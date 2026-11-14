Zvrat v kauze návratu Rusů na MS? IIHF podává námitku kvůli soudcům, co byli v Moskvě
Mezinárodní hokejová federace IIHF údajně využila jednu ze svých možností a podala oficiální námitku k Mezinárodní sportovní arbitráži CAS. Podle informací kanadského novináře Gorda Millera z TSN jde o případ dvou rozhodčích soudců z tříčlenného tribunálu CAS, který svým verdiktem z konce října umožnil návrat Ruska na mezinárodní scénu. Prokázalo se, že na něj měli vazby, které neoznámili.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Všechny strany mohly hned po vynesení rozsudku vznést námitky proti nezávislosti či nestrannosti soudu. Nikdo tohoto práva nevyužil. Až později vyšlo najevo, že italský předseda tribunálu Giulio Palermo a egyptský arbitr Ismail Sálim, jehož si do senátu vybrali Rusové, navštívili v nedávné době Moskvu. Jak zjistil švýcarský web Inside Paradeplatz, oba se zúčastnili konference nazvané Ruský mezinárodní arbitrážní kongres.
Soudci v Moskvě
CAS zdůrazňuje, že nezávislost a bezúhonnost jeho soudců považuje za nejvyšší prioritu. Palermo byl v Moskvě dva týdny předtím, než ho mezinárodní arbitráž jmenovala předsedou rozhodčího senátu ve sporu Ruského hokejového svazu s IIHF. CAS o jeho cestě nevěděl, ale i přesto podezření ze zaujatosti odmítl. Naopak tvrdí, že Palermova cesta do Ruska nebyla k jeho pozdější roli v případu relevantní. Neexistují ani důkazy, že by oba soudci byli Ruskem ovlivnění.
Sálim navštívil Moskvu loni v květnu, na arbitrážním kongresu byli přítomni rovněž dva zástupci advokátní kanceláře, která zastupuje Ruskou hokejovou federaci. Jeho vlastní firma kongres sponzoruje. Palermo zase působil i jako šéf disciplinárky Mezinárodní boxerské asociace IBA. Jejím prezidentem je Rus Umar Kremljov, který se otevřeně zasazuje za návrat ruských sportovců pod vlastní vlajkou a hymnou.
Hrozí nové projednání celého sporu
Důvěra v CAS byla narušena a IIHF se rozhodla podat oficiální námitku. Rozhodnutí by mohla napadnout i u Švýcarského civilního soudu a upozorňovat na procesní chybu. Pokud by tak učinila a uspěla, dá se předpokládat, že CAS by celý spor musel řešit znovu.
Mezinárodní hokejová federace minulý týden po rozhodnutí CAS rozeslala národním svazům upravený program nejbližšího šampionátu, kterým je mistrovství světa juniorů do 20 let v Kanadě. Zařadila do něj Rusko místo Norska. Kanadská vláda skutečně odmítla udělit ruským hráčům víza, a to i těm, kteří v zemi působí na klubové úrovni.
Rusku hrozí další vyloučení
Gord Miller tohle předpovídal. Ve čtvrtek dlouholetý komentátor na sociální síti Threads uvedl: „IIHF oficiálně zahájila vyšetřování důkazů předložených Ukrajinskou hokejovou federací, podle nichž byly týmy z části Ukrajiny, kterou v současnosti okupuje Rusko, začleněny do ruského hokejového systému.“ Rusko začlenilo do svých soutěží Diesel Luhansk, který dle regulí IIHF nepatří pod jeho pravomoc. „Pokud se tato tvrzení prokážou, mohlo by to vést k opětovnému vyloučení Ruska,“ dodal Miller.
Pokud by k tomu došlo, Rusové se můžou obrátit na CAS a znovu žádat o zrušení suspendace. Původní zákaz vycházel z obav o bezpečnost všech účastníků turnajů. Tentokrát by byly důvody jiné. „Jednalo by se o nový případ, jehož projednání a rozhodnutí by nějakou dobu trvalo,“ napsal Miller. IIHF by dokončila sezonu bez Ruska a mohla zvážit změny ve stanovách, které by byly formulovány adresněji a zahrnuly vyloučení Ruska z turnajů IIHF, dokud válka na Ukrajině neskončí.