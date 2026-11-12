MS v hokeji 2027 zrušeno. Nebo Rusko v nejnižší divizi. Bývalý arbitr CAS nastínil scénáře
Bývalý arbitr CAS Jan Šťovíček varoval, že kvůli sporu o účast Ruska hrozí zrušení mistrovství světa v hokeji 2027 v Německu.
Řešením situace by podle něj bylo přeřazení ruské reprezentace do nejnižší skupiny D, kde by hrála například s Íránem a Indonésií.
Start Ruska na elitním turnaji by jinak mohl vyvolat bojkoty soupeřů, bezpečnostní incidenty i odstoupení klíčových sponzorů IIHF.
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Účast ruských hokejistů na mezinárodních turnajích staví Mezinárodní hokejovou federaci (IIHF) před bezprecedentní krizi. Podle vyjádření bývalého arbitra Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS) Jana Šťovíčka pro Reflex je ve hře i krajní scénář: nadcházející mistrovství světa dospělých v Německu se vůbec neuskuteční a titul mistra světa nebude udělen.
Při absenci velkého fotbalového turnaje i olympijských her je z českého pohledu mistrovství světa v hokeji největší sportovní událostí roku 2027. Pokud na něj v Německu ovšem vůbec dojde. „Jsem toho názoru, že turnaj zruší. Dokonce si dovolím tipnout, že je reálné, že příští rok titul mistra světa vůbec nebude udělen,“ uvedl Šťovíček.
Národní zákony mají navrch nad sportovním právem
Klíčem k pochopení současného patu je střet dvou právních systémů. Zatímco sportovní federace, kluby i samotní hráči jsou podřízeni rozhodnutím arbitráže CAS, nad touto rovinou stojí národní legislativa jednotlivých států. A ta má v rámci území daného státu vždy přednost.
„Proto je to, a nejen v případě ledního hokeje, v podstatě jednoduché. Myslím, že Švédové, Finové nebo Lotyši na to mají zákon. A u ostatních zemí stačí, aby jejich vlády přijaly podobné vládní usnesení, jako máme u nás,“ vysvětluje Šťovíček.
V praxi to znamená, že jednotlivé země mohou ruským sportovcům start na svém území zakázat bez ohledu na stanoviska sportovních orgánů.
Šance u švýcarských soudů je minimální
Sama IIHF má podle Šťovíčka v rukou jen velmi omezené právní nástroje, jak verdikt CAS zvrátit. Odvolání ke švýcarským soudům je sice teoreticky možné, úspěch však přichází v úvahu pouze u striktně vymezených procesních pochybení.
„To nastane jen v pár případech a úspěšnost je strašně nízká. Myslím si, že IIHF to aktuálně ani nebude zkoušet. To by museli najít nějakou ohromnou procesní díru,“ míní právník.
Do hry však vstoupily nově informace o pobytu dvou ze tří soudců CAS, kteří v říjnu rozhodli o návratu Ruska na hokejová mistrovství světa, do Moskvy.
Cesta ven: Přeřazení Ruska do nejnižší divize
Podle Šťovíčka si federace také situaci zkomplikovala sama tím, že Rusku v minulosti ponechala zmrazené body v žebříčku, kde by patřilo na první místo.
Tento krok však lze zvrátit. Řešením, které by formálně respektovalo verdikt arbitráže a zároveň předešlo bojkotu turnaje ze strany ostatních reprezentací, by bylo zařazení ruského týmu na samotný chvost mezinárodních soutěží.
„Mohou, a já bych to udělal, říci: respektujeme rozhodnutí ‚slavného‘ CAS, ale začínáte jako nováčci ve skupině D, kde budete hrát třeba s Íránem a s Indonésií. Za čtyři roky se možná dopracujete do skupiny A,“ navrhuje Šťovíček.
Pokud by se totiž ruský tým objevil přímo na elitním šampionátu v Německu, hrozily by podle něj nejen bojkoty ze strany soupeřů, ale i vážné bezpečnostní incidenty.
„Co by se stalo, pokud by se potkali třeba lotyšští a ruští diváci? Poperou se už na ulici, pak v hledišti, o hráčích na ledě nemluvě,“ upozorňuje Šťovíček s tím, že dosud navíc není vyřešena ani otázka státních symbolů.
Účastníci MS v hokeji 2027, divize IV
Skupina A: Singapur, Arménie, Kuvajt, Indonésie
Skupina B: Írán, Malajsie, Indie, Maroko
Rozhodnou peníze a sponzoři
Pokud federace nenajde schůdné východisko, nadcházející světový šampionát v Německu je podle Šťovíčka v přímém ohrožení. Kromě neochoty ostatních týmů nastoupit proti Rusku hraje zásadní roli ekonomika turnaje.
Velcí partneři IIHF mají smlouvy s největší pravděpodobností ošetřené tak, aby mohli od spolupráce odstoupit, pokud by účast Ruska poškodila jejich dobré jméno. „A bez nich to finančně nepůjde. Proto si myslím, že pokud se nepřijde na něco jiného, mistrovství světa v Německu se neuskuteční,“ uzavírá Šťovíček s odhadem, že náhradní pořadatel se nenajde a příští rok tak hokej nebude mít mistra světa.