní skupiny šampionátu, včetně České republiky. Vládní představitelé však odmítají návrat sborné v době, kdy na Ukrajině stále zuří agresivní válka. Poté, co CAS rozhodl o zrušení suspendace Ruska, uvalené po vpádu jeho vojsk do sousední země, oznámili odchod ze šampionátu v případě ruské účasti i významní sponzoři. Německý hokejový svaz (DEB) naznačil, že by se mohl vzdát organizace šampionátu.

V minulých dnech proto proběhly intenzivní rozhovory mezi nedávno zvoleným prezidentem Mezinárodní hokejové federace IIHF Franzem Reindlem a zástupci Německého olympijského výboru. Jejich závěr: Účast Ruska činí konání mistrovství světa v Německu ze sportovního i ekonomického hlediska prakticky nemožným.

Německo nevylučuje zákaz víz pro Rusy

Kanadský premiér Mark Carney vyloučil účast Rusů na mistrovství světa do 20 let, které proběhne na přelomu roku v Edmontonu a Red Deeru. Připomněl přitom možnost odepřít víza ruským sportovcům. Ani německá vláda tuto možnost pro mistrovství světa v roce 2027 nevyloučila. V prohlášení ministerstva vnitra stojí: „V době, kdy Rusko vede útočnou válku proti Ukrajině, nemůže existovat žádná normalita a my ji ani nebudeme předstírat.“

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Do debaty se zapojil i ruský vládce Vladimir Putin. Aniž by konkrétně jmenoval, obvinil některé země z politických restrikcí vůči ruským sportovcům. Kremelský diktátor se přitom oháněl hrubým porušováním práva, soudních rozhodnutí a tím i demokratických institucí.

CAS kritizuje IIHF

CAS se cítil povinen svůj rozsudek obhájit. Soud přitom konstatoval, že IIHF se dopustila hrubých pochybení. Světová federace prý nepředložila dostatečné důkazy k prokázání právních předpokladů pro vyloučení ruských týmů. K těmto možným pochybením došlo ještě před zvolením Reindla prezidentem IIHF, který ovšem byl členem vedení federace.

O rozpolcenosti IIHF svědčí i mimořádné zasedání Rady IIHF, které mělo proběhnout v pondělí, ale stále se prodlužovalo. Členové se však až do pátku nedokázali dohodnout na společném postupu po vynesení rozsudku. V sobotu IIHF oznámila, že turnaje se nezúčastní Bělorusko, které je spojencem Ruska.

„IIHF nadále nesouhlasí s rozhodnutím CAS týkajícím se účasti Ruska na šampionátech. Zároveň však podnikáme nezbytné kroky vyžadované verdiktem CAS a posuzujeme, jaké podmínky by musely být splněny, aby byla zajištěna ochrana našich šampionátů, finanční stabilita organizace a dlouhodobá budoucnost mezinárodního hokeje,“ uvedla ve svém stanovisku Mezinárodní hokejová federace.

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